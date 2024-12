Rossetto rosso: la top 10 per labbra da diva alle feste di fine anno

Cerchi il rossetto rosso perfetto per brillare durante le feste di Natale e Capodanno? Scopri la nostra top 10 e scegli la nuance che fa per te!

Scintille, risate e tanta magia: i party natalizi sono l’occasione ideale per lasciarsi andare e sperimentare nuovi look. E se c’è un colore che incarna lo spirito natalizio e aggiunge un tocco di allegria, è sicuramente il rosso! Un rossetto rosso sulle labbra è il tocco finale perfetto per il make-up delle feste di fine anno, un simbolo intramontabile di eleganza e seduzione.

Da Marilyn Monroe alle icone fashion contemporanee, questa nuance iconica ha attraversato le epoche rimanendo un classico senza tempo. Un buon rossetto rosso è un must have per le feste: valorizza ogni look e regala un’aura di glamour irresistibile. Ma come scegliere quello giusto per il proprio incarnato? E come applicarlo alla perfezione? Scopriamo insieme i segreti per un sorriso impeccabile, e una selezione dei migliori rossetti rossi per le feste 2024.

Rossetto rosso, un must per le feste: come sceglierlo e applicarlo

Scegliere il rossetto rosso ideale dipende dal sottotono della pelle. Se hai un sottotono freddo, opta per rossi che virano al blu o al lampone. Per un sottotono caldo, i rossi aranciati e corallo sono i più adatti. E per chi ha un sottotono neutro, quasi tutte le sfumature saranno valorizzanti, dal rosso classico al borgogna.

L’applicazione richiede precisione: un contorno labbra definito è essenziale per evitare sbavature. Usa una matita labbra dello stesso colore del rossetto per delineare i bordi e riempire leggermente l’interno, garantendo una maggiore durata. Procedi applicando il rossetto con un pennellino per un risultato più controllato. Fissa il colore con un velo di cipria traslucida per un finish a lunga tenuta.

Formulazioni e finish: quale scegliere?

Tra formulazioni classiche in stick e rossetti liquidi dal risultato impeccabile, la scelta tra i prodotti offerti dai beauty brand è praticamente infinita. Gli stick sono pratici e spesso più idratanti, ideali per chi cerca comfort e facilità d’uso. I rossetti liquidi, invece, assicurano precisione e durata estrema, perfetti per eventi lunghi o cene festive.

Quanto ai finish, matte o glossy, l’effetto opaco domina le tendenze grazie al suo aspetto sofisticato, ma richiede labbra ben idratate per evitare screpolature. Il finish lucido è più indulgente e regala un effetto fresco e voluminoso. Gli opachi, invece, coniugano eleganza e modernità, senza rinunciare a un tocco di morbidezza. Ecco 10 tra i migliori rossetti rossi da sfoggiare per le feste di Natale e a Capodanno.

1. Rossetto rosso Chanel Rouge Allure Velvet

Un rossetto dalla texture vellutata e leggera che avvolge le labbra come una seconda pelle, regalando comfort estremo e un colore intenso e luminoso. Arricchito con pigmenti puri, garantisce una copertura vibrante e una tenuta impeccabile. La formula, impreziosita da un derivato dell’olio di jojoba e dal burro di karité, dona idratazione immediata e una piacevole morbidezza.

Questo raffinato rossetto, custodito in un elegante packaging nero e oro con l’iconico sistema di chiusura a scatto, si presenta in nuove tonalità moderne e raffinate, perfette per ogni occasione: la nuance n° 56 Le Rouge Charnel è ideale per le feste.

2. Rossetto Rouge Dior Forever Liquid, il rosso iconico

Rouge Dior Forever Liquid è il primo rossetto liquido no transfer firmato Dior, un concentrato di colore ultra-pigmentato con un irresistibile finish opaco. Per chi desidera un finish ultra-matte e una tenuta impeccabile, questo rossetto di Dior è la scelta perfetta.

La sua texture sottile si fonde con le labbra, lasciando un colore vivido che non sbava nemmeno dopo una lunga cena di Natale. Per le feste, la tonalità 999 Forever è il rossetto rosso per eccellenza.

3. MAC Ruby Woo Retro Matte

Un’icona intramontabile, Ruby Woo è il rossetto rosso matte per antonomasia. Il suo sottotono blu lo rende universalmente lusinghiero, mentre la formula altamente pigmentata assicura un colore pieno e audace.

