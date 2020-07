Come realizzare un trucco per occhi verdi che li faccia sembrare ancora più magnetici e intensi? Realizzare il trucco occhi utilizzando ombretti in colori complementari rispetto a quello dell’iride è una buona abitudine che permette di rendere più intenso e intrigante lo sguardo, per il giorno saranno perfetti i colori più delicati e soft mentre per un trucco da sera meglio puntare sulle sfumature intense combinate con finish shimmer. Scopriamo insieme diversi tutorial e idee a cui ispirarsi per un trucco da cerimonia o naturale da sfoggiare in qualsiasi occasione!

Trucco per occhi verdi: da sera o per una cerimonia

A differenza di quanto si dice per tutti i colori dell’iride, ovvero di evitare ombretti o eyeliner della medesima tonalità per non appiattire lo sguardo, gli occhi verdi sono un’eccezione: stanno benissimo infatti con tutte le tonalità di verde, dal lime al verde bosco e, anzi, lo sguardo diventa subito magnetico grazie a questa complementarietà dei colori. Inoltre, che i capelli siano castani o biondi non ha importanza: le nuance che vi proponiamo stanno bene a tutte.

Un colore sui puntare è il viola, dalle sfumature più chiare, come il rosa o il lilla, a quelle più intense. Mattone, porpora, rame e bronzo, blu scuro, grigio, oltre al tradizionale nero, sono altre tonalità adatte a creare dei bellissimi make up occhi per chi ha l’iride verde: ovviamente, e questo va a gusto, si può decidere se puntare su ombretti matte per un effetto intenso e magnetico o shimmer, più adatto alle occasioni speciali, perché illumina lo sguardo in un turbinio luccicante. Questo tipo di make up va bene per una cerimonia, se volete osare potete utilizzarlo come un perfetto trucco sposa.

Trucco occhi verdi semplice e naturale

Per i trucchi da giorno, invece, in cui è necessario apparire soft e avere un look adatto anche alle esigenze lavorative, potete giocare con tonalità luminose e calde come il rosa antico, il pesca e il rame o potete puntare su colori freddi e raffinati come il lilla e il talpa per realizzare degli smokey eye delicati e perfettamente in linea con il colore della vostra iride.

Non deve mai mancare un tocco finale nella realizzazione di un make up semplice e naturale per occhi verdi che voglia davvero metterli in risalto, ovvero quello di passare il mascara. Allungante, volumizzante, scegliete quello che siete solite usare e con cui vi trovate meglio e passatelo in abbondanza sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori.