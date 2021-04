Tonalità sempre più eccentriche e ombretti dalle nuance colorate e vivaci: il make per la primavera estate si fa notare e richiama senza dubbio lo stile degli anni Ottanta. Dal ritorno del tanto amato smokey eyes all’effetto make up luminoso, dalle passerelle delle Fashion Week per la Primavera Estate non sono passate inosservate le tendenze beauty più chic di sempre. Nonostante la regola sia osare, l’effetto “natural” rimane uno dei protagonisti della bella stagione. Andiamo alla scoperta delle tendenze beauty della primavera estate 2021!

Make up per la primavera estate

Con le calde giornate appesantire il viso con prodotti beauty e make up non è di certo la soluzione migliore. La regola, infatti, è applicare il meno possibile per ottenere un effetto naturale ma comunque luminoso e alla moda. Non mancano, quindi, gli illuminanti e le BB cream da utilizzare al posto del classico fondotinta.

Foto Getty Images | Allen Berezovsky

Foto Pexels | Sound On

Da non sottovalutare la protezione solare, quindi privilegiate tutti quei fondotinta con SPF all’interno. Luminosi e coprenti al punto giusto, ideali da applicare anche sotto la mascherina!

Protagonisti anche gli zigomi: con la mascherina indossata, esaltate questa parte del viso con un blush colorato e luminoso!

Foto Pexeles | Miggy Rivera

Trucco occhi per la primavera estate

Le palette dai mille colori rientrano tra gli acquisti beauty più amati del momento. Con un solo prodotto, infatti, è possibile ottenere un make up trendy e originale, l’importante è mixare le nuance tra di loro seguendo un criterio. Tra le influencer e le beauty blogger spicca una tendenza della primavera estate: il trucco occhi diventa ancora più elaborato e ricco di sfumature ed effetti grafici o geometrici.

Foto mulaccosmetics

Il prodotto must della calda stagione è l’eye-liner, che sia nero o colorato non può assolutamente mancare nel proprio beauty case. Perfetto per realizzare un make up semplice o un trucco occhi più elaborato e colorato, l’importante è essere creativi e ispirarsi al make up delle modelle della Fashion Week per essere sicuri di seguire le tendenze.

Foto unsplash | Apostolos Vamvouras

I colori più in voga del momento sono senza dubbio caldi ed eccentrici. Quindi, privilegiate tonalità come l’arancione, il giallo e il rosso, osate anche con nuance marroni e beige. Queste nuance sono perfette per realizzare anche dei bellissimi Smokey eyes.

Foto Shutterstock | ldutko

Foto Pexels | MART PRODUCTION

Il trucco occhi, così come il make up completo, per la primavera estate 2021 rappresenta un modo per esprimere la propria personalità. Quindi, sbizzarritevi con i colori, osate e sfoggiate make up da favola!

Rossetti per la primavera estate

Le belle giornate sono ideali per sfoggiare look colorati, freschi e vivaci. Un evergreen in assoluto è il rossetto rosso, perfetto sia d’inverno che d’estate. Se decidete di indossare un bel red passion sulle labbra, osate meno con il trucco occhi e focalizzatevi di più su una base natural.

Foto Shutterstock | korabkova

Le nuove collezioni dei brand di make up propongono nuance più chiare e delicate, come il rosa luminoso e satinato.

Certo, con la mascherina indossare il rossetto non è il massimo, quindi in questo caso potete prediligere dei balsami labbra colorati, perfetti per ottenere una leggera colorazione con labbra morbide e idratate!

Foto Shutterstock | Dyachkov