Occhi colorati, eyeliner ben in vista, ciglia voluminose e il ritorno della matita nera sono solo alcune delle tendenze trucco dell’autunno inverno 2021-2022. Parliamo anche di trucco labbra: il colore protagonista sembrerebbe essere il rosa, ma non passeranno inosservati il viola e il rosso in tutte le sue sfumature. Il finish? Opaco è meglio.

Sopracciglia folte e pettinate, trucco base viso semplice e luminosa, toni caldi o nuances eccentriche, insomma ci sarà da divertirsi. Ecco tutte le tendenze di make-up da non perdere!

Tendenze occhi per l’autunno inverno

Il trucco occhi dell’autunno inverno sarà ricco di colori e sfumature, quindi non lasciatevi sfuggire lo smokey eyes in versione halo e nuances vivaci. Durante le varie sfilate della Fashion Week, le modelle hanno sfilato abiti abbinati ad un make-up intenso e luminoso.

Foto Pexels | Bestbe Models

Ombretti dalle tonalità blu fino ad arrivare alle sfumature di rosso, ombretti viola e halo eyes realizzato con mix di beige, per l’autunno inverno ci si potrà sbizzarrire con make-up fantasiosi e creativi. Le make up artist famose su Instagram hanno già iniziato a postare i loro migliori trucchi occhi da cui prendere ispirazione durante la fredda stagione.

Foto Pexels | Madison Inouye

Un must in assoluto, il mascara: è fondamentale tenere le ciglia ben curate per ottenere un risultato ancora più omogeneo e duraturo. Procuratevi quei mascara di qualità con lo scovolino incurvante e allungante, il trucco occhi sarà impeccabile.

Un altro prodotto di tendenza per la stagione autunnale/invernale è l’eye-liner. Armatevi di pazienza perché ottenere un winged eyes perfetto non è poi così semplice. Con le giuste accortezze, però, potrete ottenere la codina dell’eye-liner della giusta lunghezza. Abbinate il make-up ad un ombretto colorato e il gioco è fatto.

Trucco labbra, le tendenze autunno inverno

Nonostante la mascherina sia diventato ormai un accessorio must have, il rossetto non manca nelle tendenze autunnali e invernali. Privilegiate le tonalità che più si addicono al vostro incarnato, prendendo come punto di riferimento le tendenze trucco labbra dell’autunno inverno 2021-2022.

Il rosa è uno dei colori protagonisti: delicato, romantico e luminoso, dona al make-up un tocco in più e si addice ad ogni situazione. Tra le tendenze non passa inosservato il rossetto opaco, specialmente nella tonalità appena citata. Quindi, studiate bene il finish più adatto a voi e abbinatelo al resto del trucco.

Foto Pexels | Bruno Thethe

Se desiderate osare di più non potrete fare a meno del viola in tutte le sue sfumature: sensuale, eccentrico e vivace, è il trucco perfetto da sera da abbinare ad un intenso smokey eyes o un semplice trucco occhi con extension ciglia. Durante il giorno potete tranquillamente privilegiare i balsami labbra colorati per mantenerle idratate e luminose.

I colori di tendenza

Il make-up di tendenza da diverso tempo sembrerebbe non seguire più delle regole specifiche. Infatti, i make-up artist più famosi sul web (e non solo), si sbizzarriscono a realizzare maquillage ricchi di creatività e fantasia. Contouring sempre più naturale, viso sempre più omogeneo e creme colorate per rendere l’incarnato più luminoso, l’autunno vuole make-up semplici ma luminosi, pratici da sfoggiare sotto la mascherina ma decisamente d’effetto. Per rimanere in tema con la stagione, non dimenticate la vostra palette di toni caldi…

Base semplice e luminosa

Un viso semplice e luminoso si ottiene facilmente? La risposta ovviamente è no. Anche qui ci vuole esperienza e pazienza, è importante acquistare i prodotti giusti e stenderli in modo impeccabile. Quindi, applicate il correttore per coprire le imperfezioni, procedete con un fondotinta vicino alla tonalità della vostra pelle e concludete con un tocco leggero di illuminante.

Toni caldi

I toni caldi possono essere sfruttati per make-up eccentrici o trucchi semplici da giorno, la scelta spetta a voi. Potreste trovare la giusta ispirazione di make-up dai toni caldi con le foto raccolte per voi.

Foto Pexels | Jaime Rivera da Pexels

Foto Pexels | Gabb Tapique

Foto Pexels | Ali Pazani da Pexels

Look anni Ottanta

Anche se qui di trucco semplice e omogeneo c’è ben poco, se desiderate tirare fuori tutta la vostra creatività il look anni Ottanta fa al caso vostro. Ombretti mixati, eyeliner geometrico e ciglia sempre più lunghe, il look in stile anni ’80 è tornato di moda con tutte le sue tonalità più eccentriche. Il tocco finale? La matita nera sfumata nella rima esterna e interna dell’occhio!

Foto Pexels | Wesley Rocha

Foto Pexels | Amir SeilSepour

Foto Pexels | Kyle Roxas

Trucco nude

Il make-up semplice che sembra quasi non esserci ha un nome ed è conosciuto come “trucco nude”. Dovrebbe rappresentare un viso truccato con toni caldi e naturali, in modo da ottenere un effetto semplice da tutti i giorni. I prodotti must have del trucco nude sono il mascara, la palette di ombretti marroni e un rossetto nude leggermente opaco. Qui vi spieghiamo passo dopo passo come poterlo realizzare per rimanere al passo con le tendenze!

Foto Pexels | Vlada Karpovich

Soap brows, sopracciglia perfette

Le sopracciglia sottili di una volta sono state messe nel dimenticatoio. Da qualche anno va di moda sfoggiare sopracciglia ben definite e folte al punto giusto, ma non come un semplice effetto microblading o semipermanente. L’effetto che continua ad andare di moda anche per l’autunno inverno è conosciuto con il nome di soap brows, tradotto “sopracciglia insaponate”.

Realizzarle è semplicissimo: con un pettinino dovete pettinare le sopracciglia verso l’altro, dopodiché dovete stendere una piccolissima quantità di sapone e fissarlo sulle sopracciglia sempre con l’aiuto del pettinino.