Addobbi natalizi fai da te: le idee più originali per le decorazioni di Natale

Il Natale è sempre più vicino ed è ora di pensare agli addobbi natalizi per l’albero, la casa e gli e gli esterni per rendere ancor più magico il mese di Dicembre.

Se avete intenzione di ricorrere al fai da te per realizzare delle bellissime creazioni natalizie, qui troverete tantissimi spunti e idee che potrete copiare.

41

Sono idee molto semplici da realizzare: vi basterà un pò di manualità. Se poi avete fantasia ognuno di questi addobbi fai da te può essere modificato nei colori e nelle forme. Potete adattarli al vostro gusto o alle tonalità delle vostre decorazioni.

Addobbi fai da te per l’albero di Natale: gli spunti più belli da realizzare

Foto di Shutterstock | Prostock-studio

Non c’è Natale senza albero e non c’è albero senza decorazioni, perciò che ne dite di dare un’occhiata alle decorazioni fai da te per abbellire il vostro albero di Natale?

41

Si tratta di lavoretti natalizi fai da te davvero semplici da realizzare e volendo potreste coinvolgere anche i piccoli di casa nella creazione: vedrete si divertiranno tantissimo.

Addobbi natalizi con le pigne: perfetti per l’albero di Natale

31

Le pigne si prestano divinamente alle creazioni natalizie per addobbare l’albero di Natale.

Sono facili da reperire e per renderle ancor più originali, basterà colorarle con degli spray ad esempio di colo oro argento, bianco o qualsiasi colore richiami lo stile per le decorazioni della casa che avete scelto.

Una volta che saranno asciugate, mettete un nastrino o un cordoncino e avrete ottenuto delle decorazioni per l’albero meravigliose.

Decorazioni natalizie fai da te con le arance: per un Natale naturale

Se volete realizzare delgli addobbi natalizi fai da te naturali, niente di meglio che usare le arance.

Tagliate delle fettine di arancia mettetele in forno ad essiccare oppure lasciatele qualche giorno sui termosifoni accesi.

Una volta pronte, prendete ago e filo e cominciate a creare una collana abbastanza lunga. Una volta terminata, potrete posizionarla tutta intorno alla chioma del vostro albero di Natale.

Addobbi per l’abero di Natale con la carta: un’alternativa alle solite palline

40

Si tratta di uno dei lavoretti di Natale perfetti da fare con i bambini.

Creare degli addobbi per l’albero in carta può essere un’alternativa originale alle solite palline colorate come lo sono anche le palline di natale fatte con lo spago.

39

Infatti invece di comprarle, perchè non creare delle bellissime palline per l’albero utilizzando la carta?!

Per realizzarle, vi serviranno dei fogli di carta colorati o a fantasia, da cui ricavare delle striscioline di qualche centimetro. Mi raccomando fatele tutte della stessa lunghezza.

Una volta ottenute le strisce di carta cominciate a disporle a raggiera tenendole ferme da un’estremità e bloccatele con la pinzatrice.

Adesso prendete le estremità rimaste libere e unitele tra di loro curvando il cartoncino, fissate anche questo lato con una graffetta. Aggiungete un nastrino alla pallina ed il gioco è fatto!

Addobbi per l’albero all’uncinetto: un’idea originale e creativa

39

Se siete brave a lavorare all’uncinetto allora quest’idea fa proprio al caso vostro.

Creare le decorazioni natalizie all’uncinetto sarà un modo originale e davvero unico per abbellire il vostro albero.

Seguendo gli schemi online per i soggetti natalizi potrete realizzare delle bellissime stelle di Natale all’uncinetto, o ancora dei cappellini di Babbo natale da appendere insomma potrete sbizzarrirvi con la fantasia!

Addobbi di Natale fai da te per la casa: tutto per la tavola e gli ambienti

Foto di Shutterstock | llaszlo

Una casa addobbata per Natale si trasforma in un ambiente caldo, pieno di gioia e bello da vivere.

Perciò concentriamoci sugli addobbi natalizi fai da te più belli per decorare l’intera casa, la tavola di Natale e creare un’atmosfera incantata che piacerà a tutti.

Origami natalizi: perfetti per addobbare la tavola

Foto di Pinterest

Se avete organizzato una festa di Natale a casa e volete stupire gli ospiti, creare dei piccoli origami natalizi fai da te per la tavola è un’idea geniale per rendere unica la cena di Natale.

