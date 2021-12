In un’epoca beauty dove le discusse sopracciglia filiformi simbolo degli ormai lontani anni novanta risiedono tra offuscate, e a volte imbarazzanti, memorie, l’oggetto del desiderio è ora un’arcata folta e rigogliosa, il più possibile naturale e possiamo ottenerla con una delle tendenze della stagione: la laminazione delle sopracciglia.

Complice probabilmente l’influenza di volti noti, come le bellissime Cara Delevigne, Lily Collins o Miriam Leone a fare da precorritrici, tendenza vuole che le arcate sopraccigliari protagoniste dei nostri look siano bold, fitte e ben curate.

A dominare i trend del momento abbiamo la laminazione sopracciglia, un trattamento estetico professionale (simile a quello per le ciglia di cui avevamo già parlato) atto a rinforzare, infoltire e mettere in posa le stesse, così da donare immediata nuova luce allo sguardo.

Seppur spesso se ne sottovaluti l’importanza, le sopracciglia non sono altro che la cornice di quest’ultimo, e conveniamo insieme che una brutta cornice enalizzi anche la più bella delle fotografie: esse giocano un ruolo di fondamentale importanza nell’armonia di un viso, per questo è fondamentale prendersene cura al massimo.

Foto Shutterstock | puhhha

Vista la direzione ascendente che l’arcata prenderà a lavoro ultimato, si può quindi definire la laminazione sopracciglia un autentico lifting del pelo: mettendolo in piega si andrà a gestirne meglio la crescita, garantendo un aspetto generale molto più ordinato e definito e riempiendo eventuali spazi vuoti con peli che nemmeno si pensava di possedere.

Si ridà quindi corpo alla forma originaria delle sopracciglia tramite uno studio dettagliato e personalizzato che prende in considerazione diversi fattori, forma del viso e proporzioni occhio/naso/fronte in primis.

I passaggi previsti dal trattamento sono davvero pochi ed essenziali, per un tempo totale che varia dai 40 ai 60 minuti in cui si susseguono esattamente quattro fasi.

Dopo aver accuratamente pettinato le sopracciglia si procede ad applicare un primo a base di cheratina al fine di idratarle e rinforzarle.

Si passa poi al secondo, specifico per rinvigorire la struttura ed esaltare anche i peli più sottili ed invisibili, importantissimi in termini di densità del sopracciglio: si fissano questi ultimi in modo da sopperire alla presenza degli antiestetici “buchi”, che non fanno altro che restituire un’idea di sopracciglio rado. Proprio grazie a questo fondamentale passaggio l’aspetto finale raggiungerà la sospirata pienezza.

A questo punto si pettina nuovamente il tutto lasciandolo in posa per circa 20 minuti in quella che definiamo la messa in piega.

Tocco finale un boost di colore: si ultima rifinendo il look prima con una tinta specifica per sopracciglia, in modo da intensificare il risultato, e dopo ripulendo il lavoro dai fastidiosi peli superflui.

Dunque un molesto “spinzettamento” potrebbe essere l’unico passaggio lontanamente fastidioso dell’intero trattamento, che passerà certamente in secondo luogo alla visione dell’effetto ottenuto: uno sguardo più aperto, intenso e magnetico, davvero ben incorniciato.

Foto Shutterstock | Alexander_Safonov

La magia pare avere una durata di tempo che va dalle 4/5 settimane, tutto dipende poi dalla cura che se ne avrà e da fattori completamente soggettivi come tipologia di pelle o sudorazione.

Essendo la laminazione delle sopracciglia un trattamento cumulativo, è quindi consigliabile ripeterlo più volte al fine di prolungarne i benefici ed ottimizzare al massimo l’aspetto delle nostre brows. È bene non bagnare né truccare la zona trattata per almeno 24 ore per non compromettere il risultato ottenuto.

Il costo del trattamento può variare dai 30 ai 50 euro in media a seconda del centro estetico al quale decidete di affidarvi. Attenzione però: quando ci sono in ballo zone delicate come quella perioculare è meglio non badare a spese ed affidarsi a professionisti del settore.

Kit laminazione sopracciglia in vendita su Amazon.it

Tenendo ben presente, appunto, che vi sono professionisti formati ai quali potersi rivolgere per sistemare le vostre belle sopracciglia, se siete curiose o volete cimentarvi autonomamente nell’arte della laminazione: sappiate che in commercio ci sono tantissimi prodotti da acquistare e utilizzare.

Come per esempio il kit per la laminazione sopracciglia da usare a casa per realizzare il trattamento in autonomia. Si acquista su Amazon a un costo contenuto e, da descrizione, è utilizzabile fino a dieci volte.

E voi, avete già provato questo trattamento beauty? La laminazione delle sopracciglia è una vera e propria tendenza… che ne dite, la proviamo?