1 di 8

Una bella pelle del viso non è solo questione di fortuna, o un dono naturale. Le nostre abitudini quotidiane impattano sulla nostra immagine più di quanto possiamo sospettare. Ma, da come idratarsi a come proteggersi dai raggi UV, siamo sommersi da opinioni e recensioni, che a volte ci confondono e davvero ci fanno dubitare se ciò che facciamo ogni mattina per prenderci cura della nostra pelle è giusto. Proviamo a fare un po’ di chiarezza sulla skin care routine quotidiana?

Leggi anche: 5 segreti per mantenere la pelle del viso giovane