Copre le labbra con una tonalità intensa con una finitura sofisticata e altamente opaca che tiene per 8 ore senza colare o sbiadire. Perfetto per chi ama i look vintage e le serate glamour.

4. Charlotte Tilbury Matte Revolution – Red Carpet Red

Questo rossetto unisce una formula cremosa a un finish opaco. Grazie alla combinazione di oli, trigliceridi e cere, la formula di Matte Revolution offre un colore intenso e modulabile con un finish matte morbido e contemporaneo, perfetto per durare fino a 10 ore senza compromessi.

La sua innovativa punta angolare quadrata imita la precisione di un pennello per labbra, garantendo un’applicazione impeccabile a ogni utilizzo. La tonalità Red Carpet Red è un rossetto rosso rubino per eccellenza ispirato ai grandi tappeti rossi di Hollywood, perfetto per i look delle feste natalizie.

5. Fenty Beauty Stunna Lip Paint – Uncensored

Il beauty brand di Rihanna propone un rossetto liquido dalla texture ultra-leggera e dal colore esplosivo. Uncensored di Fenty Beauty è un rosso universale che si adatta a ogni carnagione.

La sua formula a lunga durata è ideale per chi cerca un rossetto che resista a brindisi e chiacchiere sotto il vischio.

6. NARS Explicit Lipstick – Unauthorized

Il rossetto in stick NARS, nella tonalità Unauthorized, è un must-have per le amanti del rosso intenso. La sua formula, ricca di pigmenti, assicura una coprenza impeccabile e una lunga durata.

Il finish cremoso dona un comfort immediato, mentre l’effetto volumizzante esalta le labbra. Un rossetto rosso perfetto per chi desidera un make-up a prova di bacio durante le feste

7. Rossetto rosso per le feste: YSL Rouge Pur Couture

Rouge Pur Couture di YSL Beauty è un rossetto satinato dall’intenso colore couture, perfetto per labbra impeccabili e idratate. La sua texture leggera si stende uniformemente fin dalla prima applicazione, garantendo una copertura piena e confortevole fino a 16 ore.

Con una formula arricchita all’80% da ingredienti trattanti, tra cui ceramidi e preziosi elementi dei giardini Ourika in Marocco, Rouge Pur Couture non solo esalta il sorriso ma si prende anche cura delle labbra, lasciandole morbide e levigate. Una bellezza sofisticata e duratura senza bisogno di ritocchi. La tonalità Rouge Muse è il rosso perfetto per chi cerca una bellezza discreta ma di grande impatto.

8. Pat McGrath Labs MatteTrance – Elson 2

Per chi vuole puntare al massimo del lusso, il MatteTrance di Pat McGrath nella tonalità Elson 02, è un rossetto professionale che offre prestazioni elevate. La formula, arricchita con pigmenti di alta qualità, assicura una coprenza impeccabile e una lunga durata.

Il finish opaco, vellutato e confortevole, è ottenuto grazie a una tecnologia innovativa che mantiene le labbra idratate senza compromettere l’intensità del colore. Un prodotto di lusso che soddisferà anche le beauty addicted più esigenti.

9. Maybelline Super Stay Vinyl Ink

Una delle opzioni più amate nel panorama low-cost, il rossetto liquido a lunga tenuta Maybelline SuperStay Matte Ink offre un colore ricco e una durata straordinaria.

La tonalità Red Hot è un rossetto rosso vibrante che non passa inosservato, ideale per chi durante le feste vuole un look audace senza spendere una fortuna.

10. Kiko Milano Unlimited Double Touch

Altra opzione economica e versatile, questo rossetto liquido bifasico di Kiko Milano garantisce una tenuta estrema grazie al top coat trasparente che sigilla il colore. La base colore offre una formula arricchita con polimeri filmanti per una tenuta fino a 16 ore, garantendo comfort, aderenza perfetta e un risultato uniforme, resistente alle sbavature e a rapido asciugamento.

Il lucidalabbra, invece, aggiunge un tocco di luminosità grazie alla sua formula emolliente che regala alle labbra un finish brillante. La tonalità 109 Rosso Fragola è vivace e luminosa, perfetta per i party natalizi e di Capodanno.