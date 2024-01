Rimedi naturali contro la cellulite, i migliori e come usarli

Vediamo quali sono i rimedi naturali contro la cellulite più validi e funzionali e come utilizzarli per avere subito dei benefici.

Per combattere la cellulite e l’antiestetico effetto buccia d’arancia è possibile ricorrere a diversi metodi e tipologie di trattamento. Accanto alle varie creme per cellulite efficaci e ai fanghi di bellezza, si collocano infatti i classici rimedi naturali della nonna per eliminare la cellulite.

Tutti i migliori rimedi naturali contro la cellulite

Questo inestetismo della pelle interessa un grande numero di donne, ma non esime neppure gli uomini. Insomma, la cellulite si rivela essere molto democratica e per questo non dobbiamo stupirci se noi donne non siamo le uniche a voler sapere come eliminare la cellulite in modo naturale!

La cellulite si concentra generalmente sui fianchi, sui glutei e sulle cosce e, anche se non esistono rimedi definitivi contro la cellulite, è bene sottolineare come alcuni esercizi per eliminare la cellulite e una dieta mirata possano davvero aiutare.

Scopriamo insieme i rimedi efficaci per combattere la cellulite completamente naturali su cui poter fare affidamento.

Come eliminare la cellulite bevendo l’acqua

Come eliminare la cellulite? Tra i rimedi della nonna contro la cellulite c’è senza dubbio quello che prevede l’assunzione di molti liquidi. L’acqua contro la cellulite è una grande alleata, perché aiuta a drenare i liquidi in eccesso e ad eliminare le tossine responsabili dell’insorgenza di questo inestetismo così difficile da domare.

È possibile ad esempio combattere la cellulite bevendo acqua durante il giorno e lontano dai pasti in quantità abbondanti – se ne consigliano 2 litri quotidiani – oppure provare ad eliminare la cellulite con acqua e limone.

Questo è un rimedio naturale molto diffuso tra le star e a detta di molte donne davvero efficace per cominciare al meglio la giornata se si decide di assumere questa particolare bevanda a temperatura calda e di prima mattina.

Per avere delle gambe perfette bisognerà cambiare le proprie abitudini quotidiane e iniziare con una routine di bellezza mattutina semplice, che si annovera tra i rimedi naturali veloci per la cellulite.

Indumenti giusti: no a cellulite e vestiti stretti

Parlando dei principali rimedi efficaci contro la cellulite ricordiamo quanto sia importante prima di tutto rivedere alcune abitudini assolutamente sbagliate che adottiamo ogni giorno, anche inconsapevolmente.

Consigliamo, ad esempio, di non indossare abiti troppo stretti o scarpe con il tacco troppo alto, perché influenzano la circolazione, oltre a causare dolori alla schiena.

Il sangue affluisce e defluisce con molta difficoltà se le gambe sono fasciate da un paio di jeans o leggings molto stretti, favorendo così l’insorgere della tanto odiata pelle a buccia d’arancia.

Il nesso tra cellulite e abbigliamento è molto più profondo di quanto non si possa pensare e per eliminare la cellulite definitivamente – o quantomeno provarci! – è bene giocare tutte le armi che abbiamo a disposizione.

Questo non vuol dire rinunciare al tubino, ma cercare almeno per la vita quotidiana di non fasciarsi troppo con indumenti strizzatissimi!

Tisane drenanti sono ottimi rimedi contro la cellulite

Le tisane drenanti sono ottime per contrastare la ritenzione idrica. L’assunzione regolare di questi infusi migliora sia la circolazione che l’elasticità cutanea.

A detta di molte donne, le tisane per la cellulite funzionano davvero, complici le virtù benefiche di piante e vari estratti vegetali che contrastano in modo completamente naturale il ristagno dei liquidi.

Le tisane drenanti anticellulite non possono mancare nella beauty routine di ognuna di noi ma vi consigliamo anche di bere del thè verde, ad esempio.

Per avere gambe perfette e sedere in forma potete anche provare un infuso di ginkgo biloba che aiuta a migliorare il flusso sanguigno delle arterie e dei capillari, con conseguente riduzione dell’accumulo di scorie metaboliche e ristagno dei liquidi e delle tossine (i famosi cuscinetti sui fianchi).

