Risparmia soldi, il fango snellente anticellulite fai da te funziona e ti costa niente, hai già tutto in casa

Ecco come preparare un fango snellente anticellulite fai da te usando dei comuni prodotti che si trovano in dispensa.

Chi non vuole spendere fior di quattrini in cosmetici costosissimi può seguire questa ricetta del fango snellente anticellulite fai da te per migliorare subito la condizione della pelle e combattere l’inestetismo in modo economico.

Aprendo la dispensa potrete scoprire, con vostra meraviglia, di avere già in casa tutto l’occorrente per creare in poche mosse un fango anticellulite ad azione snellente da applicare sulle gambe, sui glutei o sulla pancia per andare ad agire in maniera mirata proprio lì dove notoriamente si accumula la cellulite.

Cosa serve per preparare il fango snellente anticellulite fai da te

A volte si possono avere ottimi benefici utilizzando le migliori creme anticellulite che potete comprare in farmacia o in profumeria, ma sappiamo tutte molto bene che questi prodotti di solito hanno un prezzo elevato e non è sempre possibile acquistarli di continuo per prolungare il trattamento.

La buona notizia è che è possibile creare una formulazione fai da te con ingredienti naturali che vanno ad agire sugli inestetismi migliorando l’aspetto della pelle. Ed ecco la ricetta per il fango che snellisce ad azione anticellulite.

Servono 350 grammi di sale marino da sciogliere in mezzo litro di acqua naturale più un quantitativo di argilla verde adatto per ottenere un composto denso e spalmabile. Il sale ha un potere sgonfiante e snellente e aiuta anche ad aumentare il metabolismo. L’argilla verde migliora la qualità della pelle purificandola e donandole un aspetto levigato.

A questo impasto dovete aggiungere degli oli essenziali che hanno il potere di tonificare e drenare, potete usare l’olio essenziale di rosmarino, l’olio essenziale di basilico e l’olio essenziale di limone. Vi suggeriamo di comprarli in erboristeria o in farmacia, tutt’al più nei negozi di cosmesi naturale che danno la garanzia di avere prodotti di qualità.

Un’altra ricetta efficace si realizza con fondi di caffè e cacao amaro in polvere, vanno sciolti in acqua fino a formare una pasta a cui si aggiunge olio di mandorle dolci oppure olio di oliva e gocce di olio essenziale di rosmarino.

Potete applicare il fango anticellulite fai da te su tutte le parti del corpo che volete, lasciandolo agire per almeno 20 minuti e mai più di 30. Risciacquate accuratamente. Ripetete l’applicazione due volte a settimana.

Ricordate anche che se volete “agire da dentro” potete combattere i cuscinetti anche scegliendo cosa portare in tavola ogni giorno, i cibi contro la cellulite sono tanti e alcuni sono anche insospettabili ma funzionano, a voi non resta che fare una prova per vedere il risultato finale.

Tra l’altro, se volete approfondire l’argomento vi rimandiamo al nostro speciale sui rimedi naturali contro la cellulite fai da te, potrete scegliere diversi metodi per migliorare da subito l’aspetto complessivo della pelle del vostro corpo.