I lipgloss da provare per la primavera-estate 2021

Se c’è un prodotto beauty che non può assolutamente mancare nella vostra trousse quest’anno è il lipgloss. Trasparente, leggermente perlato o colorato, è un must have per la primavera-estate 2021. Il lipgloss è tra i prodotti di tendenza quest’anno, soprattutto per tutte coloro che hanno deciso di abbracciare un make-up più naturale, con un effetto glowy sugli occhi, sugli zigomi o, grazie al lipgloss, sulle labbra.

Immancabile in borsetta, perfetto per tutti i tipi di incarnato, ecco alcuni lipgloss da acquistare assolutamente quest’anno.

WeMakeUp, Well Lip Plumper

Quest’anno non solo vanno di gran moda i lipgloss, ma sono super di tendenza soprattutto quelli volumizzanti, che rendono istantaneamente le labbra più carnose. Tra i tanti, abbiamo scelto il Well Lip Plumper di WeMakeUp, che rimpolpa e idrata a lungo grazie a 5 super ingredienti che stimolano la microcircolazione e donano morbidezza istantanea alle labbra. Grazie alla sua texture leggera, inoltre, non si appiccica e dona immediatamente un effetto ultra lucido alle labbra e un delicato profumo di vaniglia.

Foto WeMakeUp | WELL LIP PLUMPER

Glossier e il suo iconico lipgloss

Glossier è sicuramente uno dei brand più amati dalle beauty influencer e in generale della amanti del make-up. Il marchio, nato nel 2012, non è ancora arrivato in Italia, ma è possibile acquistare tutti i prodotti sul loro e-commerce. Ecco perché vi proponiamo il loro ormai iconico lipgloss, disponibile in quattro finish differenti, arricchito con vitamina E e olio di Jojoba, due ingredienti che aiutano a mantenere le labbra morbide e idratate.

Foto Glossier | Lip Gloss cushiony glassy shine

Gucci, molto più di un semplice lipgloss

Gucci nella sua nuova linea beauty, dai colori pastello, propone un gel gloss multiuso: Éclat De Beauté Effet Lumière. Questo prodotto crea sul viso un effetto di pura luce e può essere utilizzato sugli occhi, sugli zigomi e sulle labbra. Un prodotto tre in uno dalla texture in gel, per un finish effetto dewy skin.

Foto Gucci | Gel illuminante viso Éclat De Beauté Effet Lumière

Banana Beauty, gloss Splash, per un effetto sbiancante sui denti

Se siete alla ricerca di un lipgloss che doni un effetto più bianco ai vostri denti, la risposta è Splash! di Banana Beauty. Questo gloss dona volume e luminosità alle labbra, grazie all’acido ialuronico, dall’effetto rimpolpante. Inoltre, è senza parabeni, oli minerali ed è 100% vegan e cruelty free.

Foto Banana Beauty | Splash! lipgloss

Sephora, Glossed in quattro finish diversi

Chiudiamo la nostra selezione di lipgloss da acquistare per la primavera-estate 2021 con il prodotto proposto da Sephora. Questo gloss è disponibile in quattro diversi finish: puro, glitter, perla e duochrome. Ognuno di essi è arricchito con olio di semi di anguria per ammorbidire e idratare le labbra e donargli un finish super lucido.