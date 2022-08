3 tendenze viste alla Copenhagen Fashion Week

La Copenhagen Fashion Week si è conclusa da pochissimi giorni e sono tanti gli spunti che possiamo prendere per comporre i nostri outfit glamour già al ritorno dalle vacanze. Se la tendenza shackets è il top dell’autunno, attingiamo a piene mani dalla settimana della moda più inclusiva e sostenibile per capire come creare abbinamenti super cool!

La primavera/estate del prossimo anno sarà, infatti, all’insegna dello street style sul quale spiccano i pantaloni cargo, il vero must del 2023. Ma anche abiti in maglia, look matchy, laccetti e il trionfo indiscusso del denim.

Nulla ci vieta, ovviamente, di approfittarne anche subito, quindi vediamo su quali puntare per essere al top subito dopo l’estate!

A tutto cargo: i pantaloni li vogliamo larghi e comodi!

I veri protagonisti della prossima stagione e di tutto il 2023 saranno loro, i pantaloni cargo: larghi o larghissimi, in cotone o dei tessuti più insoliti, a vita alta o bassa, di sicuro prenderanno in mano lo street style e ci faranno impazzire.

Foto Copenhagen Fashion Week

Potremo indossarli con sneakers e maglia cropped per rivivere il mood à la Britney di Baby One More Time, o con i tacchi e giacca oversize per dare a questo capo minimalista un tocco glamour.

Il denim non smette di farci innamorare

Non solo non passa mai di moda, ma riesce a essere sempre il Re del guardaroba: il denim è il tessuto top di cui non ci stanchiamo mai! Super versatile, è perfetto per outfit casual chic o sporty, ma ben si abbina anche a look che osano di più.

Foto Copenhagen Fashion Week

Gli shorts in denim per l’estate sono il nostro guilty pleasure, ma vedremo anche pantaloni baggy o super skinny. Unica prerogativa? Il look matchy: non vogliamo un solo capo in denim, vogliamo tutto! Largo allora a top e giacche coordinate da indossare rigorosamente insieme.

Lacci e laccetti per sentirci svolazzanti come farfalle

Gli abiti che indosseremo la prossima primavera-estate saranno minimal, delicati e semplici, ma con quel pizzico di frizzantezza a cui proprio non possiamo rinunciare.

Foto Copenhagen Fashion Week

Saranno lacci e laccetti svolazzanti a chiudere i nostri vestiti, regalando un po’ di brio ai look estivi. Basta con le solite zip o i bottoni ormai obsoleti: quello che vogliamo è sorprendere!