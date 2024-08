Matita per le labbra, come sceglierla e come applicarla: i segreti per un contorno perfetto

Come realizzare il contorno labbra perfetto con la matita: quando usarla, quale colore scegliere e come applicarla. Una guida pratica step by step.

La matita labbra è uno strumento essenziale per il make-up: serve a delineare il contorno della bocca e a correggere eventuali difetti o asimmetrie. Può rendere le labbra più piene o più sottili, a seconda dell’effetto desiderato, e prolunga anche la durata del rossetto.

In questa guida ti sveliamo tutti i trucchi per un contorno labbra perfetto: quando e come usare la matita, quale colore scegliere e come abbinarlo al rossetto. Segui i nostri consigli pratici per un make-up labbra perfetto.

Contorno labbra, quando utilizzare la matita

La matita labbra, dopo essere stata un must-have negli anni ’80 e nei primi anni 2000, era caduta un po’ in disuso perché le tendenze make-up puntavano su un risultato più naturale. Ultimamente però questo prezioso strumento è tornato di nuovo in auge, anche se è cambiato il metodo di applicazione.

Infatti, mentre prima veniva usata per delineare il contorno labbra usando una tonalità decisamente più scura del rossetto, in genere il marrone, con un risultato troppo marcato e innaturale, oggi la matita si usa per far sembrare le labbra più carnose e rimpolpate, o per correggere piccole imperfezioni o asimmetrie delle labbra. Alcune matite poi sono formulate con ingredienti che consentono di usarla addirittura da sola, al posto del rossetto.

La matita contorno labbra è particolarmente utile quando si indossano rossetti ad alta pigmentazione o i lipgloss, perché agisce come una base che aiuta a fissare il rossetto. Aiuta a prevenire sbavature e a mantenere il colore al suo posto assicurando definizione e precisione al make-up labbra.

Se ami sperimentare con diverse tonalità di rossetto o gloss, infine, una matita contorno labbra può aiutarti a creare una transizione più fluida tra i colori, migliorando l’armonia del look complessivo.

Come scegliere il colore perfetto

Per scegliere il colore della matita devi tenere in considerazione la nuance del rossetto. La tendenza oggi è quella di un look uniforme e naturale, e per ottenerlo dovresti scegliere una matita contorno labbra che sia leggermente più scura rispetto al rossetto.

Questo aiuta a definire le labbra senza creare un contrasto eccessivo. Se desideri invece un effetto più punk o retro anni ’80 puoi optare per una matita contorno labbra di una tonalità decisamente più scura.

Molto dipende anche dall’occasione: per un look quotidiano è meglio scegliere matite contorno labbra rosa o nude, in tonalità simili al tuo rossetto. Questo crea un aspetto naturale e professionale. Per una serata o un’occasione speciale invece puoi sperimentare con colori più audaci e contrastanti come il rosso scuro. Per un beauty look impeccabile scegli una matita labbra waterproof che non sbava e non sbiadisce.

La scelta del colore della matita, proprio come quella del rossetto, dipende anche dal colore della pelle e dei capelli. Se hai un tono di pelle neutro o freddo, scegli una matita contorno labbra che abbia la stessa base. I toni come il rosso ciliegia o il nude rosato sono ottime scelte.l’ideale.

Se la tua pelle è calda o dorata, opta per matite contorno labbra in tonalità come il marrone o il rosso rame abbinandola a rossetti dai colori caldi per creare un look armonioso.

Come fare il contorno labbra perfetto?

Per un make-up impeccabile, per prima cosa devi preparare le labbra. Inizia con uno scrub labbra per rimuovere le cellule morte. Poi applica un balsamo specifico per le labbra per mantenere la pelle morbida e liscia. Questo passaggio aiuta a prevenire che la matita si accumuli in pieghe o imperfezioni.

Scegli una matita contorno labbra di alta qualità che abbia una consistenza cremosa e scorrevole. Le matite troppo dure possono essere difficili da applicare e potrebbero non scorrere uniformemente. Seleziona una tonalità che si abbini bene al tuo rossetto o che crei il contrasto desiderato.

Matita labbra, l’applicazione step by step

Ora puoi passare all’applicazione. Per una maggiore precisione, inizia a tracciare il contorno delle labbra dal centro e prosegui verso gli angoli.

Questa tecnica consente di mantenere la simmetria e di evitare errori. Non premere troppo forte sulla matita: un’applicazione leggera e delicata ti permette di correggere eventuali sbagli. Per una definizione più naturale, utilizza piccoli tratti anziché una linea continua.

Questo consente di ottenere un contorno più preciso e meno artificiale. Se vuoi far sembrare le labbra più grandi e carnose, puoi provare la tecnica dell’Overlining molto amata dalle star oltrepassando con la matita il naturale contorno delle labbra.

Dopo aver tracciato il contorno, puoi sfumare leggermente la linea verso l’interno delle labbra utilizzando un pennello labbra o un cotton fioc. Questo passaggio aiuta a evitare un contrasto troppo marcato tra il contorno e il rossetto. Se noti errori o imperfezioni, correggili con un correttore o un pennello per labbra.

Una volta definito il contorno, passa al rossetto. Utilizza un pennellino per una maggiore precisione e per riempire l’interno delle labbra, seguendo il contorno tracciato. Per prolungare la durata del rossetto applica un sottile velo di cipria trasparente sulle labbra, tamponando delicatamente con una velina. Questo passaggio aiuta a fissare il colore e a prevenire sbavature.

Scegli con cura il colore e segui i passaggi giusti per applicare la matita in modo preciso e professionale. Con questi consigli sarai in grado di ottenere labbra perfette e ben definite, pronte a brillare in qualsiasi occasione!