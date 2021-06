Sono tante le persone che desiderano avere un make up impeccabile anche in spiaggia e in riva al mare. Ovviamente in parte è possibile con il trucco waterproof, tra mascara e matite nere potete realizzare un trucco estivo anche per le giornate al mare, ma come avere uno sguardo incantevole e ciglia perfette anche senza doversi truccare ogni mattina e struccarsi ogni sera? Entra in gioco la laminazione ciglia, uno dei trattamenti più gettonati da donne di tutte le età che desiderano ciglia meravigliose, allungate e incurvate. Come funziona e quali sono i costi? Scopriamo di più a riguardo!

Come funziona la laminazione ciglia

La laminazione è un trattamento effettuato direttamente sulle ciglia naturali, ecco perché è importante avere già determinate caratteristiche per ottenere dei risultati migliori. Quindi, durante il trattamento le ciglia vengono incurvate verso l’alto o verso l’esterno, tinte per renderle più scure e rinforzate attraverso prodotti nutrienti quali cheratine e vitamine. Il pelo apparirà sempre più sano, elastico e brillante!

Come detto precedentemente, bisogna già avere determinate caratteristiche per poter scegliere la laminazione ciglia come miglior trattamento per il proprio sguardo. È quindi consigliata a chi ha ciglia troppo dritte o che tendono ad andare verso il basso; a chi ha le ciglia che crescono incrociate; chi ha ciglia sfibrate o sottili o, al contrario, a chi ha ciglia troppo rigide anche se abbastanza lunghe. Inoltre, c’è da dire che la laminazione ciglia è una validissima alternativa alle extension ciglia.

Quanto dura la laminazione ciglia?

Il trattamento può durare fino a un mese e mezzo, anche se la durata vera e propria dipende sia da come vengono trattate le ciglia post-trattamento, sia dal ciclo di vita del pelo. Si consiglia, infatti, di evitare struccanti o make up nelle successive 48 ore, e di non bagnarle per almeno 24 ore.

Laminazione ciglia, il costo

Essendo un trattamento benefico, oltre che estetico, il costo della laminazione ciglia è abbastanza alto. Per ottenere un risultato finale coi fiocchi si consigliano almeno 4 sedute, quindi potreste spendere intorno ai 300/350 Euro. Come per tutti i trattamenti, il costo varia a seconda di determinati fattori.

Laminazione ciglia kit fai da te

Oggigiorno è possibile effettuare diversi trattamenti con il fai da te. In commercio esistono numeri kit di laminazione ciglia per poter effettuare la laminazione direttamente a casa senza l’aiuto di un esperto. Il nostro consiglio, però, è quello di affidarsi a mani professioniste per evitare danni all’occhio. Nonostante possa sembrare apparentemente un trattamento semplice da eseguire, in realtà è abbastanza delicato e ha bisogno di determinate accortezze.