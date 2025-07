Un’amica hostess mi ha rivelato il segreto per evitare i costi extra del bagaglio Ryanair (e funziona davvero!)

Ho un’amica che fa la hostess. Per questioni di privacy la chiamerò con uno pseudonimo, Annalisa. Ebbene, quando dovevo viaggiare per la prima volta con Ryanair mi sono rivolta a lei.

Le ho detto: “cara Annalisa” – così ho cominciato – “devo viaggiare con Ryanair, però ho paura di sbagliare qualcosa e di dover pagare costi extra per il mio bagaglio. Come faccio ad evitarlo?”.

Lei mi ha risposto che il mio era un timore comune ma che non dovevo preoccuparmi. Detto questo, mi ha fornito il segreto per evitare i costi extra del bagaglio Ryanair.

Ora voglio condividere questi consigli con tutte quante le persone che hanno i miei stessi dubbi. Continua a leggere per scoprire come fare.

Come evitare i costi extra del bagaglio Ryanair: cosa ha detto la mia amica hostess

Con il biglietto base, Ryanair permette solo una borsa di 40x20x25 cm. Lo sforamento, anche minimo, può costarti caro. Il trucco sta nel scegliere uno zaino pensato esattamente per quelle dimensioni.

La mia amica è stata chiara: “evita trolley rigidi. Gli zaini in tessuto, flessibili e leggeri, passano molto più facilmente anche se un po’ pieni”.

Un altro consiglio? Svuota le tasche laterali dello zaino, non lasciare oggetti sporgenti. Soprattutto, comprimi bene il bagaglio prima dei controlli.

Un altro metodo sorprendentemente efficace per risparmiare sulle valigie è vestirsi a strati. Sì, proprio così: indossa più vestiti possibile – felpe, pantaloni, t-shirt, perfino una giacca in più – in modo tale da alleggerire il contenuto dello zaino.

In merito a ciò, Annalisa mi ha detto qualche cosa del tipo: “c’è chi si presenta con due felpe addosso e un cappotto legato in vita. Non è elegante, ma funziona. Nessuno può impedirti di indossare i tuoi vestiti”.

Direi che è impossibile darle torto, anche se si tratta di un trucco che per ovvie ragioni puoi applicare solo in inverno o comunque quando non fa caldo.

Ce n’è poi un altro poco noto ma davvero utile: portare con sé una piccola busta tipo duty-free o una shopping bag leggera. Se la tieni in mano con naturalezza, raramente viene considerata come secondo bagaglio.

Infine, valuta se hai davvero bisogno della Priority. Molti la acquistano solo per portare un secondo bagaglio, ma spesso quest’ultimo è superfluo.

Annalisa mi ha detto che vede spesso viaggiare persone solo con il bagaglio a mano e che è tutta questione di organizzazione.

Da quella chiacchierata con la mia amica hostess ho imparato che non è necessario pagare di più per volare sereni. Basta conoscere le regole, aggirare i trabocchetti e giocare d’astuzia pur rispettando le regole. Ora sei pronta a partire per la luna di miele perfetta!