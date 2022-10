Centrotavola natalizi fai da te: 10 idee originali [FOTO]

L’aria del Natale sta entrando piano piano nelle nostre case, e sarebbe bello creare con le nostre mani dei centrotavola natalizi fai da te insieme a tutti gli altri addobbi natalizi che porti la magia delle feste anche dove ci si riunisce per mangiare con la famiglia.

Ogni cosa che prepariamo è un qualcosa in più per rendere ancora più accogliente la nostra casa e respirare quel clima speciale che solo il Natale riesce a portare.

Con queste 10 idee originali troverete la decorazione natalizia fai da te perfetta per la vostra tavola!

Il primo passo da fare per capire come fare un centrotavola natalizio perfetto per la nostra casa è stabilirne la grandezza, che deve adattarsi alla superficie del tavolo.

Se il tavolo è grande e gli ospiti non saranno tanti, si può pensare di fare un centrotavola largo, ma se il tavolo è piccolo e gli ospiti tanti è bene pensare ad un centrotavola che si sviluppi in altezza.

Il secondo passo da fare è decidere quali colori vanno utilizzati: rosso, verde, bianco, argento e oro sono i colori per antonomasia del Natale, ma dobbiamo soprattutto tenere conto anche del colore degli altri addobbi e di quelli dei tessili e del servizio con cui apparecchieremo il tavolo, facendo in modo di seguire una strada unica.

Infine, il terzo passo è scegliere il tema che meglio si addice alla nostra casa, al resto delle decorazioni di Natale fai da te e a quello della tovaglia e del servizio di piatti che utilizzeremo per i giorni di festa.

Qui vi proponiamo diverse varianti di centrotavola fai da te che potete scegliere in base allo stile della vostra casa:

Centrotavola natalizio rettangolare con fiori freschi: semplice ed elegante



Il centrotavola di Natale con fiori freschi è assolutamente splendido, perfetto per una tavola importante. Realizzare questo centrotavola natalizio fai da te è veramente semplicissimo, perché bastano un vaso rettangolare, una spugna verde da fiorista, dei rametti e di pino, fiori, come quelli del cotone che sono bellissimi e soffici come la neve, fiocchi e palline.

Potrete anche commissionare la realizzazione al fiorista stesso ma vi consigliamo di ricorrere al fai da te per un effetto più personale ed originale.

Centrotavola con le candele: perfetto per creare l’atmosfera



Per chi ama le cose semplici e detesta le decorazioni barocche, perfetto è un piatto d’argento dove sono stati appoggiati rami di agrifoglio e candele rosse di diverse altezze.

Centrotavola di Natale moderni: per un tocco chic alla tavola



Su un letto di rami di pino fanno bella mostra di sè piccoli portacandele in cristallo e grandi candele bianche addobbate con del nastro verde mela.

Centrotavola natalizi con le pigne: l’ideale per addobbare la tavola



Una composizione natalizia con fiori bianchi, rami di pino, agrifoglio e bacche è un centrotavola di sicuro effetto e molto adatto per un tavolo apparecchiato con tovaglia bianca, porcellane e bicchieri di cristallo.

Centrotavola di Natale con la frutta: belli da vedere e buoni da mangiare



Il centrotavola di frutta regala colore, ed è anche un bel modo per presentare la frutta agli ospiti.

Si può utilizzare frutta intera, come nel caso delle arance decorate con disegni fatti con i chiodi di garofano, oppure già sbucciata e tagliata a quadrati, magari disposta in modo artistico o che rappresenti qualcosa di natalizio come un albero di Natale.

Centrotavola natalizio con i tappi di sughero: perfetto per il riciclo creativo



Il Natale è soprattutto la festa dei bambini, e per tale ragione vale la pena non trascurare il tavolo dei piccoli anche in fase di decorazione.

Centrotavola natalizio in legno: per la casa in stile nordico



Lo stile nordico, estremamente essenziale nell’arredo, nella scelta di colori sobri e nel massiccio utilizzo del legno e di materiali naturali, anche per gli addobbi natalizi prevede un gusto leggero ma allo stesso tempo elegante e ricercato.

Centrotavola con le palline di natale: semplice e d’effetto



Con bicchieri, calici, alzate o coppette in vetro o in plastica, è possibile realizzare dei bellissimi centrotavola moderni riempendoli con acqua o gel colorati.

Centrotavola natalizi con vasi di vetro: bellissimi e facili da realizzare



Lo stile country è uno stile perfetto per rendere la vostra casa accogliente ed eco friendly praticamente a costo zero. Le decorazioni di Natale possono essere create con materiali impensabili, come le scatole, le pigne, i bottoni e i rami veri.

Centrotavola natalizio fai da te shabby chic: per un tocco elegante alla tavola



Sono davvero moltissime le idee per addobbare la tavola di Natale shabby chic, ad esempio, le candele galleggianti in un vaso trasparente sono sempre a la page, ma potete anche provare a realizzare una composizione semplice con un ramo singolo dipinto di bianco decorato con un paio di piccole palline argento e alcune palline più grandi da posizionare intorno ad esso dello stesso colore dei tovaglioli.