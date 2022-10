11 idee fai da te semplici ed originali per addobbare l’albero di Natale

Foto Shutterstock | Dina V

State cercando delle idee fai da te per addobbare l’albero di Natale? Ecco 11 proposte per abbellire con addobbi originali ed eleganti il vostro albero di Natale. È possibile creare delle decorazioni natalizie fai da te particolari per dare un tocco di personalità all’albero donandogli luce e colore, carattere e brio.

Gli alberi di Natale possono essere impreziositi con tantissime decorazioni diverse, le idee da cui prendere spunto per renderli unici, sono davvero tante.

Quali sono gli alberi di Natale più belli? Ecco alcune idee interessanti che abbiamo raccolto per voi.

Le pigne decorative per l’albero di natale

Foto Pinterest | Lory at Designthusiasm

Perché non creare delle decorazioni con le pigne? Basta dipingere le pigne con la vernice oro, ricoprirle di glitter, aggiungere un gancio fai da te con il fil di ferro e un nastro e queste diventeranno delle splendide decorazioni naturali e low cost. Si tratta di una creazione semplice da realizzare ma di grande impatto scenografico.

Gli addobbi per l’albero di carta

Foto Pinterest | NonSoloRiciclo

Armandosi di carta semplice, cartoncino colorato o carta velina, si possono creare splendidi addobbi natalizi per l’albero con la carta. Dalle palline alle stelle, fino alle forme più disparate, come un vero e proprio piccolo albero di Natale, magari con il riciclo di vecchi pezzi di carta, ma sempre in linea con lo spirito e il tema delle festività.

Le decorazioni natalizie in feltro

Foto Pinterest | sonia gardini

Fra le idee per addobbare l’albero di Natale, le creazioni natalizie in feltro hanno un posto speciale. Il feltro, così come il pannolenci, è un materiale di semplice lavorazione e facile da reperire, la differenza tra i due sta semplicemente nello spessore del tessuto: mentre il feltro risulta più rigido, il pannolenci è più morbido e malleabile.

Ma come si realizzano queste composizioni? Basta prendere il feltro del colore che più vi piace, meglio se in tinta con le cromie natalizie come il rosso, il verde e il bianco, ritagliarlo a dovere e appendere le decorazioni all’albero con l’aiuto di un bel nastro.

Le decorazioni in pannolenci per l’albero

Foto Pinterest | mariachiaramartin

Decorare l’albero di Natale con addobbi fai da te in pannolenci è facile e divertente, basta solo un pò di fantasia e il gioco è fatto! Il pannolenci è un materiale che si presta alla perfezione per lavoretti di questo genere, è semplice da tagliare e cucire e soprattutto da reperire, lo si può trovare in tutte le mercerie e negli shop online dedicati. Questo materiale ci permette di realizzare decorazioni di ogni forma e colore: piccoli pupazzi di neve, renne, stelle, alberelli e così via.

Le decorazioni con la pasta per l’albero

Foto Pinterest | deavita.com

Per addobbare l’albero di Natale è possibile dare vita a delle composizioni davvero originali grazie all’utilizzo della pasta cruda, un lavoretto divertente per grandi e piccoli. Potrete ricreare diverse forme e simboli natalizi, come ad esempio alberelli, palline e angioletti, una volta creata la composizione basterà passargli del colore oro o argento con una bomboletta spray ed avrete le vostre decorazioni per l’albero a costo zero.

Le decorazioni più belle con le perline

Foto Pinterest | etsy.com

Creare delle decorazioni con le perline non è così difficile come può sembrare. Occorre, oltre ai materiali, munirsi di tanta precisione e pazienza. Con l’aggiunta di qualche perlina dalle cromie sempre in tema natalizio, si realizzeranno splendidi addobbi fai da te. Le decorazioni con le perline che si possono produrre sono molte: date libero sfogo alla vostra fantasia, magari decorando dei piccoli alberi di Natale colorati da appendere al vostro albero principale!

I biscotti decorativi da appendere all’albero

Foto Pinterest | ricette.giallozafferano.it

Gli addobbi fai da te più deliziosi sono quelli realizzati a colpi di biscotti: dolcissimi pasticcini da appendere all’albero e, poi, magari, da sgranocchiare. Si possono creare biscotti natalizi decorativi delle forme più disparate grazie ad appositi stampini, dai piccoli Babbo Natale alle stelline fino agli alberi in miniatura: potreste realizzarne in zenzero e cannella per un gusto super-natalizio. Così creerete dei bellissimi alberi di Natale addobbati e super-golosi.

Le decorazioni di polistirolo: riciclo creativo

Le decorazioni di polistirolo, come palline e stelle, sono un’ottima idea per decorare con creatività la propria casa. Come? Grazie al riciclo creativo del polistirolo. Del semplice polistirolo, potrebbe essere ritagliato per creare delle stelle o, ad una pallina di polistirolo, potreste aggiungere dei nastri colorati, così da appenderla all’albero di Natale come se fosse una pallina di neve. In alternativa, con della colla, la potreste riempire di glitter, così da renderla ancora più magica!

Le decorazioni di Natale all’uncinetto

Foto Pinterest | rosita

Se avete abbastanza manualità, pazienza e fantasia, potreste cimentarvi con delle decorazioni natalizie all’uncinetto: vi basterà, infatti, prendere alcune vostre creazioni, meglio se in rosso, in verde, in bianco, in oro o in argento, da applicare a delle basi che sceglierete voi stesse, come delle vecchie palline a cui dare nuova vita e da rivestire con facilità.

Le decorazioni con foto: un albero pieno di ricordi

Per gli amanti della fotografia e dei ricordi, una bella idea potrebbe essere quella di realizzare delle decorazioni con foto. Come? Potreste acquistare delle palline trasparenti come quelle che si usano per il decoupage e inserirvi all’interno le vostre foto oppure quelle dei personaggi preferiti dai vostri bambini!

Idee per addobbare l’albero di Natale: i migliori colori

Pastello e tinte neutre: raffinatezza ed eleganza

La tradizione vuole che i colori natalizi siano solitamente sulle tonalità del verde, del rosso, del blu, oltre che gli scintillanti oro e argento. E se invece decorassimo l’albero con colori pastello oppure con dei colori neutri come il bianco, il grigio e il beige?

È una scelta originale che renderebbe di sicuro il vostro albero unico nel suo genere, oltre che raffinato. Ideale per le case in stile shabby chic oppure per coloro che amano le tinte tenui.

Oro e argento: i classici delle feste

Quando si parla di tinte metalliche: bando a freni e inibizioni, bisogna osare! Attenti però a non abusare con addobbi e glitter perché il risultato potrebbe sembrare tutt’altro che chic, anzi, si rischia di ottenere l’effetto contrario!

L’albero concettuale e di design

Un’idea originale, soprattutto per coloro che adorano lo stile minimal e che non amano avere troppe decorazioni in giro per casa, è quella di creare un albero concettuale, di design, oppure addobbato con pochi elementi di gusto. Un esempio? Un albero natalizio creato con una pila dei nostri libri preferiti, oppure con i regali di Natale impilati l’uno sull’altro fino a formare una piramide.