Creme idratanti viso: ecco quelle che devi assolutamente provare

È cosa ormai nota -o almeno si spera- che garantire un buon livello di idratazione alla propria pelle sia di vitale importanza per la sua salute: ultimare la propria skincare routine quotidiana con un bel massaggio ed una ricca crema idratante costituisce uno step fondamentale per andare a rimpiazzare il film idrolipidico, messo costantemente a dura prova da agenti esterni così come dalla normale pulizia giornaliera.

Selezionare una buona crema viso idratante è quindi una problematica comune a tutti, qualsiasi tipologia di pelle si possegga ed a quale fascia d’età si appartenga: esistono infatti creme idratanti viso specifiche per ogni tipo di pelle: da quelle incentrate maggiormente sull’azione purificante, oltre che nutriente, a quelle più ricche e corpose specifiche per le pelli mature e molto secche.

Da dove partire? Potresti consultare il nostro test a tema, ma in ogni caso niente paura, abbiamo già selezionato per te alcune delle migliori creme idratanti viso per facilitarti la ricerca!

Come abbiamo già detto, l’utilizzo di una buona crema viso idratante è il primo imprescindibile step per avere una pelle bella e sana. L’idratazione, infatti, è fondamentale per far sì che la pelle preservi il suo equilibrio, specialmente quando le temperature cominciano a calare in vista dell’inverno, ed essa si fa inevitabilmente più vulnerabile! Tanti sono infatti gli escamotage atti a migliorare l’idratazione, ultimo su tutti il beauty trend coreano dello Slugging.

Fortunatamente il ventaglio di scelte in termini di creme idratanti viso si fa sempre più ampio e variegato, consentendo in tal modo ad ogni donna di poter scegliere il prodotto di skincare più adatto a soddisfare le proprie esigenze: noi ne abbiamo individuate tre, di cui siamo certi, ti innamorerai!

Clinique Moisture Surge intense 27H, una crema idratante leggera in gel

Prima su tutti ecco la celebre Moisture Surge Intense di Clinique, una crema viso che gode di teclonogia auto-idratante e quindi rimpolpante, la quale ha nella sua formulazione acido ialuronico, caffeina, vitamina E, centella asiatica ed aloe vera.

Essa costituisce un vero booster di idratazione, asso nella manica per pelli secche, aride, che necessitano di particolare idratazione, così come per pelli miste. La texture si presenta sotto forma di un leggerissimo gel, caratteristica che rende la crema addirittura impalpabile sul viso.

Kiehl’s Ultra Facial Cream, un jolly per ogni tipo di pelle

Ecco che Kiehl’s mette fine ad ogni probabile dubbio proponendo la Ultra Facial Cream, una crema idratante viso formulata appositamente per venire incontro a qualsiasi esigenza: essa è un prodotto dalla consistenza leggera ma dall’efficacia provata per 24 ore, la quale vede nella propria formulazione antarticina e squalano che contribuiscono a trattenere l’idratazione.

La promessa è quella di ottenere una pelle morbida, levigata e luminosa oltre che profondamente nutrita, fortemente adatta ad esempio anche alla stagione fredda, quando la nostra pelle necessita di una skincare invernale costruita ad hoc!

Estée Lauder Daywear Matte, per idratare opacizzando

“Addio lucidità, benvenuta opacità”, dicono di lei. La crema Daywear Matte di Estée Lauder è infatti una crema viso idratante formulata appositamente per ovviare alle difficoltà delle pelli grasse, per le quali l’idratazione è ugualmente indispensabile: basti pensare che, cedendo alla tentazione di non applicare un prodotto che potrebbe aumentare sgradevoli sensazioni sulla pelle, essa potrebbe agire in modo contrario producendo quindi un maggior quantitativo di sebo.

È dunque doveroso optare per prodotti appositi: la consistenza della Daywear Matte è un gel rinfrescante ultra leggero che garantisce un controllo dell’oleosità pari a 10 ore conferendo un finish matte, riducendo inoltre la visibilità dei pori.Essa è adatta anche a pelli mature, in quanto aiuta a contrastare gli inevitabili segni del tempo levigando la pelle in una texture vellutata.