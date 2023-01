Paris Fashion Week 2023: i beauty look più iconici

La Paris Fashion Week è tutto ciò che stavamo aspettando smaniose di scovare nuove tendenze beauty tra le passerelle: vediamo su quali make-up hanno deciso di puntare le celeb più acclamate e quali di questi sono degni di replica.

Chiara Ferragni: smokey eyes e labbra magenta per noi sono un sì

Chiara Ferragni – Foto Instagram @chiaraferragni

Look audace per la regina italiana delle influencers: Chiara Ferragni non è certo passata inosservata alla sfilata della Maison Schiaparelli, sfoggiando quello che potremmo definire uno smokey eyes da manuale -nero e ultra definito – in accoppiata ad una base viso glowy e labbra di magenta vestite. A completare il tutto l’outfit total black con collant velati a pois ed i capelli raccolti in onde ad effetto bagnato.

Miriam Leone smorza le Dark Lips con l’ombretto rosa

Miriam Leone – Foto Instagram @jpa_agency

Abbiamo a lungo disquisito a proposito dell’affiorare dell’estetica gothic-chic tra le tendenze trucco del periodo, ma pare che sia proprio Miriam Leone a riposizionare l’attenzione sul tema portando delle Dark Lips degne di nota alla Paris Fashion Week. Nello scatto poco sopra possiamo ammirare l’interessante contrasto che le labbra scure creano accostate al rosa cipria della mise, smorzate in modo del tutto strategico da gote e palpebre della medesima nuance. La caratteristica chioma rosso Tiziano, invece, è stata acconciata con estrema semplicità da una piega leggermente mossa sul long bob.

Sofia Carson: sopracciglia laminate e eyeliner grafico ci hanno fatto innamorare

Sofia Carson – Foto Instagram @sofiacinfo

Impossibile, infine, non menzionare Sofia Carson: l’artista ha incantato tutti presso la Valentino Haute Couture SS2023 avvolta in una scintillante nuvola argento da capo a piedi, è innegabile, eppure le curatissime sopracciglia laminate abbinate a mega eyeliner e rossetto nude dal finish satin sono il terzetto che ci ha rubato il cuore. Chiudeva il look in tutta raffinatezza il raccolto dalle forti vibrazioni retrò.