La dieta per combattere la cellulite

Eliminare la cellulite in un mese, magari in vista della prova costume, è praticamente impensabile, quantomeno in via definitiva. Ma minimizzarne l’aspetto è possibile prima di tutto adottando uno stile di vita sano e un buon regime alimentare, attuando una vera e propria dieta anticellulite.

Ovviamente è opportuno non affidarsi al fai da te rischioso e cercare di portare avanti un’alimentazione equilibrata. Attenzione agli sbalzi di peso: l’effetto yo-yo tende a rendere poco elastica la pelle e contribuisce al formarsi della pelle a buccia di arancia, oltre che delle altrettanto temute smagliature.

Cosa mangiare per eliminare la cellulite? Prima di tutto è fondamentale consumare tanta frutta e verdura, come ad esempio l’anguria i mirtilli o l’ananas. Quest’ultima, in particolare, facilita la digestione e la diuresi.

Tra i rimedi naturali contro la cellulite c’è la necessità di inserire gli agrumi nella propria dieta. Infatti i limoni contengono vitamina C e aiutano a contrastare la formazione di questi inestetismi così come arance e pompelmi che migliorano la circolazione sanguigna riducendo la possibilità che si formi la cellulite.

Ricordate di mangiare anche mela con la buccia che aiuta a diminuire la massa grassa mentre incentiva la formazione di quella muscolare che previene la formazione di radicali liberi e il pesce, fonte per eccellenza di Omega 3 che combattono la ritenzione idrica.

In inverno, è possibile anche sfruttare l’azione diuretica e purificante degli asparagi o dei porri. Quando si soffre di cellulite, i cibi da evitare, invece, sono quelli molto strutturati e complessi da digerire, oltre che quelli particolarmente grassi e salati.

L’olio contro la cellulite, i più utili in natura

L’olio contro la cellulite è uno dei migliori rimedi naturali da poter adottare. Consigliamo nello specifico di optare per una crema idratante a cui aggiungere qualche goccia di olio essenziale, come quello di betulla o lavanda, se non si ha la pazienza di massaggiare l’olio fino al completo assorbimento sulla pelle.

In alternativa, è possibile optare per un olio per cellulite fai da te miscelando olio d’oliva oppure di jojoba, succo di pompelmo e di mezzo limone.

Gli ingredienti vanno mescolati bene e fatti amalgamare completamente per poi poter essere utilizzati. Le proprietà elasticizzanti e rassodanti degli olii, oltre che le loro virtù drenanti, aiuteranno ad eliminare e smaltire il ristagno dei liquidi in modo molto efficace.

L’utilizzo degli olii, combinato con quello dei vari prodotti per tonificare il corpo disponibili sul mercato, garantisce un’azione rapida ed intensiva.

Il massaggio anticellulite

Se vi state chiedendo da tempo come eliminare la cellulite da cosce e glutei, sappiate che uno dei rimedi in assoluto più efficaci e funzionali è quello del massaggio drenante e anticellulite.

Il massaggio anticellulite, infatti, è uno dei rimedi naturali contro la pelle a buccia d’arancia più validi e più antichi. Bisogna partire dai piedi con movimenti circolari fino a raggiungere l’inguine; il massaggio deve durare circa 20 minuti e, prima di farlo, la pelle deve essere ben pulita.

Affidarsi a personale qualificato e specializzato sarebbe l’ideale, ma è possibile realizzare un massaggio anticellulite fai da te ugualmente utile sollevando un po’ le gambe e se si è in piedi appoggiandone una per volta sulla vasca da bagno.

I benefici del massaggio anticellulite sono visibili in poco tempo se si ricorre alla tecnica giusta: è molto diffuso, ad esempio, il massaggio per cellulite con coppettazione, servendosi di morbide coppette anticellulite da premere sulle gambe e poi rilasciare creando una sorta di effetto sottovuoto che aiuta ad eliminare liquidi e tossine.

L‘automassaggio anticellulite, per essere efficace, deve essere svolto di prima mattina, ovvero quando le gambe sono ancora fresche e riposate dopo la nottata.

Seppure non doveste riuscirci appena sveglie, allora va bene anche la sera ma l’importante è avere costanza e dedizione, in modo da imparare bene la tecnica ed ottenere dei risultati visibili.

