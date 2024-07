Trucco labbra, come far durare il rossetto più a lungo

Perché il rossetto non mi dura? E come far durare il rossetto più a lungo? Ecco i consigli da seguire secondo le make up artist!

Un make up di lunga durata può tornare utile a tutte quelle persone che hanno bisogno di sfoggiare il trucco per tutto la giornata senza correre il rischio di ottenere sbavature e trucco colato.

Far durare il rossetto più a lungo può diventare complicato, specialmente perché durante il giorno potrebbe togliersi facilmente anche solo bevendo un bicchiere d’acqua.

Esistono alcune accortezze, però, che ti permettono di far durare il rossetto tutto il giorno senza dover necessariamente ritoccare il trucco labbra per più volte al giorno.

Come fissare il rossetto e farlo durare più a lungo

Ottenere un trucco labbra impeccabile è molto semplice. Innanzitutto scegli la nuance che più ti piace e poi segui i consigli delle make up artist per far durare il rossetto più a lungo.

Esiste un prodotto da usare su tutto il viso che ti permette di far durare il make up più a lungo e che non dovrebbe mai mancare nel tuo beauty case: il primer. Così come fa durare il mascara più a lungo, il primer è il prodotto ideale da applicar sulle labbra per rendere il rossetto più duraturo.

Prima di applicare il prodotto, però, è importante seguire alcuni passaggi. Innanzitutto prepara il viso a ricevere il make up, quindi procedi con la tua classica skincare quotidiana e non dimenticare di applicare la crema solare durante il periodo estivo, anche se sei in città.

Prepara le labbra con uno scrub specifico, così da renderle più morbide e idratate, il prodotto si applicherà con più facilità e l’effetto finale sarà molto più sorprendente. Procedi con un primer, lascialo asciugare all’aria per qualche istante.

Nel frattempo scegli la nuance che vuoi abbinare al resto del trucco, quindi seleziona la matita e la tinta labbra della stessa nuance. Definisce il contorno labbra con la matita, poi applica il rossetto. Ovviamente per un trucco labbra che duri più a lungo è importante scegliere prodotti di qualità.

Per un make up più duraturo ti suggeriamo di scegliere un prodotto dal finish matt, la tinta labbra opaca dura molto più a lungo rispetto a un lip gloss. Nel caso in cui tu voglia optare per quest’ultima opzione, privilegia rossetti cremosi.

Ora non ti resta che fissare il make up. Hai due alternative: utilizzare uno spray fissante specifico oppure prendere la cipria che solitamente usi. Applica sulle labbra una quantità di prodotto minima con l’aiuto di una velina sottile. In questo modo il tuo trucco labbra durerà molto più a lungo!