63

Potrete usarli come bellissimi segnaposto natalizi sui quali scrivere i nomi degli invitati.

Potreste creare dei bellissimi alberi di natale in carta con la tecnica dell’origami, o ancora utilizzare i tovaglioli piegandoli fino a creare dei bellissimi fiori. Basterà trovare sul web il soggetto che vorrete realizzare e seguire i tutorial.

Addobbi Natalizi con le candele: per un’atmosfera magica

Le candele accese creano quell’atmosfera soffusa, perfetta per un periodo come quello del Natale. Perciò perché non addobbare la casa con delle candele natalizie fai da te?

Niente di più facile, prendete una candela bianca e applicate tutto intorno ai lati, usando la colla a caldo, delle stecche di cannella.

Una volta che la colla si sarà asciugata, avrete ottenuto una bellissima candela natalizia alla cannella!

Composizioni natalizie fai da te: adatte anche come centrotavola di Natale

Le idee per realizzare delle composizioni natalizie fai da te sono davvero moltissime, possono essere floreali, oppure con le pigne e la frutta o ancora con le candele.

Sono adatte a decorare gli ambienti della casa o ad essere utilizzate come meravigliosi centrotavola natalizi.

Ad esempio, una composizione davvero semplice da realizzare è quella con le candele, vi basterà avere un vassoio sul quale poggerete delle candele di diverse altezze e colori. Completate il tutto con rametti di abete, stecche di cannella o frutta secca a riempire gli spazi vuoti sul vassoio.

Addobbi natalizi fai da te con il feltro: facili da realizzare e bellissimi

39

Il must, se avete deciso di decorare casa con gli addobbi natalizi americani, sono le calze natalizie. Potete realizzarle con il feltro.

Basterà ritagliare due sagome della calza, poi con ago e filo cucite insieme le due sagome, ricordando di lasciare aperta l’estremità superiore.

A questo punto applicate, con la colla a caldo, un nastrino attraverso il quale potrete appendere poi la calza ottenuta. Passate ora a decorare la calza come più vi piace aggiungendo perline, fiocchetti o addirittura il nome dei componenti della vostra famiglia.

Per fare ciò, non dovete far altro che ritagliare le lettere dei nomi dal feltro di un’altro colore e concludere incollandole sulla parte superiore della calza. Sarà davvero bellissima!

Addobbi natalizi fai da te per esterni: per dare un caloroso benvenuto ai visitatori

Foto di Shutterstock | Julia Zavalishina

Gli addobbi natalizi per gli esterni non devono essere tralasciati, infatti se disponete di un portico, un giardino o un ingresso spazioso, potrete abbellire queste aree con delle bellissime decorazioni per dare il benvenuto a tutti gli ospiti che verranno a trovarvi.

Ghirlande natalizie: il must per la porta d’ingresso

Foto di Pinterest

A Natale ogni porta indossa una bella ghirlanda, ed è uno degli addobbi natalizi sempre presenti in tutte le case. Perciò non potevamo esimerci dal mostrarvi qualche idea per delle ghirlande natalizie fai da te.

Ad esempio potreste creare una ghirlanda utilizzando le palline dell’albero avanzate. Non dovrete far altro che disegnare su un pezzo di cartone la sagoma di due cerchi uno dentro l’altro e ritagliarla.

40

A questo punto munite di colla a caldo, cominciate ad incollare sulla sagoma di cartone le palline incollandole a loro volta tra di loro.

Usate palline di diverse dimensioni e colori. Infine applicate un fiocco di tessuto per renderla ancor più bella et voilà, la ghirlanda per la vostra porta è pronta!

Lanterne natalizie fai da te: perfette per decorare gli esterni

40

Se a casa avete a disposizione delle vecchie lanterne, allora questo è il lavoretto fai da te di Natale che fa per voi.

Creare delle lanterne natalizie fai da te, che andranno ad arredare gli esterni della vostra casa è davvero facilissimo.

Non vi servirà altro che decorare l’interno della lanterna con palline di Natale, rami di abete, candele o lucine per ottenere una bellissima lanterna natalizia fai da te. Insomma, potrete usare davvero qualsiasi cosa per realizzare questo tipo di addobbo natalizio.