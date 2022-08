Settembre 2022 tempo di fashion week: date, eventi in giro per il mondo

Anche se la moda si è trasferita parzialmente nel mondo digitale( e le tendenze del Metaverso lo confermano), le sfilate dal vivo sono sempre gli eventi che aspettiamo con trepidazione. Settembre è il mese della moda per eccellenza e sono tanti gli appuntamenti immancabili per le fashion addicted: scopriamoli tutti!

Londra, Parigi, Milano e New York si confermano capitali della moda

Dopo le tendenze viste alla Copenhagen Fashion Week di agosto è tempo di cominciare a pensare a cosa indosseremo nel 2023 e questi appuntamenti ci sveleranno i must have a cui non rinunceremo.

New York Fashion Week : 9-14 settembre 2022

: 9-14 settembre 2022 London Fashion Week : 16-20 settembre 2022

: 16-20 settembre 2022 Milano Fashion Week : 20-26 settembre 2022

: 20-26 settembre 2022 Paris Fashion Week: 26 settembre – 4 ottobre 2022

New York è la prima tappa imprescindibile della moda primavera/estate 2023: dal 9 al 14 settembre scopriremo le tendenze più cool del prossimo anno.

La capitale inglese sarà la seconda a essere tappezzata di eventi imperdibili e passerelle da urlo con la London Fashion Week che si terrà dal 16 al 20 settembre 2022! Pronte a lasciarvi incantare dallo street glamour?

Foto Getty Images | Edward Berthelot settembre fashion week

Si torna poi in patria dal 20 al 26 settembre per l’evento più cool della moda italiana: la Milano Fashion Week promette spettacoli dal vivo e sfilate che non dimenticheremo facilmente. Sicuramente gli after party più audaci, come da tradizione.

Il mese della moda si conclude a Parigi con la Paris Fashion Week dal 26 settembre al 4 ottobre e un programma che lascerà tutte senza parole! Siamo pronte a scommettere che gli stilisti lasceranno il meglio per ultimo, siete d’accordo?