Mermaid Effect: illuminanti viso e corpo per un make-up da vera sirenetta

Caldo, afa e… caldo riducono la voglia di ricorrere al make-up ai minimi storici: a tal punto che riflettere a proposito del come truccarsi in estate sembra un passo persino troppo azzardato. Come se non bastasse poi, ogni anno, al ripresentarsi del problema sembra sempre essere la prima volta.

A risolvere il dilemma, però, ci pensano le tendenze: nonostante la grande preponderanza di uno stile eccentrico e stravagante nella moda così come nel make-up, la base viso del 2022 è nuda, sottile, luminosa. Il trucco shiny dello scorso inverno ne è la prova, finish che si è poi tramutato in Glazed Skin -sì, letteralmente a ricordare della deliziosa glassa- con l’approdare della bella stagione.

Il passo subito successivo? Il Mermaid Effect. Questa estate vigono finiture perlate e ultra glossy, pronunciate presso zone strategiche del volto -fronte, zigomi, naso ed arco di cupido- al fine di scolpirne i volumi con l’aiuto della sola luce.

Una tendenza controcorrente, paradossale per il periodo, in quanto rende ancor di più se accostata ad incarnati diafani e poco abbronzati. Il cosiddetto “effetto sirena” scaturisce dalla combo con le già popolari Bleached Brows, chiare ed evanescenti ma pettinate, e dal bagliore madreperlato diffuso su viso e corpo.

A tal proposito, ecco di seguito alcuni dei migliori illuminanti liquidi per il viso e per il corpo che ti faranno sentire una vera sirenetta questa estate!

Mesauda: Light Potion, illuminante liquido

Light Potion è un illuminante liquido ad alto concentrato di perle, in grado di esaltare l’incarnato restituendo un ammaliante effetto glowy. Ne basta una piccola quantità posta sui punti strategici del viso, oppure da miscelare alla propria crema idratante per una pelle radiosa.

Astra: Sunsory Liquid Body Highlighter

Passiamo ora ad un illuminante corpo: definito “un elisir esotico, dal tocco inebriante“, il nuovo arrivato in casa Astra si fonde alla perfezione non appena a contatto con la pelle, rilasciando estrema lucentezza. Arricchito con olio di semi di mirtillo e uva, aiuta a donare ad essa un aspetto sano e luminoso grazie all’azione antiossidante, mentre l’olio di jojoba idrata e contrasta la visibilità delle macchie scure.

Freshly: Sunrise Radiance Bronzing Serum

Infine abbiamo Freshly, che ha ideato queste fantastiche gocce abbronzanti atte ad illuminare il viso sfruttando i benefici della vitamina C: perfette da applicare in seguito alla crema idratante, conferiscono un colorito istantaneo liberando deliziose perlescenze. Per un risultato più delicato, è possibile unire alla prima solo qualche goccia per un rapido effetto salute.