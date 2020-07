A essere belle sono belle, le sopracciglia folte: come portarle, curarle e a chi donano? Sono questi gli interrogativi che più spesso le donne si pongono all’idea di avere delle sopracciglia folte e naturali, cosa che – è bene precisarlo – non ha nulla a che vedere con sopracciglia incolte e trascurate. Sono tante le star di Hollywood (e non solo) a preferire sopracciglia molto folte a forme più sottili e ad alcune di loro le sopracciglia importanti stanno davvero benissimo. Ma c’è qualcuno a cui le sopracciglia spesse non si addicono? Scopriamo insieme questo e molto altro.

Continua a leggere

Continua a leggere

Come avere sopracciglia folte: 8 metodi naturali

Le sopracciglia dalla forma perfetta evidenziano il viso e la personalità. Siamo tutti consapevoli di come le sopracciglia curate, precise, perfette, siano diventate uno stile imprescindibile, al contrario di non molto tempo fa, quando le sopracciglia sottili come una matita hanno dominato l’industria dello stile.

Continua a leggere

Le sopracciglia sono una delle parti più evidenti del proprio viso. Ma non tutti noi abbiamo naturalmente sopracciglia folte. Alcuni di noi hanno le sopracciglia scarne e con poca peluria. Anche se non esiste un suggerimento magico per far crescere le sopracciglia durante la notte, ci sono alcuni trucchi naturali che possono migliorare il processo. Del resto, niente può funzionare meglio dei rimedi naturali.

Leggi anche: tutto quello che devi sapere sulle sopracciglia!

Ecco 8 trick per far crescere le sopracciglia folte in modo naturale:

Continua a leggere

Continua a leggere

Olio di ricino. Questo è un vecchio e uno dei rimedi più efficaci per ottenere sopracciglia più spesse. Dal momento che è arricchito con proteine, acidi grassi, antiossidanti e vitamine, aiuta a nutrire i follicoli piliferi. Massaggia le sopracciglia con alcune gocce di olio di ricino. Dopo 30 minuti, strofina con uno struccante e lava il viso con acqua tiepida. L’olio di ricino puro può causare irritazione, orticaria ed eruzioni cutanee se si è allergici, quindi prima di applicarlo fate un piccolo test. Olio di cocco. Funziona sia come balsamo che come idratante ed è ottimo per migliorare la circolazione sanguigna. Gli acidi grassi presenti nell’olio di cocco lavorano con le proteine ​​naturali presenti nei capelli per proteggerli dalla rottura. L’acido laurico in esso presente agisce come agente antimicrobico, prevenendo l’infezione dei follicoli piliferi. Le varie proteine come la vitamina E e il ferro nell’olio di cocco faranno crescere sopracciglia sane e folte. Puoi applicare olio di cocco sulle sopracciglia ogni giorno, ma usarlo anche poche volte a settimana può portare a risultati evidenti. Olio d’oliva. Contiene vitamine A ed E, che aiutano nella crescita dei peli. La vitamina E nutre mentre la vitamina A stimola la produzione di sebo, l’olio naturale del nostro corpo, che aiuta con la crescita dei peli. Questo può essere fatto almeno una volta al giorno per vedere i risultati nel giro di poche settimane. Succo di cipolla. Il succo di cipolla contiene molto zolfo, selenio, minerali, vitamine del gruppo B e vitamine del gruppo C che sono molto buoni per la crescita dei capelli. Ciò aiuta una crescita più rapida e densa dei peli delle sopracciglia. Lo zolfo migliora la produzione di tessuti di collagene necessari per una corretta crescita del sopracciglio. Inoltre, rafforza i follicoli piliferi. Poiché la cipolla ha un odore pungente, è meglio usare il succo di limone per rimuovere tutte le tracce dell’odore. Applica il succo di cipolla sulle sopracciglia ogni giorno alternativo. Tuorlo d’uovo. I peli delle sopracciglia sono costituiti da proteine ​​della cheratina e l’uovo è un’ottima fonte di proteine. La cheratina è un ingrediente importante nella maggior parte degli integratori per la crescita dei capelli. I tuorli d’uovo sono anche una ricca fonte di biotina, che aiuta le sopracciglia a crescere. Il tuorlo è da utilizzare con parsimonia perché potrebbe provocare acne. Aloe Vera. Contiene un composto chiamato aloenina che favorisce la crescita dei capelli. Ha un composto chimico simile a quello della cheratina, quindi ringiovanisce i capelli con i propri nutrienti, dandogli più elasticità e prevenendo la rottura. Il gel di aloe vera non è appiccicoso e viene assorbito rapidamente, quindi può essere applicato più volte al giorno. L’Aloe Vera è ottima anche per le persone con sebo in eccesso. Limone. Poiché i limoni sono ricchi di vitamina B, vitamina C, acido folico e altri nutrienti vitali, fanno crescere i peli delle sopracciglia molto più velocemente rispetto a qualsiasi altro ingrediente. Da evitare se si ha la pelle sensibile. Latte. Contiene due proteine ​​vitali conosciute come caseina e siero di latte, che innescano e stimolano la crescita di sopracciglia sane.

