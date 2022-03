Il verde è il colore perfetto da provare questa primavera

Colore della speranza, della natura e della fortuna: il verde è il simbolo della vita che si rinnova e continua, ed è tutto ciò di cui vogliamo coprirci come stendardo di una rinascita che tanto ci auspichiamo. È proprio il verde uno dei colori allegri e vibranti che hanno contrassegnato la tavolozza colori delle tendenze moda di quest’anno, non solo in un’unica sfumatura ma in mille diverse, a partire dal verde smeraldo, passando per un delicato verde salvia sino ad arrivare all’eccentrico verde lime.

Cosa significa tutto questo? Ovviamente che è arrivato il momento di sfoderare il verde anche nel make-up: molte celebrities lo hanno già fatto, lo sanno bene Dua Lipa, Emily Ratajkovski e Gigi Hadid che hanno egregiamente sfoggiato lo stesso Graphic Eyes da paura per la sfilata di Versace già lo scorso settembre.

Un vivace verde smeraldo per Miley Cyrus, che sceglie un finish metallico per il suo smokey.

Verde lime invece per Nicki Minaj, che preferisce puntare tutto sui grafismi tanto in voga per girare il video di “What That Speed Bout?”

Nemmeno la nota influencer Chiara Ferragni si è lasciata sfuggire l’occasione di esibire make-up look super glamour durante la scorsa Milano Fashion Week, dapprima con un notevole eyeliner verde citrino e poi con un solo dettaglio, maggiormente discreto ma sempre d’effetto, verde prato.

Insomma, che si tratti di un eyeliner colorato dalle linee minimal oppure di una scelta ben più azzardata come nel caso del Color Block, è il verde il colore che la farà da padrone per questa primavera 2022. Impossibile non dargli una chance!