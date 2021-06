Ancora non siete andate in ferie ma state già pensando all’autunno a causa del caldo asfissiante delle città? Perfetto, non c’è tempo da perdere. Ecco una guida sui colori che faranno tendenza durante l’autunno-inverno 2021/2022, così che possiate procurarvi il guardaroba adatto a tutte le occasioni. Un piccolo spoiler: i due macro trend sono colori neutri da una parte e colori brillantissimi dall’altra. Niente vie di mezzo!

Colori neutri per l’autunno inverno 21/22

Tra le nuance più classiche ma allo stesso tempo di tendenza vi sono quelle chiare. Il bianco, il beige, il grigio chiaro trasmettono sempre e comunque quel non so che di raffinatezza. Richiamano il candore della neve e ricordano il gusto nord europeo per le cose luminose. Ecco i colori chiari da scegliere per la stagione fredda e come abbinarli!

Il bianco

Il bianco candido è piaciuto tantissimo in passerella, tanto che i designer hanno puntato anche su look total white di capi stratificati ma tassativamente impregnati di candore. Una scelta adatta soprattutto al giorno, quella degli outfit bianchi. Ma attenzione a dove vi appoggiate: sporcare i nostri amati capi bianchi è fin troppo facile.

Abbinalo con: altri capi bianchi. Un cappotto chiaro, per l’autunno-inverno 2021/2022 è irrinunciabile!

Il beige

Il beige è la versione più calda e classica del più audace bianco. Un colore che negli ultimi anni non è mai mancato nelle collezioni di moda e alta moda e, di conseguenza, sugli scaffali dei negozi. Un colore che richiama quello della sabbia, che ci fa pensare ai safari, ai viaggi esotici e che trasmette tranquillità. Se ora soffriamo il caldo e già desideriamo l’inverno, quando sarà giunto il freddo non potremo fare a meno di rimpiangere l’estate. È così che siamo fatti!

Abbinalo con: il blu. L’abbinamento blu beige è un grande classico, che per qualche motivo non ha mai smesso di fare tendenza!

Il grigio

Avete mai sentito parlare del famoso greige à la Giorgio Armani? Una via di mezzo tra il grigio chiaro e il beige, che coniuga ben due delle sfumature di tendenza della prossima stagione. Un colore estremamente raffinato, adatto anche ai look delle donne più mature. Il grigio è infatti tra i colori di tendenza del prossimo autunno-inverno 2021/2022.

Abbinalo con: il nero. Un altro abbinamento tradizionale ma allo stesso tempo elegantissimo e accattivante. Proprio come i look gender neutral dei film anni ’90, in cui sia donne che uomini amavano sfoggiare spezzati di pantaloni e blazer oversize sui toni del grigio e del nero.

I colori brillanti da non lasciarsi sfuggire per la stagione fredda

Ma chi l’ha detto che con la moda non si può osare? I colori di tendenza nelle sfilate autunno-inverno 2021/2022 parlano chiaro: osare si può… anzi, si deve! Tra le scelte predilette dai designer vi sono i fucsia, i viola, i verdi e i gialli. Ecco quali colori brillanti scegliere per i vostri look autunnali e invernali.

Il viola

Un colore che ha dell’ambiguo: alcuni lo amano, altri lo odiano. Gli stilisti, quest’anno, lo hanno amato. Tanto da proporre look anche in total purple che fanno impazzire le fashion addicted più audaci. Tradizionalmente associato al mondo esoterico e a volte a quello della scaramanzia, il viola è un colore che già da qualche mese cavalca le passerelle con le sue mille sfumature. Il lilla pastello dell’estate 2021 vi ricorda qualcosa?

Abbinalo con: il giallo. Giallo e viola potrebbero sembrare due colori in contrasto, ma contrasto, in questo caso, significa anche complementarità. Un viola dal sottotono caldo sta benissimo con un giallo ocra, in omaggio dell’intramontabile tendenza color block.

Il fucsia

Il rosa è stato protagonista indiscusso dell’anno 2021 e, in forma più “scura” continuerà ad esserlo anche durante l’autunno-inverno 2021/2022. Il fucsia, il color ciclamino, il rosa shocking saranno ovunque: ce lo hanno anticipato Prada, Versace, Miu Miu e tanti altri. Colori femminili e giovanili allo stesso tempo, che trasmettono allegria e catturano lo sguardo anche in mezzo alla folla.

Abbinalo con: l’arancio. Ecco un altro abbinamento di colori audace e inaspettato, che però vi permetterà di essere al passo con le tendenze della moda. Tra i colori prediletti per la stagione fredda, infatti, vi sono anche le sfumature calde dell’arancio e dei marroni ruggine.

Il verde

Il verde è il colore che simboleggia la speranza, ma è anche una delle sfumature più amate nel mondo della moda. Sarà perché si ripropone in forme sempre nuove, ma il verde è un colore irrinunciabile nel nostro guardaroba. Se durante l’estate lo abbiamo visto nelle vesti dei tenui verde oliva e verde menta, per il prossimo autunno-inverno lo vedremo in giro in forma più brillante. Verde smeraldo e verde petrolio sono tra le nuance più di tendenza dell’anno.

Abbinalo con: l’argento. Il grigio in versione metallizzata è infatti un’altra delle tendenze moda 2021/2022, frutto della passione per i tessuti lucidi come il raso o la seta. L’abbinamento verde-argento è audace e trasmette autorevolezza. I fan della casa Serpeverde della saga Harry Potter non potranno che essere d’accordo!

Il giallo

Infine il giallo, un altro colore “difficile”, da molti amato e da molti detestato. Il giallo e le sue sfumature sono spesso difficili da abbinare, soprattutto perché tendono a non mettere in risalto al meglio alcuni tipi di incarnati chiari. Grazie agli insegnamenti dell’armocromia, tuttavia, ognuno di noi potrà trovare almeno una sfumatura di giallo che farà al caso nostro. Tra i gialli prediletti della stagione fredda vi sono il giallo lime, una via di mezzo tra verde e giallo, il giallo senape, dal sottotono olivastro, e il giallo ocra, sfumatura di colore caldissima e che trasmette solarità e calore.

Abbinalo con: il marrone. Non avete mai pensato di abbinare giallo e marrone? Sbagliato! Queste due sfumature di colore sono tra le predilette dalla moda della stagione fredda 2021/2022.