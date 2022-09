Segnaposto natalizi fai da te: tante idee originali da realizzare

Se volete creare dei segnaposto natalizi fai da te in occasione dei pranzi e delle cene con i parenti, qui troverete montissimi spunti originali da poter copiare.

Si sa, il Natale è il periodo più festoso dell’anno e le case nel mese di dicembre, si trasformano in magici mondi natalizi. Perciò si da libero sfogo alla fantasia con le decorazioni di Natale.

Chi ha più manualità spesso decide di cimentarsi nella creazione di decorazioni natalizie fai da te. Se questo è anche il vostro caso e avete già realizzato a mano i vostri personali addobbi per la casa, potreste pensare di creare qualcosa anche per addobbare la tavola di Natale.

Uno degli elementi che renderanno la vostra tavola davvero speciale sono i segnaposto natalizi fai da te, un modo simpatico per indicare agli ospiti dove sedersi e portare a casa un piccolo ricordino dell’evento.

Vediamo dunque le idee più originali per realizzare dei fantastici segnaposto natalizi fai da te!

Segnaposto natalizi fai da te con le pigne: semplicissimi da realizzare

Foto di Pinterest

Probabilmente i più semplici da realizzare, i segnaposto fai da te con le pigne sono semplici, eleganti e perfetti se abbinati ad un bellissimo centrotavola natalizio fai da te con gli stessi materiali.

Vi basterà recuperare delle pigne pari al numero di invitati al pranzo di Natale e decidere se volete lasciarle naturali o abbellirle con dei glitter, o dello spray dorato o bianco.

Se deciderete per la versione colorata, fate attenzione a far asciugare bene la vernice altrimenti potrà graffiarsi.

A questo punto prendete dei cartoncini e cominciate a scrivere i nomi degli ospiti. Ora ritagliate i nomi e applicateli alla pigna con un cordoncino oppure semplicemente poggiandoli tra le brattee della pigna. I vostri segnaposto con le pigne sono pronti!

Segnaposto natalizi con il feltro: un’idea fai da te assolutamente da copiare

Foto di Pinterest

Con il feltro potrete creare davvero qualsiasi cosa. Ad esempio che ne dite di realizzare un segnaposto natalizio a forma di stella di Natale?!

Per fare questi lavoretti di Natale creativi, vi occorreranno dei fogli di feltro rossi e verdi, un piccolo vasetto, della spugna da fiorista e della colla a caldo.

Partite disegnando con una matita sul feltro rosso i petali, che poi ritaglierete. Prendete un petalo alla volta e applicando una punta i colla a caldo su una delle estremità, sovrapponete i petali sino a formare l’intera corolla.

A questo prendete un legnetto abbastanza lungo (quello per fare gli spiedini andrà benissimo) ed incollateci sopra la corolla appena ottenuta.

Con il feltro verde, create due grandi foglie ed applicatele dietro a coprire lo stecchino in legno.

Ora non vi resterà che mettere la spungna nel vasetto ed infilarci la stella appena fatta. Createne uno per ogni ospite, vedrete, ne saranno entusiasti!

Con il feltro avanzato infine, potreste realizzare anche dei bellissimi portatovaglioli natalizi fai da te abbinati!

Segnaposto natalizi da stampare: facili ed elegantissimi

Foto di Pinterest

Un’altra idea semplice e veloce da realizzare è quella di creare dei segnaposto natalizi fai da te da stampare. Non dovrete far altro che scegliere un font che vi piace (consigliamo di sceglierne uno leggibile ed elegante allo stesso tempo) e scrivere i nomi dei vostri ospiti.

Fate attenzione a farli ben distanziati perché una volta stampati ogni nome dovrà avere un pò di spazio per poter piegare il cartoncino in modo che il segnaposto rimanga in piedi.

I segnaposto di questo genere staranno benissimo in un ambiente natalizio in stile provenzale.

Segnaposto fai da te con il sughero: uno spunto creativo per riciclare i tappi

Foto di Pinterest

Amanti del vino, questo è il vostro momento! Se avete conservato in casa dei tappi di sughero potrete usarli per creare dei bellissimi segnaposto natalizi.

Sono davvero tante le idee che girano sul web. Dai segnaposto in sughero a forma di renne di Babbo Natale sino ai mini alberelli di natale con le fettine di sughero.

Per creare i mini abeti segnaposto, vi basterà recuperare qualche rametto di pino o di abete, fare un forellino sul tappo di sughero ed infilarci il rametto. davvero super semplice e d’effetto!

Per renderlo ancora più speciale potrete addobbarlo come se fosse un vero e proprio albero di Natale (ovviamente rispettando le proporzioni) ed aggiungere una targhetta con il nome degli invitati alla festa di Natale a casa.

Segnaposto di Natale all’uncinetto: perfetti per chi ama lavorare a maglia

Foto di Pinterest

Se amate lavorare all’uncinetto e siete piuttosto brave allora quello che fa per voi è il segnaposto natalizio all’uncinetto. Seguendo gli schemi delle diverse decorazioni natalizie all’uncinetto, potrete creare dei segnaposto davvero spettacolari.

Come ad esempio, dei fiocchi di neve, delle stelline dei Babbo Natale all’uncinetto e tutti soggetti natalizi che preferite.

Una volta confezionati i segnaposto all’uncinetto potreste accompagnarli ad un laccetto con il nome. Inoltre gli ospiti una volta tornati a casa potranno appendere al loro albero le vostre creazioni.

Segnaposto di Natale commestibili: un’idea golosa per gli invitati

Foto di Pinterest

Infine, per i più golosi, l’idea di creare dei gustosi segnaposto natalizi commestibili, potrebbe essere un’idea davvero originale.

Sia che si tratti di un semplice cioccolatino, oppure un barattolino di caramelle, dei bastoncini di zucchero natalizi o di biscotti pan di zenzero, poco importa, sarà un’alternativa davvero originale e gli ospiti non vedranno l’ora di mangiare il proprio segnaposto!

Ad esempio, potete prendere dei vasetti di vetro e mettere al loro interno tutti gli ingredienti necessari per fare la cioccolata calda o qualsiasi altro dolce.

O ancora, se amate fare in casa le marmellate o le conserve, potete sempre usare dei piccoli barattolini di conserva per creare dei buonissimi segnaposto. Vi basterà solo decorare con qualche fiocchetto il vasetto!

Insomma le idee per dei bellissimi segnaposto natalizi fai da te di certo non mancano, non vi resta che scegliere la vostra preferita e mettervi al lavoro!