Ciglia Push-up: l’ultimo make-up trend per uno sguardo da cerbiatta

Sguardo definito, intenso, aperto: sembrerebbe il miracolo, invece è l’effetto dell’ultimo beauty trend tutto dedicato alle ciglia per l’estate 2022. Le tendenze a tema trucco occhi della stagione parlano chiaro, ombretti colorati, grafismi articolati e punti luce continuano ad andare per la maggiore, e questo sicuramente non è altro che il degno modo di completare un look d’impatto in grande stile.

Ma non è certo finita qui! lo sappiamo, truccarsi in estate non è sempre cosa facile: ecco perché le ciglia Push-up si riveleranno essere un giusto compromesso, garantendo un risultato super cool in grado di mantenere il focus su di sé, accompagnate da una sola base luminosa in pieno mood Mermaid-Effect e accattivanti Juicy Lips.

Ma come rimediare un magnetico sguardo da cerbiatta? Sarà sufficiente fare uno strategico utilizzo del piegaciglia e pettinare accuratamente le ciglia-tutte le ciglia- verso l’esterno con un buon mascara, partendo dalle radici tramite movimenti a zig zag.

Madre natura non ti ha fatto dono di una foltezza invidiabile? Niente paura, dei piccoli ciuffetti di ciglia finte faranno il lavoro al posto suo. Vediamo insieme come prendersi cura però delle proprie, con l’aiuto di trattamenti mirati e prodotti ad hoc.

The Ordinary: Multi-Peptide Lash and Brow Serum

Nuovissimo arrivato in casa The Ordinary: il Multi-Peptide Lash and Brow Serum presenta una formula ultra leggera a rapido assorbimento, pensata per rendere le ciglia più spesse, piene e sane. Quattro complessi peptidici uniti a molteplici estratti naturali agiscono in sinergia per nutrirle e proteggerle, facendole guadagnare in densità con una stima di sole quattro settimane.

Essence: Sensitive BUT WOW mascara occhi effetto volumizzante

L’ultimo mascara Essence è stato pensato per regalare un effetto volumizzante a chi possiede occhi sensibili e per tutti coloro che indossano lenti a contatto. Mentre dona alle ciglia un volume naturale le nutre profondamente grazie alla calendula e all’acqua di fiori di camomilla in esso contenuti. Facile da rimuovere è poco: non serve lo struccante, bensì solo un po’ di acqua tiepida.