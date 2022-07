Jennifer Lopez: beauty & make-up identikit della queen del pop

Fresca di matrimonio, bella da togliere il fiato, incontrastata Queen del pop sin dall’esordio negli anni duemila ed ora anche imprenditrice beauty: di chi stiamo parlando? Di Jennifer Lopez chiaramente. Protagonista di uno degli ultimi documentari Netflix, ma soprattutto reduce dal grande successo del suo attesissimo ritorno in scena sul grande schermo con la pellicola “Marry Me” -il cui sontuoso abito da sposa è diventato iconico seduta stante-, Jlo sta ora letteralmente “vivendo la sua vita migliore”.

Foto Instagram @jlobeauty

Ebbene, pare che la commedia romantica le abbia autenticamente portato fortuna: dopo aver trascorso lunghi anni lontani, il ritorno di fiamma con Ben Affleck ha mandato in visibilio il mondo intero, regalandole una nuova luce così come il cosiddetto, sospirato “Happy Ending” nella cerimonia di qualche giorno fa. Così, all’alba del suo 53esimo compleanno, quando l’artista appare più felice che mai, eccoci pronti ad analizzare insieme i tratti caratterizzanti del suo impeccabile look negli anni.

Il segreto di Jlo nel make-up è il glow

Foto Instagram @inglot_cosmetics

Se fossimo chiamati a trovare un fil rouge nei migliori look di Jennifer Lopez, prediletti dagli albori della sua carriera ad oggi, questo sarebbe senza dubbio alcuno il finish estremamente glowy che ha accompagnato ogni beauty-look da lei sfoggiato negli anni, a dispetto di qualsiasi evoluzione e sperimentazione in fatto di trucco. Il viso risulta sempre scolpito ad arte, con zigomi enfatizzati da un sapiente gioco di luci ed ombre, rigorosamente nelle nuances del bronze ad enfatizzare al massimo il suo sottotono caldo.

Per un incarnato tanto perfetto, ovviamente una grande attenzione è prestata alla skincare routine, alla quale Jlo ha dedicato un’intera avventura dando vita al suo personale beauty brand.

Altro elemento ricorrente nei look dell’artista è sicuramente il focus sul trucco occhi: questi appaiono sempre allungati, felini, lo sguardo reso intenso da caldi Cat e Smokey Eyes scelti nei toni della terra e del bronzo, ed incorniciato da lunghe ciglia push-up. A chiudere il tutto l’immancabile velo di gloss, spesso accompagnato da Overlining.

Onde color miele e schiariture diffuse sono la sua firma

Foto Instagram @chrisappleton1

Fatta eccezione della breve “parentesi caschetto mosso” risalente a pochi anni fa, firma di Jennifer Lopez sono sempre rimasti i suoi meravigliosi capelli lunghi, resi dinamici di tanto in tanto da sinuose onde morbide.

Come testimonia il suo recente cambio di rotta verso il biondo cenere, unico oggetto di sperimentazione per la cantante ed attrice è sempre stato il colore: per un breve periodo la stessa ha addirittura sfoggiato audaci capelli rosa, ma il suo grande amore -oltre al neosposo, si intende- rimane il biondo miele, cui strategiche schiariture diffuse regalano luce e dimensione.