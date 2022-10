Lavoretti di Natale per bambini: le proposte più semplici

Natale è ormai alle porte. La festa più amata da grandi e piccini può essere l’occasione giusta per trasformare la casa in un vero e proprio laboratorio, dove sfogare tutta la nostra creatività e tenere impegnate le manine dei nostri bambini con tanti lavoretti di Natale fai da te.

Quale bimbo, infatti, non ama darsi da fare con forbici, colla, porporina, glitter e tanti altri materiali? Il risultato sono spesso originali decorazioni natalizie fai da te per la casa o graziosi oggetti da donare ad amici e parenti.

Non è mai troppo presto per cominciare a fare lavoretti di Natale, soprattutto se sono semplici come i nostri lavoretti da stampare: ce ne sono alcuni adatti ai bimbi del nido e altri che terranno occupati i più grandicelli per interi pomeriggi. Provare per credere!

Lavoretti di Natale per i bambini dell’asilo nido

Per i bambini dell’asilo nido che non sono ancora in grado di lavorare con forbici e attrezzature più elaborate, questi lavoretti di Natale semplicissimi daranno comunque loro la possibilità di sbizzarrirsi con la fantasia e realizzare creazioni uniche ed originali.

Che siano idee per creare dei biglietti di Natale fai da te o più in generale piccolo addobbi creativi, l’importante è che i bambini si divertano a realizzarli!

Vediamo dunque quali idee per i lavoretti di Natale per i bambini dell’asilo nido abbiamo selezionato per voi.

Lavoretti di Natale con la carta: Babbo Natale con i piatti di carta

Foto di Pinterest

Per un lavoretto davvero semplice da far realizzare ai vostri piccini, vi occorrerà un piatto di carta, dei batuffoli di ovatta delle tempere e del cartoncino rosso.

I bimbi dovranno colorare metà del piatto con il colore rosa per la faccia di Babbo Natale, a questo punto i dovranno attaccare con il vostro aiuto i batuffoli di ovatta nella parte inferiore del piatto per creare la barba.

Ricavate un triangolo dal cartoncino rosso per fare il cappello. Non resta altro che aggiungere altri batuffoli alla base ed all’estremità del cappello e disegnare due occhietti. Ecco un bellissimo Babbo Natale con i piatti di carta.

Date uno sguardo alla nostra fotogallery per questo e tantissimi altri lavoretti natalizi con Babbo Natale. Vedrete i vostri piccoli ne andranno matti!

Lavoretti di Natale con il legno in stile Montessori: semplici ed educativi

Foto di Pinterest

Che ne dite di far realizzare ai vostri bimbi questi bellissimi fiocchi di neve con le stecche dei gelati?! Sarà semplicissimo, dovrete solo aiutarli ad incollare i vari bastoncini fino a creare la sagoma e loro si divertiranno un mondo a colorarli ed addobbarli.

Il lavoretti di Natale con il metodo Montessori sono adatti a bambini di tutte le età in quanto hanno lo scopo di sviluppare e stimolare la creatività e la fantasia dei bambini. Sono davvero molte le idee per creare dei bellissimi lavoretti natalizi in stile montessoriano.

Date un’occhiata alla nostra fotogallery per prendere spunto per realizzare dei lavoretti di Natale col metodo Montessori davvero unici e originali.

Lavoretti di Natale con le pigne per i bambini del nido

Foto di Pinterest

E invece, che ne dite di aiutare i vostri bimbi a creare un bell’alberello di Natale usando le pigne?! Niente di più semplice.

Procuratevi delle pigne e fate divertire i bimbi a colorarle con i colori a tempera, di verde per l’alberello classico oppure del colore che preferiscono.

Una volta terminato di colorarle, i bambini potranno decorare queste pigne con quello che più desiderano inserendo semplicemente nei gherigli delle pigne, pon pon colorati, brillantini, fiocchettini e così via.

Il risultato sarà fantastico e potrete anche usare queste decorazioni come palline di Natale fai da te da appendere all’albero.

Nella fotogallery troverete moltissime altre idee per realizzare degli alberi di Natale fai da te con i vostri bambini.

Lavoretti di Natale fai da te per i bambini della scuola per l’infanzia

I lavoretti di Natale per i bambini della scuola dell’infanzia prevedono un pò più di manualità rispetto ai precedenti e state sicure che i bambini non vedranno l’ora di realizzarli.

Vediamo dunque qualche idea per realizzare delle fantastiche creazioni artistiche usando materiali come la pasta di sale, le mollette o con i rotoli di carta igienica.

