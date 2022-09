Frasi per gli auguri di Natale 2022: le migliori dediche di Buon Natale

Scrivere auguri di Natale originali per tanti di noi è un’attività che provoca ansia, se non vero e proprio panico: che si tratti di biglietti natalizi o di messaggi formali di auguri, alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha fissato il proprio biglietto in cerca di frasi originali da scrivere per accompagnare un regalo o da dedicare il giorno di Natale.



Se anche voi siete in cerca di frasi per augurare buon Natale che siano divertenti e che facciano sorridere il destinatario, magari facendogli dimenticare per un secondo il regalo poco azzeccato che gli abbiamo acquistato, siete nel posto giusto. Del resto, può capitare a tutti di trovarsi in difficoltà quando ci si trova a scrivere un biglietto di auguri.

Ecco allora le frasi più belle da utilizzare per scrivere indimenticabili auguri di Buon Natale su un biglietto, su di una cartolina natalizia, oppure da inviare via WhatsApp ai nostri cari.

Auguri di buon Natale originali

Il Natale è un momento speciale da trascorrere con le persone più care e non c’è occasione migliore per ricordare a chi vogliamo bene l’affetto che proviamo per loro. Ecco alcuni auguri di Natale originali da poter utilizzare:

A causa della crisi economica, ho preso gli auguri di Natale all’IKEA. Montali tu quando hai tempo. Tanti auguri!

Toc, Toc! È il buon vecchietto che entra dal caminetto per lasciarti un pensierino. Splash, spash! È caduto il buon vecchietto, ma non si è rotto il pacchetto… ha lasciato anche un biglietto! Tanti auguri con affetto!

Una slitta sta correndo tra le stelle del firmamento. Il Babbo scende dal camino e ti lascia un ricordino… guarda bene: è speciale ed è il mio augurio di Buon Natale!

Ho chiesto a Babbo Natale di portarti una macchina lussuosa, una villa meravigliosa, uno yacht che possa contenere tutti tuoi amici, un lavoro straordinario e di realizzare tutti i tuoi sogni. C’è solo un problema: che tu creda ancora a Babbo Natale!

Auguri di buon Natale divertenti

Non c’è niente di meglio di una bella risata per far dimenticare al nipotino il maglione con i rombi che troverà nel pacchetto regalo della zia Gertrude. Dite che sarà possibile? Basta pensare alla frase giusta, a quel misto di arguzia e ironia che passa come una ventata d’aria fresca sopra i nostri pensieri più cupi. Potete mantenere la tradizione dei biglietti di auguri natalizi anche scrivendo degli auguri di Natale spiritosi.

Ecco qualche esempio di auguri di Buon Natale divertenti e originali:

Natale viene soltanto una volta all’anno. Sfortunatamente, tu non ti chiami Natale. Tanti auguri lo stesso!

Sai qual è il colmo per Babbo Natale? Essere arrestato, perché colto con le mani nel sacco!

A Natale regalati qualcosa di veramente speciale, qualcosa che non hai mai provato, qualcosa che non hai mai avuto! Sì, esatto, proprio così: un cervello. Tanti auguri!

Sotto l’albero ti auguro di trovare una macchina nuova, uno yacht, una casa super lusso, borse, scarpe, ecc… Non dirmi che, alla tua età, credi ancora a Babbo Natale! Buon Natale! Tanti Auguri!

Ma dove sei? Ti sto cercando da ore! Non hai idea di quanto tu sia diventato importante per me: mi serve l’asino per completare il presepe… Felice Natale!

Ho letto su un giornale che Babbo Natale dà un mucchio di soldi a chi lo aiuta a trovare la Befana. Ora: o mi dai il doppio, o gli dico dove sei!

Caro Babbo Natale, spero quest’anno di avere un grasso conto bancario e un corpo magro e, per favore, non sbagliarti come l’anno scorso!

Questi sono alcuni dei detti e dei colmi su Babbo Natale, auguri di Natale divertenti e battute simpatiche sui protagonisti del 25 dicembre: scegliete quello che più vi piace e inviatelo via WhatsApp o scrivetelo sul biglietto che accompagnerà il vostro regalo.

Auguri di buon Natale formali

Foto Shutterstock | Regormark

Quando ci si trova a scrivere degli auguri di Natale formali il rischio è quello di cadere in frasi banali e tristi. Per cui, se non trovate le parole giuste, ecco qualche idea per delle frasi di auguri di Buon Natale adatte a un contesto professionale da dedicare ai vostri colleghi di lavoro, clienti oppure al vostro capo:

Colgo l’occasione delle prossime feste di Natale per esprimerLe tutta la mia gratitudine per quanto ha fatto per noi.

