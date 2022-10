Trucco occhi: i make-up del week-end

Ogni occhio è un Universo a sé stante per colore, dimensioni e forma, ma ci sono dei consigli di make-up generici che si possono prendere comunque in considerazione per realizzare un trucco occhi in poche e semplici mosse.

Scopriamo nel dettaglio tutti i suggerimenti, e le idee più originali, per truccare gli occhi venerdì, sabato e domenica!

Trucco occhi verdi: mai stati così sensuali

Come dare maggiore risalto allo sguardo con un trucco occhi verdi facile e veloce? Ecco i nostri suggerimenti per il weekend:

Foto Shutterstock | Oleg Gekman

Foto Shutterstock | Oleg Gekman Foto Shutterstock | Oleg Gekman

Venerdì sera: nuance forti sui toni del rosso

Sabato sera: classico sempre attuale… lo smokey eyes !

! Domenica a pranzo: Ombretto glicine super glossy

Trucco occhi marroni: ombretti metallizzati super glam

Molto più romantici invece i suggerimenti per il truccare gli occhi marroni questo weekend:

Foto Shutterstock | Re_sky

Foto Shutterstock | ldutko

Foto Shutterstock | VALUA VITALY

Venerdì sera: trucco occhi metallizzato

Sabato sera: make-up bicolor con eyeliner marcato

marcato Domenica a pranzo: ombretto in crema sui toni della terra

Trucco occhi azzurri: più luminosi che mai

Ultimi, ma non meno importanti, ecco le idee da copiare per un trucco occhi azzurri strepitoso:

Foto Shutterstock | marinafrost

Foto Shutterstock | Ekaterina Jurkova

Foto Shutterstock | ldutko

Venerdì sera: ombretto metallizzato in crema sui toni del blu

Sabato sera: trucco sfumato viola con eyeliner doppio

Domenica a pranzo: ancora una volta ombretto metallizzato, ma sulle nuance della terra

Quante idee originali per un make-up occhi seducente e super facile da fare. E tu, sai già come truccherai gli occhi questo weekend?

