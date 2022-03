La moda diventa bucolica con il verde salvia

Tra i tanti colori moda che ci piace sfoggiare, dal rosa in tutte le sue sfumature al blu elettrico, dal blu-viola Very Peri che è il colore Pantone dell’anno 2022 a tutte le sfumature di beige e bianco, l’ultima novità è quella perfetta per dare un tocco di raffinatezza alla stagione calda in arrivo: il verde salvia. Questa sfumatura di verde, a metà tra il beige e il verde e molto simile a un verde oliva un po’ più chiaro, ricorda atmosfere calde e un po’ malinconiche, nonché ambienti di ispirazione bucolica.

Il verde salvia sta bene a tutti e su tutto

Dalla manicure agli accessori, dagli elementi di arredo ai capi d’abbigliamento, il verde salvia è un colore così minimalista da stare bene a tutti e su tutto. Ce lo confermano anche i grandi designer (ad esempio Fendi), che lo hanno presentato in passerella durante le Fashion Week 2022. Ciò cosa ci fa capire? La prima cosa è che il verde salvia lo vedremo in giro per un bel po’, almeno fino al prossimo autunno-inverno 2022/2023. In secondo luogo che si tratta di una sfumatura di colore già approvata ai piani altri. E quindi? Quindi non ci serve nient’altro per procurarci un guardaroba in verde salvia!