In nome dell’azienda (nome), voglio ringraziarLa sinceramente per quanto fatto durante l’anno. Le auguriamo Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

Auguri per una Buona Vigilia di Natale

Ovviamente, gli auguri natalizi possono essere arricchiti anche con frasi che ricordino la Vigilia. Vediamo quali sono le dediche più belle:

Un Natale meraviglioso ti attende, afferra con le mani la felicità e non lasciarla andare mai. Buone feste!

Aperti i regali, disfatto l’albero, cessati i canti, possa la felicità continuare a lungo. Buon Natale!

Tantissimi auguri di Buona Vigilia di Natale a te e alla tua famiglia!

Per queste feste, l’augurio di vivere a pieno lo spirito del Natale, rendere più solidi gli affetti e le amicizie e prepararsi al nuovo anno con meravigliose speranze. Tanti auguri!

Con l’augurio affettuoso che tu possa passare delle feste serene e che ti attenda un Felice Anno Nuovo!

La magia del Natale possa rinnovarsi tutto l’anno affinché vi doni pace, gioia e serenità. Con infinito affetto, vi auguro Buon Natale e un Felice Anno Nuovo!

Le cose più belle della vita non si guardano con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Un caloroso augurio di Buon Natale!

Tanti auguri ai nostri favolosi amici, possa questa Vigilia di Natale essere una festa speciale!

Citazioni natalizie di personaggi celebri e poesie sul Natale

Per le vostre citazioni natalizie e poesie sul Natale, vi veniamo in aiuto con una scelta di pensieri che, speriamo, colpiscano nel profondo o, almeno, siano auguri di Natale originali:

Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi. (Charles Dickens)

Se ci diamo una mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno. (Gianni Rodari)

Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno. (Charles Dickens)

Desidero una rosa a Natale, non più di quanto desideri una nevicata nella nuova e fresca allegria di maggio; ogni cosa a suo tempo. (William Shakespeare)

Il più autentico significato del Natale è che tutti noi non siamo mai soli. (Taylor Caldwell)

Fino al giorno in cui il Natale sarà diventato il momento in cui si condividono i nostri sentimenti più nobili con gli altri, non sarà sufficiente tutta la neve contenuta in Alaska per renderlo bianco. (Bing Crosby)

Una vita senza sogni è come un Natale senza amici. (Stephen Littleword)

Non vi è nulla di più triste che svegliarsi la mattina di Natale e scoprire di non essere un bambino. (Emma Bombeck)

A Natale tutte le strade conducono a casa. (Marjorie Holmes)

Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco: tutto è più dolce e più bello. (Norman Vicent Peale)

Le letterine per mamma e papà

Le frasi più belle per augurare a mamma e papà, oppure ai nonni, di trascorrere un Natale meraviglioso da parte dei piccoli di casa: ecco una selezione delle dediche natalizie più belle per i genitori da far scrivere ai bambini nella lettera di Natale a loro dedicata.

Frasi sul Natale di Papa Francesco

Se siete delle persone religiose, potreste anche affidarvi alle parole di Papa Francesco. Ecco le frasi del Papa più belle per augurare un buon Natale:

Dio non ci dà mai un dono che non siamo capaci di ricevere. Se lui ci dà un regalo di Natale, è perché abbiamo la capacità di capire e di riceverlo.

Il Natale è gioia, gioia religiosa, una gioia interna di pace e luce.

Il Natale spesso è una festa rumorosa: ci farà bene stare un po’ in silenzio, per sentire la voce dell’amore.

Come Maria, custodiamo in noi la luce accesa a Natale, portiamola dappertutto, nella vita di ogni giorno.

Fermiamoci davanti al bambino di Betlemme. Lasciamo che la tenerezza di Dio riscaldi il nostro cuore.

Quello che mi piace del Natale è che si può far dimenticare il passato alle persone con il presente.

Auguri di buon Natale romantici

Se gli auguri di Natale per il fidanzato li copierete (ma senza dirglielo!) dalla nostra selezione di frasi d’amore natalizie, potrete forse conquistare un bel bacio sotto il vischio! Scopriamo, allora, alcune frasi natalizie più romantiche da dedicare al vostro partner.

