Olio di Argan: le proprietà e gli effetti benefici

Olio di Argan: favola o realtà? Tanto caro quanto prezioso, questo rinomato olio vanta dalla sua molteplici proprietà che comportano altrettanti effetti benefici per il nostro organismo, sia dal punto di vista nutrizionale che cosmetico.

Proveniente dal lontano Marocco, esso viene lavorato ed estratto a freddo tramite tecniche manuali dai frutti dell’Argania Spinosa, un albero -alto dagli 8 ai 10 metri- incredibilmente resistente al clima desertico. Si tratta di una pianta purtroppo in via d’estinzione, motivo per il quale è stata dichiarata “patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco. Basti pensare che per ottenere un litro di olio sono necessari i frutti di ben 8 alberi e oltre 16 ore di lavorazione. Va da sé il motivo per il quale tale preziosa sostanza è ritenuta una rarità!

Olio di Argan e bellezza: le proprietà anti-age e le mille utilità

Foto Pinterest | Deavita

Come evitare le rughe? Ebbene, questo è presto detto: oltre all’acido ialuronico, l’alleato perfetto pare essere proprio l’olio di Argan. Gli antiossidanti e la vitamina E in esso contenuti ne fanno infatti un prezioso strumento anti-age: fortemente emolliente e lungi dal lasciare residui oleosi, risulta quindi perfetto per proteggere e rigenerare la pelle di tutto il corpo. Qualche goccia applicata al mattino e sera sul viso attenua efficacemente le rughe e si dice schiarisca anche le occhiaie.

Ma non è certo finita qui: l’olio di Argan appare ottimo per la cura dei capelli secchi e sfibrati, donando loro insperate lucentezza ed idratazione. Allo stesso modo esso interviene sulle unghie fragili prevenendo la formazione di cuticole. Usato nei massaggi, ancora, risulta essere ottimo come decontratturante muscolare e facilita il processo di guarigione in caso di bruciature e scottature.

Essendo trattato e lavorato a mano, inoltre, non presenta aggiunte di nichel, profumi e coloranti, dunque non provoca allergie. Insomma, potremmo trovarci dinanzi ad un miracolo allo stato liquido: è tutto vero!