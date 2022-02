Via le maschere: la nuova tendenza è il trucco shiny e luminoso

Parola d’ordine: glow. Il trucco di tendenza la prossima bella stagione viene direttamente dalle passerelle d’alta moda che, si sa, anche in ambito beauty dettano legge.

Ricorrente su di esse è stato senz’altro il make-up shiny, naturale e ad effetto ultra luminoso: si parla di un look radioso, sul vertice diametralmente opposto alla texture matte ma al contempo nemmeno dal finish bagnato. Dominano basi leggere dalla luce naturale, ben lontane dai “mascheroni” ottenuti dalla miscela di più e più prodotti stratificati sul viso l’uno dopo l’altro.

La teoria sembra perciò ormai chiara, cristallina, ma come si realizza in senso pratico un make-up glowy credibile, lontane dal rischio di lasciarsi impossessare dalla smania da illuminante? Qualora stessi cercando un tutorial dettagliato sei capitata esattamente nel posto giusto: abbiamo qui per te la guida pratica al make-up shiny che cercavi.

Come realizzare un make-up luminoso a regola d’arte

È oltremodo risaputo, oramai, che la prima regola per ottenere una buona base viso è occuparsi costantemente della propria pelle con una skincare appositamente studiata, così come della sua idratazione.

Step uno: color correcting e fondotinta

Dopo aver applicato e massaggiato una buona crema viso idratante, si procede a neutralizzare le occhiaie con un correttore aranciato/giallastro secondo la teoria del color correcting, dopodiché vi si stende al di sopra il fondotinta.

Uno validissimo per ottenere l’effetto sperato è il nuovo Nudissimo Glow di Diego dalla Palma, un fondo che promette di esaltare la naturale bellezza unica di ogni donna, dal finish luminoso che restituisce radiosità ed un aspetto fresco all’incarnato. La coprenza è media e la texture liquida ed impalpabile. Esso svolge un’azione idratante grazie alla sua formulazione dove sono presenti estratto di magnolia e fiore di pesco e zucchero.

Applicare del correttore liquido di un tono più chiaro per illuminare la zona perioculare se necessario.

Step due: cipria, compatta ed idratante

Si procede opacizzando il tutto tramite una cipria tramite un pennello morbido, anche qui super consigliata è la Hydra Butter Powder di Diego dalla Palma, dalle proprietà idratanti e nutrienti, la quale promette il classico incarnato di porcellana minimizzando quindi i pori.

Step tre: bronzer luminoso

Si passa in ultimo a ristabilire i volumi del viso mediante una terra, in questo caso la Hydra Bronzing Powder sempre di Diego dalla Palma, un bronzer opaco infuso di burri ad effetto levigante, seconda pelle. Si scolpiscono zigomi, mento e fronte sfumando accuratamente ed il gioco è fatto! Ecco il tuo make-up shiny, pronta in anticipo per l’estate.

E, se desideri avere a portata di mano la giusta formula per dare un’eventuale aggiustatina, Diego dalla Palma ha pensato proprio a tutto: dai un’occhiata alla Palette viso Refill, completa di cipria, terra ed illuminante con tanto di comodo specchio.