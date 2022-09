Collezione Elisabetta Franchi autunno-inverno: i capi da non perdere

Settembre è il mese delle sfilate, delle passerelle, di eventi modaioli in giro per il mondo e delle fashion week più entusiasmanti di sempre. Non è un caso, allora, che la nuova collezione di Elisabetta Franchi per l’autunno inverno giunga proprio ora a mostrarci tutta la sua elegante bellezza.

Come sempre la maison gioca sul filo del rasoio, tra capi raffinatissimi e modelli electric glamour dalle tinte accese, ma anche pattern floreali e logo mania. Vediamo quali sono i capi che vorremo assolutamente in questa stagione!

Color block, stampa logo o bouquet? Le vogliamo tutte!

L’abbigliamento proposto da Elisabetta Franchi per la stagione calda è un tripudio di colore e stile, tra cui spiccano le nuance più di tendenza come il rosso scarlatto, il verde e il blu scuro: i nostri colori preferiti per questo autunno!

Foto Elisabetta Franchi | Catalogo autunno inverno Elisabetta Franchi

Tinte elettriche che non passano inosservate, specialmente se indossate color block per un effetto ancora più glamour, come suggerisce la stessa maison di moda. Via libera agli accessori: borse, spille e cappelli!

Foto Elisabetta Franchi | Catalogo autunno inverno Elisabetta Franchi

Ma Elisabetta Franchi rilancia, o meglio non abbandona, il suo marchio di fabbrica, il pattern logo che la rende distinguibile e unica. Nella collezione autunno inverno è il vero protagonista e lo troviamo su abiti blazer super eleganti e strutturati, ma anche su mini dress in maglia dal taglio classico.

Foto Elisabetta Franchi | Catalogo autunno inverno Elisabetta Franchi

Non manca un pizzico di frizzantezza in questa collezione e lo vediamo dagli abiti floreali modello cut out che puntano tutto sulla stampa bouquet: gioiosa, colorata e chic. Praticamente perfetta per rendere la stagione fredda un po’ più dolce, sicuramente meno tetra!