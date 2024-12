Frasi d’amore per Natale: gli auguri più romantici per il partner

Con il Natale che si avvicina, è tempo di pensare a cosa scriverete sul bigliettino che accompagnerà il regalo per lui. Se siete a corto di idee, trovate qui una selezione delle frasi d’amore più belle che potete usare per degli auguri di Natale davvero romantici

Fare gli auguri di Natale alla persona di cui si è innamorati può essere un dramma: la maggior parte delle volte ci si trova a corto di idee e non si sa cosa scrivere senza rischiare di sembrare banali o sdolcinati. Non è necessario scrivere una lunga dichiarazione romantica, basteranno alcune frasi d’amore per Natale, magari citazioni famose, per creare un biglietto originale.

Scrivere delle frasi d’amore per Natale può risultare difficilissimo, soprattutto se si arriva all’ultimo minuto e non si riesce ad esprimere tutto il nostro amore con una manciata di parole.

Abbiamo quindi creato per voi una selezione delle frasi più belle ed emozionanti da scrivere sui biglietti natalizi, adatte sia a un lui che a una lei.

Per rendere i vostri auguri ancora più speciali, personalizzate un po’ la frase scelta con dei dettagli e riuscirete senza dubbio a sorprendere il vostro partner.

Auguri di Buon Natale romantici

Se non riuscite ad andare oltre al: “Auguri amore mio!“, siete nella sezione giusta.

Carta e penna e segnate le seguenti frasi d’amore per Natale:

Tanti auguri per un Natale di dolci ricordi.

Perché la meraviglia della natura possa portarti una gioia speciale in questo periodo di festa. Buon Natale amore mio.

Occupi da sempre un posto speciale nel mio cuore. Buon Natale amore.

Perché la magia del Natale possa riempire il tuo cuore e i tuoi sogni tutto l’anno: Buon Natale.

Nel clamore festoso del Natale, proteggiamo sempre la quieta intimità del nostro amore. Buon Natale.

Babbo Natale mi ha detto che sei stato molto buono quest’anno. Gli ho risposto che è stato solo per mancanza di occasioni! Buon Natale amore.

Natale è speciale… proprio come te! Auguri!

Il Natale fa di ogni anima un luogo di pace e di bellezza. Io in te ho trovato il posto. Ti amo.

Avete trovato la frase giusta per il vostro biglietto? Se siete ancora a caccia: abbiamo selezionato anche degli aforismi d’amore per Natale utili allo scopo. Potreste per esempio creare un bel biglietto personalizzato e inserire una citazione famosa!

Aforismi d’amore da dedicare a Natale: i più belli

Gli aforismi d’amore sono il mezzo perfetto da utilizzare per augurare in modo romantico buon Natale al proprio lui.

Abbiamo svolto un’accurata ricerca e abbiamo selezionato per voi alcune celebri frasi sull’amore di grandi scrittori che sono particolarmente indicate per fare al vostro amato un augurio speciale.

Si tratta di frasi d’amore per Natale bellissime e molto profonde che mettono in risalto il sentimento d’amore e lo sviscerano in ogni suo aspetto regalandogli un’aura magica molto speciale.

Scopriamo insieme quali sono le frasi d’amore più romantiche da dedicare al fidanzato per Natale.

Amare non vuol dire impossessarsi di un altro per arricchire se stesso, bensì donarsi ad un altro per arricchirlo. (M. Quoist)

L’amore si scopre soltanto amando. (P. Coelho)

Puoi amare solo quando sei felice dentro di te. / L’amore non può venir aggiunto dall’esterno. / Non è un indumento che puoi indossare. (Osho)

Due amanti silenziosi somigliano a due arpe con lo stesso diapason e pronte a confondere le voci in una divina armonia. (A. Karr)

L’amore immaturo dice: “Ti amo perché ho bisogno di te”. / L’amore maturo dice: “Ho bisogno di te perché ti amo. (E. Fromm)

L’amore è una strada a senso unico: parte da te e va verso gli altri. / Se pensi di trattenere per te qualcosa o qualcuno, anche per un attimo, l’amore ti muore tra le dita. (M. Quoist)

L’amore guarda non con gli occhi ma con l’anima. (W. Shakespeare)

Qualunque cosa distrugga la libertà non è amore. / Deve trattarsi di altro, perché amore e libertà vanno a braccetto, / sono due ali dello stesso gabbiano. (Osho)

I sentimenti devono essere sempre in libertà. / Non si deve giudicare un amore futuro / in base alla sofferenza passata. (P. Coelho)

Essere amati profondamente da qualcuno ci rende forti; / amare profondamente ci rende coraggiosi. (L. Tze)

Quando l’amore fa sentire l’altro rispettato, non umiliato, / non distrutto ma sostenuto, quando l’amore ci fa sentire nutriti, liberi, / allora scende a profondità maggiori. (Osho)

Il mistero dell’amore è più grande del mistero della morte. (O. Wilde)

L’amore vero, è il cammino in due verso la luce di un ideale comune. (J. d’Hormoy)

L’amore è l’elemento in cui viviamo. / Senza di esso vegetiamo appena. (L. Byron)

Amore è desiderio divenuto saggezza; / l’amore non vuole possedere nulla, vuole solo amare. (H. Hesse)

Quando l’amore vi chiama, seguitelo, anche se le sue vie sono ardue e ripide. (K. Gibran)

L’amore non è un vestito già confezionato, / ma stoffa da tagliare, preparare e cucire. / Non è un appartamento “chiavi in mano”, / ma una casa da concepire, costruire, / conservare e, spesso, riparare. (M. Quoist)

L’amore non tramonta mai. (S. Paolo)

Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore. (K. Gibran)

Non è amore quell’amore che muta quando trova un mutamento. (W. Shakespeare)

L’amore è la guida e il cammino. (P. Coelho)

Amare non significa guardarsi negli occhi, ma guardare insieme verso la stessa meta. (A. De Saint-Exupéry)

Amare è donare tutto se stesso senza nulla chiedere; amare è non dire mai “mi devi…”. (A. De Saint-Exupéry)

Ben poco ama colui che può esprimere a parole quanto ami. (Dante)

Ricordate sempre che scrivere un biglietto d’auguri di Natale fai da te con il cuore è fondamentale, solo in questo modo la persona che lo riceverà riuscirà a comprenderne l’importanza e il significato, ma quando manca l’ispirazione o non si riescono a trovare le giuste parole, un aforisma può rivelarsi molto utile.