Le cose migliori della vita non vengono mai da sole e questo Natale me l’ha confermato… vengono insieme a te! Buon Natale!

Guarda l’immenso cielo stellato e scegli una stella: ogni volta che la vedrai brillare, sappi che io ti starò pensando.

A Natale, tutti guardano il cielo riempirsi di stelle, ma io ho la stella più bella qui vicino a me e sei tu… tanti auguri, amore!

Un bellissimo Buon Natale al mio fiocco di neve preferito…

Averti accanto è il regalo di Natale più bello e prezioso che la vita mi potesse fare. Tanti auguri!

In questa momento di pace, auguri e bontà, quale è il periodo natalizio, si pensa maggiormente alla persona che anche durante tutto l’anno ispira gioia e amore…

Come scrivere i biglietti di auguri di buon Natale

La tradizione vuole che a Natale si scrivano delle cartoline ad hoc o dei semplici messaggi di auguri per i propri cari. Ma come fare? I biglietti di auguri, per avere ancora più valore, dovrebbero contenere degli auguri di Natale personali, scritti di proprio pugno. I messaggi intimi sono, infatti, in grado di rendere l’augurio ancora più speciale rispetto ad una fredda frase natalizia stampata su un biglietto.

Fate prima qualche prova su un foglio bianco, sbagliare è facile e si rischia di rovinar il bigliettino di Natale acquistato. Dopo esservi esercitati, copiate la frase sulla vostra cartolina di Natale che, se volete, potete rendere ancor più speciale aggiungendo glitter, piccoli disegni o adesivi natalizi.

Biglietti di Natale fai da te

Per realizzare un biglietto di Natale fai da te, bastano tanta fantasia e un po’ di manualità e pazienza. Sicuramente, ricorrere al riciclo creativo sarà di notevole aiuto, in quanto è possibile utilizzare degli oggetti presenti in casa che non penseremmo mai possano andare bene.

Potreste, per esempio, prendere un cartoncino colorato e disegnarci sopra un alberello. Successivamente potreste incollare dei bottoni per dare l’effetto palline di Natale ottenendo così un simpaticissimo biglietto natalizio facile da realizzare.

Frasi di Natale

Se siete in cerca di frasi natalizie tradizionali, non c’è niente di meglio dei classici auguri di Buon Natale, dal sapore un po’ vintage, perfetti per ogni occasione:

La pace e la serenità del Natale ti accompagnino sempre.

Tanti auguri di un sereno Natale e di un Felice Anno Nuovo.

Che questi giorni di festa, ricchi di serenità, ti portino tanta pace e fortuna. Tanti auguri di Buon Natale!

I migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Ti auguro di cuore un meraviglioso Natale e un felicissimo Anno Nuovo. Con affetto.

Buon Natale da tutti noi! È Natale una sola volta all’anno, ma tu sei sempre nei nostri pensieri e con tutto il cuore ti auguriamo ogni felicità per tutti i giorni dell’anno!

Natale è armonia e l’armonia comincia con un sorriso. Che tu possa sorridere tutti i giorni della tua vita! Auguri di un sereno Natale!

Video auguri di buon Natale

In alternativa ai soliti biglietti di auguri natalizi potreste inviare ai vostri cari dei video divertenti che riguardano il Natale. Qui trovate una selezione di video auguri di Natale bellissimi, da mandare via messaggio, oppure da condividere su Facebook, per degli auguri diversi dal solito.

Auguri di Buon Natale WhatsApp

Siete inseriti in mille gruppi WhatsApp e sempre a caccia di immagini divertenti per fare gli auguri ad amici e parenti in chat? Abbiamo raccolto le frasi, e le immagini, da inserire nel messaggio da inviare ai vostri contatti. Le immagini di Natale per WhatsApp che abbiamo selezionato vi permetteranno di condividere con tutti le dediche natalizie più originali del vostro gruppo!

Non solo Natale: i migliori auguri di Buon Anno Nuovo

Foto Shutterstock | giuseppelombardo

Se siete in cerca di parole belle e coinvolgenti da scrivere al posto del solito “Felice anno nuovo” siete nel posto giusto. Abbiamo creato appositamente per voi una raccolta delle frasi più belle per fare Auguri di Buon Anno divertenti ad amici e parenti, oltre a una vasta scelta di frasi formali da scrivere, e inviare anche via e-mail, a clienti, colleghi e datori di lavoro.