Ecco la ricetta dei biscotti di Natale decorati, facili da fare e deliziosi da sgranocchiare oltre che bellissimi da vedere. Questi biscotti natalizi semplici con la pasta frolla sono perfetti da gustare con tutta la famiglia e possono essere anche una simpatica idea regalo. Tra tutti i dolci di Natale che potete fare in casa questi biscotti colorati e renderanno più allegri i vostri momenti di festa. Per decorarli potete usare la glassa oppure la ghiaccia reale. Nella ricetta trovate tutte le indicazioni passo passo per sfornare i vostri biscottini di Natale a forma di omino o di stella, potete usare gli stampi che più vi piacciono. Andiamo a vedere come fare!

Ingredienti

farina 250 gr

burro 125 gr

tuorli 2

zucchero a velo 100 gr

Scorza di limone grattugiata 1

glassa reale preparata con questa ricetta qb

coloranti alimentari qb

perline di zucchero qb

marmellata qb