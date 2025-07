Come fare uno scrub per il cuoio capelluto fai da te con ingredienti che hai a casa per far splendere i tuoi capelli a costo zero

Lo scrub per il cuoio capelluto si può preparare anche in casa seguendo queste ricette fai da te facili a base di ingredienti naturali, sono efficaci e vi fanno risparmiare!

In estate bisogna curare i capelli con maggiore attenzione per farli splendere e riparare i danni da sole o salsedine, se si va al mare, per questo vediamo come fare uno scrub per il cuoio capelluto fai da te usando ingredienti naturali per avere una chioma sana, forte e super brillante.

L’esfoliante per il cuoio capelluto è un prodotto specifico che serve a detergere in profondità da eccesso di sebo, desquamazione o forfora e aiuta a prevenire la sensazione di secchezza, si usa per migliorare la salute della cute e dei capelli.

In commercio si trovano tanti prodotti cosmetici di questo tipo ma ci sono ricette fai da te che funzionano e che consentono di risparmiare un bel po’ di soldini, quindi se volete realizzare uno scrub per i capelli con le vostre mani vi diamo alcune idee.

Le ricette per creare uno scrub per il cuoio capelluto fai da te

Con pochi ingredienti naturali che potete trovare nella vostra dispensa è possibile realizzare degli efficaci scrub granulosi per pulire il cuoio capelluto in modo meccanico, senza utilizzare sostanze aggressive che possono irritare la cute.

Abbiamo visto quali sono i pro e i contro degli esfolianti per il cuoio capelluto e se non volete acquistare questi prodotti l’alternativa è proprio creare un cosmetico fai da te utile allo scopo. Vi diamo alcune ricette semplici da realizzare e formulate in base al vostro tipo di capelli.

Scrub per il cuoio capelluto grasso

Se avete una cute grassa con eccesso di sebo e i vostri capelli sembrano sempre unti potete sfruttare le proprietà detergenti e purificatrici del limone e del bicarbonato di sodio che aiutano a sgrassare in abbinamento a uno shampoo delicato.

Gli ingredienti da miscelare sono un cucchiaio di shampoo, il succo di mezzo limone e un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Metteteli tutti in una ciotola e mescolateli, applicate lo scrub sul cuoio capelluto e non sui capelli, massaggiate, lasciate agire 10 minuti e poi risciacquate accuratamente.

Scrub esfoliante per tutti i tipi di capelli

Un’altra ricetta molto valida per ogni tipo di capello è quella dello scrub al caffè. Prendete un cucchiaio di caffè in polvere macinato grosso, un cucchiaio di olio di mandorle dolci oppure di olio di oliva e due cucchiaini di gel di aloe vera.

Miscelate gli ingredienti in una ciotola e applicate il composto sulla cute, spargendolo bene ovunque, massaggiate, lasciate in posa 10 minuti e risciacquate abbondantemente. Successivamente potete lavare come di consueto i capelli con uno shampoo delicato.

Al posto del caffè potete usare anche dello zucchero non troppo fine oppure del sale, se volete sostituire l’olio potete utilizzare del latte di cocco. Infine se volete comunque provare i migliori scrub per il cuoio capelluto in vendita potete scegliere uno di quelli di cui abbiamo parlato nel nostro articolo.