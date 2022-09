Trucco perfetto in soli 5 minuti: i migliori tutorial da copiare

Noi donne amiamo truccarci ma non sempre ne abbiamo il tempo, questa è la verità. Spesso, infatti, la mattina abbiamo i minuti contati e per il make up ci rimane pochissimo spazio. È possibile realizzare un make up che tolga la stanchezza e ci faccia apparire al meglio in così poco tempo? La risposta è: ovviamente sì!

Ecco tutti i consigli e i migliori tutorial da seguire per ottenere risultati strepitosi e adatti a ogni occasione.

Facile, veloce e glamour: il make up perfetto si realizza in 5 minuti

Ottimizzare il tempo è l’unica cosa che conta: basta indecisione, smettiamo di pensare “dove ho messo…?” e buttiamoci sull’organizzazione. Preparare un beauty case minimal con i prodotti e i pennelli indispensabili è il primo step per arrivare sempre pronte al make up time.

I tutorial di TikTok e Instagram sono una manna dal cielo e ci aiutano non solo a capire quali prodotti sempreverdi dobbiamo assolutamente avere, ma soprattutto a creare il trucco perfetto. Tra le ultime tendenze la più stramba che ci ha incuriosito è il fruit make up, ma ne esistono tantissime, una per ogni occasione!

Un buon trucco deve partire da una buona base, quindi ovviamente fondotinta, blush e illuminante sono i nostri migliori amici. Non mancheranno eyeliner, kajal e mascara – specialmente se vogliamo provare il trucco occhi siren eyes – e una piccola palette di ombretti con nuance nude e delicate.

Il rossetto o lipgloss è il tocco finale e questa estate ci siamo totalmente innamorate della tendenza frosted lips lanciata da JLo e Zendaya: una ventata d’aria fresca anni ’90!