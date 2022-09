Biglietti di Natale pop up fai da te: facili, divertenti e originali

Avete la frase per gli auguri di Natale e cercate un bigliettino degno di nota? Vi piacerebbe realizzare dei biglietti di Natale pop up fai da te divertenti e originali? Niente di più gradito, infatti, che allegare al regalo natalizio per chi amate, un bel biglietto d’auguri fatto da voi, davvero un valore aggiunto anche al dono più semplice.

Naturalmente, come tutti i lavoretti di Natale, per realizzare i vostri cartoncini pop up potrete anche coinvolgere i bambini, magari aiutandoli nei passaggi un pochino più complicati come il taglio con le forbici, se sono ancora piccoli. Ci sono tantissime idee anche per la realizzazione di biglietti di Natale per bambini.

In realtà, non si tratta affatto di un’impresa difficile, anzi, vedrete che soddisfazione alla fine! La figura che sbucherà magicamente fuori dal vostro biglietto natalizio, animandolo, sarà sicuramente gradita al destinatario del regalo. Vediamo come realizzare un biglietto di Natale pop up fai da te divertente e originale: carta e penna e segnate i passaggi più importanti.

Che cosa sono i pop up?

Foto Shutterstock | Giftdoa25

La tecnica del pop up permette di creare degli elementi tridimensionali partendo da una base bidimensionale che potrebbe essere, per esempio, un foglio di uso comune, oppure un cartoncino colorato acquistabile in cartoleria. Il trucco per realizzare un biglietto di Natale pop up dall’aspetto divertente, sta nel ritagliare gli elementi che vogliamo far saltare fuori dal nostro biglietto al momento dell’apertura; potete scrivere all’interno una poesia di Natale.

Per poterlo fare dobbiamo, per prima cosa, disegnare ciò che avrà l’effetto 3D ma soprattutto, ritagliarlo e incollare il foglio al contrario su di un cartoncino a parte. Così facendo, al momento dell’apertura del biglietto, gli elementi che abbiamo disegnato e ritagliato saranno a rilievo e sembrerà quasi che stiano per uscire dal foglio. Per personalizzare ancora di più il biglietto pop up, si potrebbe – come nell’immagine sotto – incollare altri elementi con della colla vinilica e rendere il nostro biglietto natalizio veramente unico.

Come creare dei biglietti di Natale pop up

Foto Shutterstock | socrates471

I biglietti di auguri pop up sono davvero bellissimi e potranno accompagnare i vostri regali di Natale, un pensiero in più per la persona che amate. Di seguito una breve guida per creare dei biglietti di Natale pop up fai da te con al centro dei pacchetti regalo 3D. Ovviamente la tecnica utilizzata per creare questo biglietto originale, può essere applicata anche ad altri soggetti come per esempio degli alberi di Natale, un pupazzo di neve oppure, per coloro che hanno maggiore manualità con questo genere di cose, un pop up con fiocco regalo che fuoriesce all’apertura del biglietto. Non solo bello ma anche molto chic!

Occorrente per creare un biglietto di Natale pop up:

Cartoncino colorato dimensioni 20×15 cm

Foglio di carta bianca dimensioni 10×8 cm

Colori (pastelli, pennarelli, matite colorate, vedete voi)

Forbici

Colla vinilica

Righello

Procedimento:

Prendete il vostro foglio bianco e con matita e righello tracciate le due diagonali del foglio, segnando con una crocetta il punto di intersezione delle linee (per avere il centro esatto). Per realizzare dei pacchi regalo pop up, dovrete tagliare con le forbici il punto di intersezione scoperto nel passaggio prima e disegnare attorno a esso la metà destra dei pacchi regalo (magari prendete ispirazione da qualche illustrazione se non riuscite nel disegno). Mantenendo il foglio piegato ritagliate seguendo le linee orizzontali che separano i pacchi regalo l’uno dall’altro. A procedimento ultimato, vi accorgerete che – aprendo il foglio – i due lati saranno uguali e che linee che avete tagliato a metà: in realtà sono molto più grandi.

Ora la parte più creativa: colorerete i vostri pacchi regalo con colori differenti (potreste anche renderli più glamour con l’uso della porporina dorata) e scriverete la vostra frase di augurio, o scegliete una tra le più belle filastrocche di Natale. Una volta pronto il foglio bianco, con al centro il pop up fai da te appena creato, incollatelo al cartoncino colorato facendo attenzione a girare al contrario i pacchi per farli “fuoriuscire” dal foglio e dare loro l’effetto tanto desiderato. Per completare il biglietto, potrete procedere nel disegnare qualche soggetto natalizio anche sul davanti del cartoncino colorato e non dimenticate di scrivere il nome del destinatario. Il vostro meraviglioso biglietto di Natale pop up è pronto!