Frosted Lips Trend: il make-up labbra che fa brillare l’estate

Labbra lucenti? Di più.

Se, anche solo per un attimo, abbiamo pensato di aver raggiunto il picco della brillantezza grazie alle ultime tendenze make-up dedicate alle labbra ed all’avvento del gloss come unica, vera “star” del periodo estivo ebbene, oggi è chiaro più che mai quanto ci sbagliassimo di grosso: la corrente sta trascinando inarrestabile la beauty community verso un grado ulteriore di luminosità, che vede la sua massima espressione nella finitura multisfaccettata tipica della madreperla.

Non si parla più semplicemente di “shimmer”, della dipendenza dall’effetto specchio e relativo extra volume: si parte da questa base per arrivare al tipo di bagliore che solo veri e propri pigmenti in perla sottile aggiunti alle formule dei nuovi prodotti labbra possono conferire, per restituire ancora -se possibile- maggior luce. Le Frosted Lips (o Frosty Lips) irrompono nello scenario delle tendenze più in per portare una sferzata di sospirata freschezza all’estate, ricalcando l’amore per il make-up look anni ‘90 fino ad elevarlo.

Ma vediamo come le celebrities interpretano a loro modo questa ultima ossessione beauty all’ultimo grido!

J.LO ed il gloss duochrome: una lunga storia d’amore

Jennifer Lopez – Foto Instagram @chrisappleton1

Oramai dovremmo averlo capito: non c’è Jlo senza gloss, e viceversa. È un fatto sotto gli occhi di tutti come gli iconici make-up-look di Jennifer Lopez negli anni abbiano costantemente mantenuto come fil rouge il glow più assoluto, dalla base ultra radiosa sino ad arrivare alle labbra, sempre adorne di un gloss rosato oppure di uno caldo.

Cosa hanno in comune i due? L’irresistibile finish duochrome, con l’immediato ed inevitabile effetto rimpolpante.

Le labbra ultra glitterate di Zendaya: i suoi make-up ci fanno sognare

Zendaya – Foto Instagram @zendaya

La giovanissima Zendaya, poi, non ha mai nascosto il suo sconfinato amore per il lucidalabbra: nei suoi make-up iper sofisticati, puntuali cause di grande eco, il tocco di luce sulle labbra non manca mai, e lo stesso vale per i beauty look che l’attrice spesso e volentieri posta sui suoi account social. In foto uno degli ultimi, perfettamente intonato al Frosty Lips Trend, che ci ha fatto impazzire.