Portatovaglioli natalizi fai da te: i migliori addobbi per la tavola

Avete già scelto gli addobbi natalizi per la tavola della Vigilia? Se doveste organizzare una festa di Natale, di seguito troverete qualche idea su come decorare la vostra tavola, realizzando degli splendidi portatovaglioli fai da te per il cenone, per una tavola di stile, curata fin nei minimi dettagli. In base alla fantasia della vostra tovaglia, potrete scegliere la stoffa ideale per il fiocco portatovagliolo.

Centrotavola natalizi fai da te sono perfetti per arricchire la vostra tavola. Non sarà difficile trovare il giusto materiale che fa per voi, dato che, soprattutto durante il periodo natalizio, negozi e supermercati tengono un vasto assortimento. Fidatevi che il risultato cambierà completamente aspetto alla vostra tavolata!

Idee e consigli su come realizzare i portatovaglioli

Foto Shuterstock | rainbow33

Se siete alla ricerca di idee carine per realizzare delle decorazioni natalizie per apparecchiare la tavola di Natale, ecco per voi uno spunto originale da cui prendere ispirazione. Un’idea perfetta potrebbero essere anche i segnaposti fai da te. Con una minima spesa potrete realizzare da soli dei splendidi portatovaglioli fai da te per il cenone della Vigilia. Il materiale necessario è facile da reperire: vi basterà procurare una striscia di cotone larga 3 cm circa e lunga abbastanza da avvolgere il tovagliolo. Non resta che scoprire i vari passaggi da seguire, per un risultato perfetto!

Come prima cosa tagliate la striscia di cotone alla lunghezza giusta per il tovagliolo che dovrà avvolgere. Sarà importante decidere prima se utilizzare tovaglioli di carta o di stoffa, per capire bene che tipo di portatovaglioli fai da te andare a creare. Unite le estremità diritto su diritto (senza risvolto) e cucitele. Riportatelo al diritto.

Adesso ritagliate il pezzo di tessuto, l’ideale della misura sarebbe 40×8 centimetri più mezzo centimetro per le cuciture. Piegate diritto su diritto. Cucite lasciando un’apertura nel senso della lunghezza e di sbieco alle estremità. Riportatelo al dritto. Stirare la striscia. Chiudete l’apertura a mano a mano con punti invisibili. Introducetela nel portatovagliolo e posizionatela al centro. Annodate in un fiocco. Lasciate i lembi liberi o se preferite nascondeteli sotto il nodo. Piegate dunque o arrotolate un tovagliolo natalizio su se stesso e inseritelo nel portatovagliolo fai da te decorato.

Il nostro bel portatovaglioli natalizio è quindi pronto per impreziosire e personalizzare il vostro cenone. Cosa ne pensate?