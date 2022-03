Ombretti polverosi e super colorati, per non passare inosservate

Oramai manca davvero poco: è quasi primavera, e quale modo migliore per accoglierla se non sfoderando gli ombretti più colorati della propria make-up collection, conformandosi alle effervescenti tendenze trucco della primavera-estate 2022? La bella stagione vedrà favorite nuance accese e vivaci per colorare le palpebre, in look che avranno ben poco di anonimo, liberando la creatività verso un trucco occhi sempre più estroso e multicolor.

Abbiamo già visto piccole anteprime qua e là grazie a trend come il Color Block o, più semplicemente, Very Peri, ombretto verde ed ombretto azzurro, i quali hanno voluto in qualche modo anticipare la vera e propria tendenza che sta pian piano prendendo sempre più forma.

E, se la paura è quella che gli ombretti colorati siano di difficile gestione, tocca a noi prontamente smentire la cosa: partendo dall’ottimistico presupposto che tutto è risolvibile con un buon primer occhi, gli eye-look maggiormente in vista saranno piuttosto minimali, accompagnati dal solo mascara per una riuscita del tutto assicurata.

Sempre sul pezzo -ma d’altronde come avrebbe potuto essere altrimenti Valentino beauty, che ha fatto del bold pink l’icona della sua Valentino Pink PP Collection facendo esibire a tutte le modelle eccentrici trucchi rosa.

Anche noti make-up artist italiani come Manuele Mameli e Mrdanielmakeup hanno saputo far propria la tendenza, sbizzarrendosi con ombretti super colorati nei look destinati alla Milano Fashion Week, talvolta appellandosi anche al trend dei Graphic Eyes.

Qualora non vi sentiste da subito a vostro agio con ombretti così evidenti, l’opzione potrebbe essere aggiungere un tocco di colore nell’angolo interno dell’occhio, così da vivacizzare il make-up.

Euphoria: serie precorritrice o seguace del trend?

Persino nella celebre serie tv del momento le attrici portano spesso look occhi iper colorati ed al passo con le tendenze, che hanno certo spianato la strada al successo del trend: pura casualità? Se la risposta è ovvia, ovvio è anche che saranno proprio questi a costituire preziose ispirazioni per il popolo di beauty addicted questa primavera!