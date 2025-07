Fondotinta al sole: gli errori da evitare per non ritrovarti con l’effetto maschera

Smettila di applicare il fondotinta in modo grossolano, specialmente in estate! Ti imbruttisce e non poco! Ecco gli errori che devi evitare.

In estate capita più spesso di avere l’acne e che la pelle si riempia di discromie. Pertanto, è molto probabile che anche tu, come me, faccia un uso massiccio del fondotinta.

Il problema? Che di giorno, al sole, il fondotinta finisce spesso per somigliare ad una maschera di cera. Un effetto che onestamente trovo molto antiestetico, per non dire altro.

Per fortuna ho trovato una soluzione a questo problema e voglio condividerla con te. Sono certa che ti sarà molto utile.

Effetto cerone: come evitarlo quando usi il fondotinta in estate

Il primo errore che fai è comprare un fondotinta e usarlo tutto l’anno. Mi spiego meglio. È un classicone. Il fondotinta che va benissimo a febbraio, spesso è un disastro a luglio.

Perché? La pelle cambia tono con l’abbronzatura, ma anche texture: tende a essere più oleosa, a traspirare di più. Usare la stessa nuance e la stessa formula è il primo passo verso l’effetto maschera.

In estate, scegli un fondotinta più leggero, magari idratante e con finish naturale, e adatta sempre il colore al tuo nuovo incarnato. Ti assicuro che vedrai subito la differenza.

L’altro errore o almeno uno dei più diffusi è saltare la skincare pretrucco, di vitale importanza. Una base perfetta inizia sempre dalla pelle. Se è secca o disidratata, anche il miglior fondotinta del mondo farà fatica a stendersi bene.

Applica la protezione solare come primo step, aspetta qualche minuto, e poi procedi con il make-up. Alcuni fondotinta estivi hanno formule compatibili con la protezione solare e sono perfetti da portare in spiaggia o in città.

Un fondotinta ben applicato può durare, ma solo se viene fissato correttamente. Il problema è che molte persone usano ciprie troppo pesanti.

Tu fatti furba: usa una cipria bio e con un buon inci solo nelle zone critiche (mento, fronte, naso). E se vuoi un trucco super resistente, spruzza un fissante spray: farà la differenza. Te lo dico perché è un passaggio che sottovalutavo moltissimo, esattamente come la skincare pretrucco.

Da quando lo faccio, invece, non mi capita più di ottenere l’orrendo “effetto cerone”. Anzi, nel mio caso è bastato prendere questa e poche altre accortezze per avere un trucco perfetto, impeccabile anche nella stagione estiva.

Seguendo questi consigli anche tu potrai dire addio all’effetto maschera. Il trucco deve farti sentire bene, non intrappolata dietro uno strato di prodotti (e con una pelle che non respira!).