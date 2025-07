Il passaporto costa di più, la notizia mette in crisi gli italiani in partenza per le vacanze

È tempo di vacanze e per raggiungere alcune destinazioni all’estero la carta d’identità valida per l’espatrio non basta e bisogna fare il passaporto, ma quanto costa? Sappiate che, purtroppo, in Italia il prezzo di questo documento è più alto rispetto ad altri Paesi europei ma, siccome è un documento necessario, occorre mettere in conto la spesa. Chiaramente il passaporto serve solo per le destinazioni fuori dall’Unione Europea e per i Paesi che non rientrano nell’area Schengen. Se quindi avete pianificato un viaggio negli Stati Uniti o in Giappone, ad esempio, dovete averne uno valido, in altri posti come la Russia o l’India serve pure in visto, ma questo è un altro argomento. Quanto si spende per fare il passaporto, i …

È tempo di vacanze e per raggiungere alcune destinazioni all’estero la carta d’identità valida per l’espatrio non basta e bisogna fare il passaporto, ma quanto costa? Sappiate che, purtroppo, in Italia il prezzo di questo documento è più alto rispetto ad altri Paesi europei ma, siccome è un documento necessario, occorre mettere in conto la spesa.

Chiaramente il passaporto serve solo per le destinazioni fuori dall’Unione Europea e per i Paesi che non rientrano nell’area Schengen. Se quindi avete pianificato un viaggio negli Stati Uniti o in Giappone, ad esempio, dovete averne uno valido, in altri posti come la Russia o l’India serve pure in visto, ma questo è un altro argomento.

Quanto si spende per fare il passaporto, i costi aggiornati

Come abbiamo anticipato il costo del passaporto italiano è più elevato rispetto ad altri Paesi europei. Per fare qualche esempio: in Germania si spende 70 euro se si ha più di 24 anni e addirittura 37,50 euro se l’età è più bassa, poco più in Francia, dove servono 86 euro e in Spagna con 30 euro si può avere il documento valido.

In Italia per ottenere il passaporto bisogna mettere mano al portafogli pagando un totale di 116 euro, che consiste in 42,50 euro da versare su un bollettino intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, al quale si deve sommare il costo della marca da bollo da 73,50 euro.

La marca da bollo si può comprare in tabaccheria o presso una rivendita di valori bollati prima di recarsi in questura per sbrigare la pratica. Se invece si opta per sfruttare il servizio messo a disposizione da Poste Italiane si devono aggiungere altri 14,20 euro. Diverse sono le regole per la carta d’identità valida per l’espatrio.

Come richiedere il passaporto alle Poste e quanto costa in più

Forse non tutti sanno che è possibile richiedere sia il rilascio di un passaporto nuovo sia il rinnovo di quello che già si possiede con la consegna a domicilio tramite posta assicurata, sia in Questura che recandosi presso gli Uffici Postali che forniscono questo tipo di servizio, potete informarvi direttamente sul sito di Poste Italiane per trovare l’ufficio abilitato alla “Richiesta Passaporto Elettronico”.

Una volta che si è proceduto con tutti i controlli del caso e aver fornito i documenti necessari per l’emissione del passaporto potete richiedere di riceverlo direttamente al vostro domicilio. Dovrete solo chiedere la busta speciale dedicata per compilarla con i dati necessari al recapito.

Il documento sarà quindi consegnato dal portalettere a casa vostra con l’aggiunta di 9,53 euro. In caso di mancato recapito sarà rilasciata una ricevuta con la quale potrete ritirarlo presso l’Ufficio Postale indicato.