Lavoretti di Natale con la pasta di sale: i personaggi natalizi a forma di mano

Foto di Pinterest

La pasta di sale è un materiale versatile e si presta benissimo per tantissimi lavoretti fai da te per i bambini. Seguendo la ricetta per la pasta di sale potrete crearla tranquillamente in casa in pochi passaggi.

Una volta ottenuta la pasta di sale potrete realizzare dei bellissimi lavoretti come quelli in foto. Basterà stenderla su un piano fino ad ottenere uno spessore di mezzo centimetro.

A questo punto aiutate i vostri bimbi a posizionare sulla pasta la loro manina e una volta che avranno impresso la forma sulla pasta di sale potrete ritagliarne la sagoma.

Ora i bimbi si potranno sbizzarrire con tempere, glitter di tutti i colori e ovatta per addobbare e creare sulla mano in pasta di sale tutti i personaggi natalizi che preferiscono.

Lavoretti natalizi con le mollette: Rudolph la renna

Foto di Pinterest

Se in casa avete delle vecchie mollette in legno per i panni questo è il lavoretto di Natale più adatto per i bambini della scuola dell’infanzia.

Le renne di Babbo Natale sono uno dei simboli di questa festività, e allora abbiamo pensato di creare, usando appunto le mollette, Rudolph, la renna dal naso rosso.

I bambini non dovranno far altro che ritagliare delle corna per il palco della renna, aggiungere un bel pon pon rosso per il naso e due occhietti vispi con un pennarello et voilà, il gioco è fatto!

Lavoretti con i rotoli di carta igienica: perfetto per creare con il riciclo creativo

Foto di Pinterest

Rimanendo in tema di decorazioni, perché non mettere alla prova la creatività e la manualità dei più piccoli con i materiali di riciclo? Potenzialmente qualsiasi cosa che sembra destinata ad essere buttata via può avere una seconda vita, sta a voi pensare a come utilizzarla.

Che ne dite di utilizzare dei rotoli di carta igienica per creare dei personaggi natalizi come quelli in foto?! Non vi servirà altro che qualche cartoncino colorato, un pò di ovatta, qualche bottone e la creatività dei più piccoli per realizzare uno di questi personaggi di Natale.

Esistono davvero moltissime idee per realizzare dei lavoretti di Natale utilizzando materiali di riciclo, date un’occhiata alla nostra fotogallery!

Lavoretti natalizi per i bambini della scuola primaria

Siamo arrivati ai lavoretti di Natale per i bambini della scuola primaria, più elaborati dei precedenti in quanto a quest’età i bimbi hanno una buona manualità nell’utilizzo di forbici, colla e tutti i materiali per il fai da te.

Ecco le idee più belle per far divertire i più piccoli a creare qualche decorazione di Natale davvero speciale.

Decorazioni natalizie per i bambini in feltro: le palline di Natale

Foto di Pinterest

Uno dei classici tra i lavoretti di Natale per bambini sono le decorazioni in feltro. Questo materiale così morbido e colorato può essere utilizzato in mille modi ed è adatto anche alle mani dei bimbi più piccoli, sempre con la supervisione di un adulto.

Per realizzare le palline per l’albero di Natale in feltro i bambini dovranno ritagliare un cerchio e poi decorarlo come più vogliono aiutandosi con della colla a caldo. Semplicissime e d’effetto queste palline saranno perfette per addobbare l’albero di Natale.

Origami Natalizi per i bambini: semplici e bellissimi

Foto di Pinterest

Gli origami natalizi per bambini sono semplici da realizzare, basterà seguire gli schemi online per ottenere uno dei personaggi di Natale o delle decorazioni come le stelle di Natale in carta.

Vi serviranno soltanto dei fogli di carta e i vostri bambini si divertiranno moltissimo a realizzare Babbo Natale, le renne, un albero di Natale di carta e tutto ciò che desiderano.

Potrete infine anche applicare un nastrino all’origami per ottenere un bellissimo addobbo per l’albero di Natale.

Biglietti di Natale pop up: un’idea originale per i lavoretti di Natale dei bambini

Foto di Pinterest

Eccoci giunti alla nostra ultima idea, i biglietti di Natale pop up fai da te che i vostri bambini potranno realizzare facilmente.

Questo che vedete in foto è un biglietto facilissimo da realizzare. Occorrono dei fogli di carta verdi e un cartoncino per il biglietto.

I bambini non dovranno far altro che piegare delle striscioline di carta verde a ventaglio ed incollarle all’interno del biglietto. Il gioco è fatto!

Avete visto quante bellissime idee per i lavoretti di Natale dei bambini?! I piccoli si divertiranno un mondo a realizzarli e vedrete che usciranno fuori dei veri capolavori!