Leggi anche: come creare una skin care routine perfetta ed efficace

Sopracciglia folte naturali, come curarle

Avere sopracciglia perfette è uno dei desideri beauty più rincorsi dalle donne. Per assicurarsi sopracciglia folte e ben curate è fondamentale tenere conto di alcuni preziosi e semplici accorgimenti.

Continua a leggere

Continua a leggere

Foto Getty Images | Frazer Harrison

Prima di tutto, se si ha per natura un’arcata particolarmente spessa è bene non farsi prendere dalla smania di “spinzettare” da sole compromettendo l’armonia e le proporzioni delle sopracciglia. Meglio affidarsi a un’estetista o comunque eliminare solo i peletti superflui che non rientrano nella forma delle sopracciglia.

Se si hanno sopracciglia troppo folte è possibile, inoltre, che qualche pelo si riveli più ribelle del normale: in questo caso è importante affidarsi all’ausilio di prodotti di make up come un buon gel fissante per sopracciglia.

Come sistemare le sopracciglia folte: trucchi

Le tecniche di depilazione per sopracciglia sono notoriamente tantissime. Come abbiamo già sottolineato, è preferibile non ricorrere a metodi estremi per sfoltire le sopracciglia folte ma preferire una pulizia dell’arcata limitandosi semplicemente ad eliminare i peli di troppo, al centro o sotto le sopracciglia, al di sopra della palpebra.

Continua a leggere







Ecco i nostri consigli per avere delle sopracciglia folte super curate:

Le sopracciglia folte e naturali vanno pettinate con cura , servendosi di uno scovolino pulito o di un pettinino. L’ideale sarebbe pettinarle inclinando lo scovolino a 45 gradi!

, servendosi di uno scovolino pulito o di un pettinino. L’ideale sarebbe pettinarle inclinando lo scovolino a 45 gradi! Può essere utile, inoltre, spuntarle leggermente con le forbici, ovviamente prestando attenzione!

con le forbici, ovviamente prestando attenzione! Un altro trucco che consente di tenere “in piega” sopracciglia particolarmente spesse è l’applicazione di una crema molto ricca a inizio giornata: in questo modo le sopracciglia resteranno ben ferme, rispettando la forma che abbiamo dato loro.

Sopracciglia folte o sottili: come sceglierle

Stare dietro ai trend passeggeri è consentito, così come invidiare quella modella con sopracciglia folte che si vede sempre sulle riviste. Ma a chi stanno bene le sopracciglia folte?

Foto Getty Images | Frazer Harrison

Le sopracciglia spesse sono da evitare su un viso molto piccolo e magro, mentre donano a chi ha fronte alta e occhi grandi, caratteristiche che si rintracciano facilmente in chi ha delle sopracciglia folte naturali.

Foto Getty Images | Stefania D’Alessandro

Qualora non si abbiano questi tratti, è preferibile optare per sopracciglia sottili o di medie dimensioni invece di dilettarsi con un trucco con sopracciglia folte che risulterebbe solo una caricatura. Ricordiamo, infatti, che le sopracciglia folte stanno bene a chi le possiede per natura: è difficile, infatti, ricreare artificialmente delle sopracciglia spesse e che queste valorizzino davvero il volto e lo sguardo.

Nella gallery, tante star con sopracciglia folte a cui potersi ispirare.