Gli esercizi anticellulite più efficaci

Capire come eliminare la cellulite in poco tempo è uno dei pensieri più diffusi tra noi donne. Oltre al mettere in atto rimedi naturali efficaci per ovviare al problema, è fondamentale aiutarsi con l’adozione di abitudini sane, dalla dieta allo sport, che siano anche in grado di prevenire questo inestetismo.

Muoversi è fondamentale per combattere ritenzione idrica e cellulite: esistono tanti esercizi per eliminare la cellulite da poter eseguire non solo in palestra, ma anche comodamente a casa propria.

Basta dedicare almeno quindici minuti al giorno all’attività fisica, che si tratti di correre o di fare una camminata veloce, e abbinare all’attività aerobica esercizi per la cellulite dell’esterno coscia ed esercizi anticellulite per i glutei.

Eseguire esercizi giornalieri per la cellulite aiuta e i risultati si vedono dopo poche settimane. Si tratta prevalentemente di ritagliarsi il tempo per e fare degli esercizi per la cellulite fai da te molto semplici, da eseguire a casa o in ufficio – perché no? – ogni qualvolta che ne abbiamo l’occasione.

La costanza e la determinazione, associati a una buona dieta, ci aiuteranno ad avere gambe perfette e glutei tonici.

Caffè e limone sono rimedi naturali contro la cellulite

Come eliminare la cellulite delle gambe con i fondi di caffè? È possibile agire su questo inestetismo così antipatico servendosi di fondi di caffè e limone.

I fondi di caffè possono essere semplicemente sfregati sulle parti del corpo interessate da cellulite o essere anche utilizzati per creare dei trattamenti fai da te aggiungendo qualche goccia di limone o realizzando degli impacchi molto utili contro la pelle a buccia d’arancia.

Basterà, ad esempio, recuperare dei fondi di caffè appena utilizzati e mescolarli con dell’olio di oliva. Ottenuto un composto omogeneo e morbido, sarà possibile effettuare un massaggio vigoroso per poi procedere al risciacquo oppure applicarlo sulla pelle e lasciarlo in posa per circa 10 minuti.

In alternativa potete realizzare prendendo due o tre fondi del caffè e mescolandoli dentro una ciotolina insieme a mezzo bicchiere di tè verde e due cucchiai di argilla verde. Aggiungere infine un cucchiaio di olio di oliva.

Quando avrete ottenuto un composto ben omogeneo, applicate il tutto sulle zone colpite dalla cellulite, massaggiando con molta delicatezza e ricoprite con della pellicola trasparente lasciando in posa per trenta minuti.

L’obiettivo gambe perfette non tarderà ad essere raggiunto! Quante volte alla settimana usare i fondi di caffè per la cellulite? Si consiglia di adottare questo rimedio anche 3 volte alla settimana, abbinandolo sempre a degli esercizi anticellulite!

Fumo e cellulite: qual è la verità?

Gli effetti del fumo sulla cellulite sono davvero dannosi e deleteri. È bene dire, inoltre, che il fumo causa la cellulite e la agevola nei soggetti che sono già predisposti per cause genetiche a questa tipologia di inestetismo.

Perché? Il fumo di sigaretta brucia letteralmente il nutrimento sano delle nostre cellule, mettendo in circolo nell’organismo delle tossine che si rivelano estremamente nocive, per la nostra salute e per la bellezza.

Non a caso, il fumo è una delle cose che ci rovinano la pelle tutti i giorni e che trattiamo molto spesso con superficialità, insieme al consumo di alcolici. Fumare influisce negativamente sull’elasticità della pelle e favorisce, inoltre, l’accumulo di liquidi responsabile della cellulite.

Uno stile di vita sano è fondamentale per debellare la cellulite e, prima di tutto, ci consente di vivere meglio e più a lungo.

Attenzione quindi anche allo stress, che può essere una causa aggravante della cellulite, per cui cercate sempre di ritagliare un momento per un po’ di relax durante la giornata: un bagno caldo, dello sport o un trattamento di bellezza possono aiutare!

Gli integratori sono tra i rimedi naturali contro la cellulite

Esistono tanti integratori contro la cellulite naturali da poter assumere con tranquillità durante il giorno.

Tra le piante più impiegate nel trattamento e la prevenzione di questo inestetismo c’è sicuramente la centella asiatica, che porta ad un aumento dell’elasticità delle nostre vene e alla riduzione della loro capacità di dilatazione, agendo inoltre in modo molto efficace sul microcircolo.

