Lo sguardo è da sempre uno degli elementi che meglio definisce la fisionomia e che caratterizza personalità e temperamento. Strumento naturale di grande seduzione, con l’uso ormai quotidiano della mascherina, lo è diventato ancora di più. Non a caso, l’attenzione e la cura verso ciglia e sopracciglia è in crescita. Tra prodotti e trattamenti, c’è l’imbarazzo della scelta ma prima di tutto è necessario capire come procedere per dare la forma migliore possibile a questa parte del viso così importante.

C’è chi dice che l’era delle sopracciglia extra bold stia per tramontare ma quel che è certo è che i trend della stagione primaverile 2022 sono all’insegna dei poli opposti: da una parte naturalezza e semplicità, dall’altra decolorazione, colori accesi e forme audaci.

Scopriamo insieme, allora, le tendenze in arrivo per la Primavera 2022.

Asian Brows: il fascino che viene da Oriente

Lo si intuisce già dal nome: le Asian Brows sono quelle che donano al nostro sguardo un fascino orientaleggiante. L’ideale, insomma, per uno sguardo magnetico e super seducente. Il sopracciglio viene disegnato come un arco sottile, creando un effetto di allungamento dell’occhio che appare quasi “a mandorla”. Molto anni ‘90, è la tendenza lanciata più di recente: con buona probabilità, nella prossima primavera sarà già un must.

Boy Brows: la tendenza più amata dalla Gen Z

Di segno opposto, lo stile Boy Brows in cui l’arcata è decisamente più folta ma altrettanto pettinata e ordinata: è questa la forma perfetta, per apparire più giovani, soprattutto se abbinata ad un make-up occhi semplice e leggero. Attenzione però, perché anche le sopracciglia folte necessitano di cura: oltre al microblading, che continua a essere gettonatissimo, il nuovo trattamento estetico da provare è quello della laminazione che dà forma e lucentezza all’arcata sopraccigliare ed è adatto soprattutto a chi ha un pelo folto, robusto e tendenzialmente ispido.

Per chi ama osare: sopracciglia decolorate o Disco Brows

Per chi ama osare, senza alcun timore dello sguardo altrui, via libera alla decolorazione delle sopracciglia che possono essere trattate in due diversi modi: lasciandole in versione bleached, soluzione ideale per sbizzarrirsi con un trucco occhi glamour e sofisticato, oppure esagerando al massimo con le Disco Brows, super pettinate e impreziosite da ombretti olografici e glitter.

Eyebrow Slits per un look ribelle

Per un beauty look ribelle e davvero alternativo, ci sono le Eyebrow Slits, sottili linee verticali che “spezzano” l’arcata sopraccigliare. Assolutamente gender free, questa forma può essere realizzata in modo semipermanente con il rasoio ma se volete sperimentare lasciandovi la possibilità di tornare sui vostri passi, basta usare un buon correttore a copertura totale.

Sopracciglia glamour con l’Effetto Dewy

Infine, l’ultima tendenza in arrivo per la primavera 2022 è l’effetto “rugiada”, l’ideale per chi preferisce un look sofisticato e deciso. Dopo aver dato alle sopracciglia la forma migliore secondo le proporzioni del viso, basterà applicare un prodotto fissante in gel dal finish satinato e il gioco è fatto!