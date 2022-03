Le Bleached Brows di Bella Hadid per Versace sono già on trend

Tenui, sbiadite, quasi invisibili. Arrivano le antagoniste assolute delle bold brows che hanno dominato, e che stanno dominando, la scena beauty attuale. Le sopracciglia si fanno d’emblèe da parte in favore di un look estremo, si direbbe, ma tale affermazione non potrebbe essere più errata: le Bleached Brows non sono altro che continuazione di quella schiera di tendenze che vedono le sopracciglia non più come cornice, ma come soggetto principale.

Dopo gli audaci look retti da soap brows e laminazione sopracciglia, i quali esigono un’arcata seppur dalla foltezza selvaggia, pettinatissime, ecco all’orizzonte spuntare -o nascondersi- un nuovo beauty trend: in questo cenno di primavera-estate le sopracciglia si fanno sbiadite, attenuate e lontane dall’impatto marcato a cui siamo abituati.

Le cosiddette Bleached Brows (dall’inglese bleach, decolorare) hanno fatto la loro più recente apparizione sui volti delle meravigliose sorelle Hadid, proprio sulla passerella di Versace, certo non lasciando indifferente la beauty community. È bastata la loro sola presenza ad indurire i lineamenti delle supermodelle, restituendo l’interessante immagine di uno stile vagamente androgino.

Come ottenere le Bleached Brows alla Bella Hadid

Una scelta azzardata quella di decolorarsi le sopracciglia per il mero scopo di seguire un momentaneo trend. Non è però vietato sperimentare, dunque ecco spiegato brevemente come ottenere delle Bleached Brows degne del nome che portano: tutto ciò che serve è uno scovolino pulito, del correttore ed una cipria.

La procedura sta, semplicemente, nel pettinare le sopracciglia con il primo leggermente sporcato di correttore, per poi fissare il lavoro con della polvere libera. Ecco, in un attimo, ribaltato il concetto usuale di come fare le sopracciglia!

Perlomeno con una soluzione temporanea come questa si avrà del tempo per capire se il look valorizzi effettivamente i propri lineamenti, da ciò alla decolorazione il passo potrebbe essere breve, chissà!