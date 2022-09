Biglietti di Natale fai da te: i più belli da realizzare per fare gli auguri

Hai acquistato tutti i regali per i tuoi cari ma vorresti dare loro un tocco di personalità in più accompagnandoli con dei biglietti di auguri di Natale fai da te?

Abbiamo raccolto alcune delle idee più originali per creare dei biglietti natalizi particolari da realizzare in maniera semplice e veloce, magari anche con materiali che già hai in casa e che si presterebbero alla perfezione allo scopo. Saranno perfetti per fare gli auguri di Natale ai tuoi cari.

40

Sai cosa sarebbe favoloso? Poter creare dei biglietti natalizi con l’arte del riciclo creativo che aiuta sia a rientrare nel budget, che a togliere i mezzo un po’ di cose che non utilizziamo, come per esempio delle vecchie decorazioni natalizie da dipingere e reinventare come biglietto d’auguri per i nostri amici e parenti.

Come realizzarlo, dici? Ecco qualche idea per toglierti dall’imbarazzo e creare dei favolosi biglietti di auguri di Natale con il fai da te.

Biglietto con albero di Natale in 3D

Foto di Pinterest

Quanto è bello il bigliettino che, quando lo apri, rivela un pacchetto regalo oppure un alberello di Natale in 3D. Si tratta di un biglietto di Natale pop up fai da te davvero fantastico!

Per realizzarlo, dovrai procurarti del cartoncino da piegare a metà e della carta velina, o carta colorata o da colorare, per dare forma al tuo albero. Questa è solo una delle tante idee per dei bigliettini di auguri per bambini, semplice da realizzare e davvero carina!

Vediamo dunque il tutorial passo passo per realizzare questo bellissimo biglietto di auguri.

Crea la base del tuo biglietto piegando a metà un cartoncino del colore che preferisci. Prendi un’altro cartoncino di un colore diverso e ritaglia i lati affinchè sia leggermente più piccolo del primo. Incolla insieme i due cartoncini, ricorda che il più piccolo va all’interno. Prendi un foglio di carta verde. Ritaglia delle strisce di carta ognuna di mezzo centimetro più larga della precedente. Piega a fisarmonica le striscioline di carta. Incollale sul biglietto fino ad ottenere una forma triangolare.

Per rendere il tuo biglietto più grazioso, puoi aggiungere decorazioni di diversa tonalità per sottolineare, per esempio, il vaso o il tronco alla base dell’albero, una stella sulla cima o i fiocchi di neve.

Biglietto di auguri con i bottoni

Foto di Pinterest

Un biglietto d’auguri di Natale originale da realizzare con il fai da te, ma di grande impatto allo stesso tempo, potrebbe essere un biglietto con dei bottoni colorati.

Vediamo come realizzare questo bellissimo bigliettino di auguri con materiale di uso comune che tutti hanno in casa.

Procurati un cartoncino del colore che preferisci e piegalo a metà. Su una delle facce esterne del biglietto segna sul lato dei puntini con la matita distanti tra loro circa 2,5 cm. Ora traccia con un pennarello delle linee verticali di diverse altezze in corrispondenza dei puntini a matita. All’estremità delle linee disegna un piccolo fiocchetto. Ora scegli dei bottoni colorati, quelli che più ti piacciono e applicane con un po di colla a caldo uno sotto ogni fiocchetto. Puoi aggiungere una scritta di auguri esternamente ed abbellire il biglietto con i glitter.

Non dimenticare di far scrivere al tuo bimbo una delle bellissime poesie di Natale per bambini al suo interno!

Biglietto di auguri fai da te Babbo Natale

Foto di Pinterest

Babbo Natale insieme alle sue renne sono uno dei simboli di questo periodo di festa, sopratutto per i bambini, che aspettano con ansia che lui scenda dal caminetto e porti loro dei doni.

Se vuoi realizzare un biglietto di Natale come quello in foto, dovrai munirti di un cartoncino rosso, uno bianco ed uno nero, forbici, della colla vinilica e del glitter dorato. Una volta che ti sarai procurata tutto il materiale segui il procedimento passo passo.

Piega a metà il cartoncino rosso per dare forma al biglietto di Natale. Ora ritaglia dal cartoncino bianco, una striscia larga circa un terzo del biglietto in verticale e lunga quanto lo stesso. Incolla la striscia bianca appena ottenuta al centro del cartoncino rosso. A questo punto prendi il cartoncino nero, che servirà per la cintura di Babbo Natale. Calcola la larghezza del biglietto e taglia dal foglio nero un’altra striscia larga un paio di centimetri. Incolla la fascetta nera appena ottenuta in orizzontale nella parte inferiore del bigliettino. Passiamo alla fibbia. Dal cartoncino bianco ritaglia un quadrato leggermente più largo della cintura ed un quadrato più piccolo all’interno del primo. Stendi la colla sulla fibia ed applica i brillantini. Fai asciugare la colla. Ora non resta che incollare la fibbia sulla cintura e disegnare nella striscia bianca con un pennarello due bottoni neri.

Una volta terminato avrai ottenuto una bellissima giacca di Babbo Natale, perfetta per degli auguri davvero speciali!

Biglietto di Natale con fiocco di neve ricamato

Foto di Pinterest

Se sei brava nel ricamo, allora questo biglietto di Natale fai da te è perfetto per cimentarti a creare qualcosa di davvero unico ed elegante. Ti basterà munirti di un ago abbastanza spesso, del filo di cotone o di lana ed un cartoncino entrambi del colore che più ti piace.

Ma capiamo come si realizza questo elegantissimo biglietto di Natale.

Prendi un cartoncino e piegalo a metà .

. Sul lato esterno disegna a matita un fiocco di neve (se sei piuttosto brava puoi decidere per un fiocco di neve più complesso)

(se sei piuttosto brava puoi decidere per un fiocco di neve più complesso) Ora prendi l’ago e comincia a praticare dei forellini in tutti i punti di giuntura del disegno.

in tutti i punti di giuntura del disegno. Prosegui ricamando con ago e filo il fiocco di neve.

Terminato il ricamo non ti resterà altro che scrivere all’esterno qualcosa come Merry Christmas o Buon Natale ed all’interno magari una delle bellissime poesie di Natale d’autore.

Il tuo elegante biglietto di Natale è pronto per essere consegnato al suo destinatario!

Biglietti di Natale con carta regalo avanzata

Foto di Pinterest

Se hai già terminato di impacchettare tutti i regali di Natale, ti sarà sicuramente avanzato qualche ritaglio di carta regalo.

Se è proprio così, ecco un’idea per riciclare la carta regalo avanzata e creare un favoloso biglietto di Natale fai da te.

Si tratta di un’idea facilissima da realizzare, per questo biglietto è adatto anche per dei lavoretti natalizi per i bambini.

Ti occorrerà solo un cartoncino del colore che preferite, delle forbici un tubetto di colla ed un pennarello marrone.

Inizia piegando il cartoncino a metà. Prendi i ritagli della carta regalo e ritaglia dei triangoli piuttosto stretti e di diverse dimensioni (il numero di triangoli dipende da quanti alberelli vuoi inserire nel biglietto). A questo punto prendi i triangoli appena ottenuti e incollali sul lato esterno del cartoncino sovrapponendoli leggermente. Con il pennarello infine, disegna i tronchi di tutti gli alberelli che hai incollato et voilà, il biglietto di Natale è pronto.

Non dovrete far altro che riempirlo con una dedica o perché no, scrivere una delle bellissime canzoni di Natale.

Avete visto quante idee creative per creare degli originalissimi biglietti di auguri fai da te?! Dovrai solo decidere quale realizzare!