In questi termini, la centella asiatica funziona bene se assunta sotto forma di opercoli dalle 3 alle 4 volte al giorno. Altrettanto validi sono gli integratori a base di betulla, alga bruna, escina e a base di vitamina C ed E, tutti funzionali ai fini di ripristinare la normalità del microcircolo.

La fitoterapia contro la cellulite

Tutti sanno che la fitoterapia si avvale dell’utilizzo di piante ed estratti vegetali per la cura di malattie e per il mantenimento del benessere psicofisico. La fitoterapia per combattere la cellulite, dimagrire e ridurre le adiposità localizzate è a detta di molte donne davvero efficace

Tutto sta, ovviamente, nello scegliere i trattamenti più adatti alle proprie esigenze.

Sono tanti i rimedi erboristici da poter adottare: la betulla, ad esempio, è funzionale alla riduzione della ritenzione dei liquidi. La tisana di betulla per la ritenzione idrica è un rimedio naturale contro la buccia d’arancia assolutamente da provare, così come la centella asiatica in gocce o in crema.

I fanghi contro la cellulite

I fanghi contro la cellulite all’argilla verde sono in assoluto quelli più diffusi e utilizzati. L’efficacia dei fanghi anticellulite è ormai un dato di fatto e sono sempre di più le donne che si avvalgono del loro aiuto per contrastare questo inestetismo.

Bisogna scegliere tra quelli in vendita i fanghi anticellulite migliori per avere dei risultati visibili e duraturi nel tempo.

I fanghi drenanti e riducenti fai da te sono quelli che, complice l’azione di ingredienti completamente naturali, si rivelano più sicuri e la loro preparazione è davvero molto semplice, così come quella dei fanghi anticellulite fai da te all’argilla.

Consigliamo questa ricetta fatta in casa: occorrono 100 g di argilla verde, 5 gocce di olio essenziale di menta, 5 di olio essenziale di rosmarino e 70 g di acqua. Applicare il composto ottenuto sulle zone critiche come cosce e fianchi e lasciare in posa per circa 30 minuti prima di risciacquare.

L’aromaterapia per la cellulite

Aromaterapia e cellulite vanno a braccetto, poiché sono molti gli oli essenziali ad esercitare un’azione drenante e riducente utile per contrastare questo inestetismo.

Ad esempio, l’olio essenziale di ginepro per la cellulite è molto funzionale, in grado di ridurre l’eccesso di liquidi se miscelato in poche gocce a un comune olio da massaggio.

Anche l’olio essenziale di geranio per la cellulite si rivela molto valido, da aggiungere all’acqua del proprio bagno caldo o alla crema utilizzata per idratare il corpo.

I fiori di Bach sono tra i rimedi naturali contro la cellulite

I fiori di Bach contro la cellulite sono molto efficaci, soprattutto perché si rivelano utili a mantenere la salute dei capillari, prevenendo così la formazione della pelle a buccia d’arancia.

I fiori di Bach eliminano le rigidità dei tessuti e depurano in profondità il tessuto connettivo, specialmente se abbinati a una crema fluida con cui effettuare regolarmente dei massaggi.

Tra i fiori di Bach più indicati segnaliamo il fiore della cicoria, Chicory, per la cellulite un vero toccasana e un valido aiuto contro le gambe pesanti. Tra i fiori di Bach per la cellulite più efficaci segnaliamo anche Vine, estratto dalla vite e particolarmente efficace per ridurre i cuscinetti più ostinati.

Sport anticellulite, i migliori da praticare

Si parla tanto di esercizi per far andare via la cellulite, ma quali sono gli sport più indicati per sconfiggere la cellulite? Il nuoto combatte la cellulite e incentiva il rassodamento ed è quindi un’ottima scelta.

Anche l’acquagym contro la cellulite registra risultati eccellenti, come lo Yoga per dimagrire mentre molte donne riscontrano purtroppo un legame tra attività in palestra e aumento della cellulite.

In realtà, la palestra non è da demonizzare: è bene rivolgersi, quantomeno agli inizi, a personale qualificato che sappia pianificare per ognuna un allenamento mirato ed efficace.

Stando a recenti studi, infatti, alcuni esercizi se eseguiti in modo scorretto possono comprimere i tessuti e peggiorare la buccia d’arancia.