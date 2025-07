Il sogno si avvera, Cofanetti Sephora a prezzi stracciati con le offerte di luglio e hai tutto quello che cerchi spendendo poco

Questi cofanetti Sephora sono completi di tutto ciò di cui hai bisogno e li puoi comprare a prezzi ribassati con le offerte di luglio. Sullo store online del brand ci sono molti prodotti in promozione con i saldi estivi ma oggi andiamo a scoprire le box imperdibili.

La nostra selezione di cofanetti in vendita da Sephora con le offerte di luglio

Prima che finisca il mese vale la pena andare a sbirciare tra le tante offerte di luglio che Sephora propone alla sua clientela, tra make up, solari, prodotti per i capelli e altri cosmetici c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ma di seguito vogliamo svelarvi i tre cofanetti che ci sono sembrati, più di tutti, delle ottime occasioni, sia per la qualità che per il prezzo.

Cofanetto notte Nightly Revewal Set di ESTÉE LAUDER

Le rughe vi assillano? Con questi prodotti da applicare la notte prima di andare a dormire potrete nutrire la pelle del viso e rimpolparla rendendola luminosa e compatta.

Nel cofanetto notte in edizione limitata Nightly Revewal trovate lo struccante Advanced Night Cleansing Gelée in formato deluxe da 30 ml che rimuove ogni tipo di impurità, il Siero Advanced Night Repair che aiuta la pelle ad apparire più liscia, la crema Revitalizing Supreme+ per un effetto lifting naturale e il gel Advanced Night Repair Eye Supercharged dedicato al miglioramento della zona occhi, per attenuare borse, rughe e occhiaie.

Il prezzo del cofanetto è di 118 euro invece di 148 euro con lo sconto del 20%.

Cofanetto Good Girl Eau de Parfum and Leg elixir and Travel spray di CAROLINA HERRERA

Questo cofanetto si compone di tre prodotti, cioè di un Eau de Parfum Good Girl in formato standard da 80 ml e uno in formato viaggio da 10 ml più un Leg elixir da 100 ml in formato viaggio. La fragranza è iconica, sofisticata per ragazze che non vogliono passare inosservate.

Il prezzo del cofanetto con le offerte Sephora di luglio è di 106 euro mentre il prezzo originario è di 152 euro.

Black Opium – Cofanetto Eau de Parfum di YVES SAINT LAURENT tra le offerte Sephora di luglio

Infine ecco l’ultima box che vi segnaliamo è firmata Yves Saint Laurent, il cofanetto bianco e oro contiene un Eau de Parfum Black Opium da 35 ml, un altro in versione mini da borsetta da 10 ml + un rossetto mini Rouge Muse. Se poi volete sapere le migliori offerte sui rossetti Sephora guardate qui.

Il prezzo del cofanetto YSL è pari a 84,50 euro mentre il prezzo originario era di 121 euro.