I consigli per far durare il mascara più a lungo

Come far durare il mascara più a lungo? Ecco alcuni consigli da mettere in pratica ogni giorno per un make up più duraturo!

Anche chi non ama realizzare make up troppo elaborati, solitamente non può rinunciare all’applicazione del mascara. Perfetto per un trucco semplice e veloce, ti permette di mettere in risalto lo sguardo e rendere così le tue ciglia più voluminose e allungate.

Non sempre, però, il risultato potrebbe rispecchiare le tue aspettative. Spesso si commette l’errore di applicare il mascara subito dopo aver effettuato i vari passaggi della skincare, quando in realtà bisognerebbe preparare le ciglia a ricevere il prodotto.

Innanzitutto è importante sapere che il tubetto del mascara potrebbe seccarsi prima del dovuto a causa dell’aria penetrata all’interno. Questo è un errore molto comune che si presenta in tantissime occasioni, in quanto tante persone ancora oggi credono di dover pompare lo scovolino per prendere quanto più prodotto possibile.

In realtà questo gesto non fa altro che riempire di aria il tubetto, così il mascara tenderà a seccarsi e stenderlo sarà ancora più complicato. Se hai notato delle sbavature, evita di togliere subito: attendi qualche minuto prima di rimuoverle con l’aiuto di un cotton fioc.

Quindi, come far durare il mascara più a lungo? Dopo aver individuato gli errori che probabilmente hai commesso fino a oggi, inizia a mettere in pratica i seguenti suggerimenti!

Mascara di lunga durata, cosa fare

Per poter far durare il mascara più a lungo è fondamentale seguire determinati step che ti permetteranno di sfoggiare per tutto il giorno un make up impeccabile.

Preparare le ciglia è fondamentale per un make up più duraturo, anche la scelta del prodotto ovviamente gioca un ruolo molto importante. Scegli un mascara di qualità, con uno scovolino adatto alle tue ciglia e con caratteristica waterproof per renderlo ancora più resistente al sudore. Quindi procedi in questo modo.

Dopo aver effettuato i vari passaggi della skincare, prendi un piegaciglia e rendi le tue ciglia più curve. Dopodiché pettinale con l’aiuto di uno scovolino pulito e privo di prodotto. Un modo per far durare il trucco occhi più a lungo è applicare il primer, quindi stendi sulle tue ciglia un primer bianco e lascialo asciugare per qualche minuto.

Procedi con la stesura del mascara nero, prendi la giusta quantità dal tubetto cercando di eliminare l’eccesso di prodotto dallo scovolino. Effettua dei movimenti delicati verso l’altro e verso l’esterno, così da rendere l’occhio più allungato. Noterai un miglioramento nell’applicazione, infatti grazie ai vari step della preparazione il mascara si stenderà in maniera molto più semplice e omogenea.

Concludi con uno spray fissante per make up, chiudi gli occhi e applica il prodotto su tutto il viso. Se noti delle sbavature, rimuovile prima di effettuare quest’ultimo passaggio. Il tuo mascara durerà sicuramente molto più a lungo!