Cipria bio e con buon Inci: ecco quali amare

Non è certo un segreto come l’attenzione per la cosmesi bio sia oramai sempre più radicata tra i beauty brand: infinite sono le proposte, ultra valide e performanti, di chi di loro ha fatto del green e del cruelty free una vera e propria missione ideando ogni tipologia di prodotto -dalla A alla Z- che possa rispecchiare le tendenze make-up del momento senza distinzione alcuna.

Quali sono, ad esempio, i vantaggi che derivano dall’utilizzo di una cipria bio e con buon INCI? In polvere libera oppure compatta, oltre ad essere perfette da tenere in borsetta e portare sempre con sé per eventuali ritocchi, queste riducono al minimo il rischio della formazione di comedoni, brufoletti e punti neri. Ed eccoci con le nostre preferite, pronte ad ultimare il make up in tutta radiosità senza correre il rischio di ostruire i pori dando vita ad impurità ed imperfezioni.

MULAC: Seal The Deal White, cipria in polvere libera

Foto Instagram @mulaccosmetics

Finissima loose powder formulata interamente a base di ingredienti di origine naturale, la cipria di Mulac completa il trucco viso con con il suo finish impercettibile per donare alla pelle un effetto “natural soft focus”.

Questo grazie ai suoi preziosi ingredienti, tra i quali troviamo una materia prima innovativa dal tocco setoso, il caolino e lo zinco dalle proprietà naturali fissative e sebo-equilibranti. E poi ancora l’olio di argan, l’olio di jojoba e di girasole per garantire idratazione ed insperata morbidezza.

NABLA: Close-Up Smoothing Pressed Powder, cipria compatta

Foto @nablacosmetics

Altra cipria sottile ed impalpabile è quella di NABLA, la Close-Up Smoothing Pressed Powder: dall’ impeccabile finish matte naturale super levigante essa minimizza i pori e le linee di espressione, complice la formula cremosa capace di fondersi perfettamente al viso opacizzandone le lucidità. È adatta a tutti i tipi di pelle, nonché disponibile in 3 diverse colorazioni.